В инклюзивном порядке: как совместное обучение детей меняет школы

Очередной виток споров о будущем инклюзивного образования в России вспыхнул в начале сентября и не утихает до сих пор. Инклюзия подразумевает, что дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) посещают учебные заведения наравне с «обычными» сверстниками, но занимаются там по специально адаптированной для них программе. «Известия» поговорили со специалистами благотворительного сектора и представителями педагогического сообщества о том, готовы ли российские школы к подобному формату и почему, несмотря на очевидные сложности, инклюзия может быть полезна не только «особенным» детям, но и всем ученикам.

Проблема доступа

Накануне нового учебного года директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила, что хочет отдать своего подопечного — 12-летнего мальчика Колю с тяжелой формой инвалидности — в обычную общеобразовательную школу .

Все предыдущие 12 лет Коля провел в интернате, где практически не покидал кровать. Взяв мальчика к себе, Лида решила по возможности интегрировать его в обычную жизнь и обеспечить ему максимальные контакты с внешним миром. Наличие новых внешних стимулов в том числе может позитивно повлиять на состояние Коли.

Ее пост о поступлении в школу вызвал резкую реакцию в соцсетях. Противники идеи настаивали, что присутствие ребенка с тяжелой инвалидностью в классе травмирует детей, помешает учебному процессу, добавит нагрузки на учителя и при этом самому Коле, который из-за множественных заболеваний почти не двигается и не говорит, по их мнению, ничего не даст. Лида объясняла, что мальчик будет заниматься по собственной программе, которая не помешает другим детям, на занятиях его будет сопровождать специальный тьютор, а дети, в отличие от взрослых, намного быстрее адаптируются к новому опыту — в том числе к соседству с человеком с инвалидностью.

Кроме того, подчеркивала она, в России в принципе существует проблема с доступом детей с ограниченными возможностями здоровья в обычные школы, а возить их в коррекционные учебные заведения у многих родителей просто нет возможности, поскольку их немного и расположены они, как правило, далеко от дома .

В середине сентября стало известно, что Колю благополучно зачислили в ресурсный класс соседней школы, где он занимается несколько дней в неделю вместе с пятью другими детьми, также имеющими ограничения по здоровью — но не такие серьезные, как у Коли. Однако остроты споров это не убавило.

«Известия» разбирались, как сегодня работает инклюзия в российских школах и с какими сложностями сталкиваются те, кто пытается ее внедрять, и те, кто отвечает за процесс со стороны учебных заведений.

Инклюзия для всех

Право на доступное среднее образование в России гарантировано всем , напоминает Ольга Седых, федеральный куратор направления «Образование» Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). Это закреплено в том числе в федеральном законе «Об образовании». По закону выбирать, куда отдать ребенка — в общеобразовательную школу, коррекционную — или оставить на надомном обучении, должны его родители.

Официальная процедура поступления ребенка с ОВЗ в общеобразовательную школу расписана пошагово — и по документам выглядит простой . Для этого ребенка должна осмотреть психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). Комиссия выдаст заключение с рекомендациями о том, как именно для него должна быть построена программа и какие факторы следует учесть.

Например, для детей с расстройством аутистического спектра (РАС), синдромом дефицита внимания (СДВГ) или синдромом Аспергера потребуется сопровождение тьютора. Для маломобильных — наличие пандусов или возможность посещать занятия на первом этаже.

Рекомендации комиссии составляются на основе одной из нескольких стандартизированных программ, одобренных Министерством просвещения, а уже после этого школа на их основе пишет индивидуализированную программу .

Идея заключается не только в том, чтобы учесть индивидуальные потребности конкретного ребенка, но и в том, чтобы, выстраивая программу, соблюсти интересы остальных детей , подчеркивает Ирина Пудовинникова, руководитель программы «Инклюзивная капсула» благотворительной организации «Журавлик». Потому что инклюзия — «для всех»: «Инклюзия не создается для ребенка с диагнозом, она создается для всех детей — чтобы они все были в безопасности и чувствовали себя комфортно, не были обделены вниманием».

Для этого, например, комиссия может рекомендовать сопровождение тьютора — он, с одной стороны, поможет ребенку адаптироваться, с другой — снимет эти обязанности с учителя, чтобы тому не пришлось выбирать между ребенком с особенными потребностями и остальными учениками.

Обоюдная работа

С рекомендациями комиссии родители имеют право обратиться в любую выбранную общеобразовательную школу, и там ребенка должны будут принять, а рекомендации — исполнить.

Это в теории. На деле, говорит Ольга Седых, большинство школ сегодня в принципе не готовы работать с детьми с особенностями и не готовы перестраиваться . Причин, по ее мнению, две: нежелание брать на себя дополнительную нагрузку, втягиваясь в достаточно трудоемкий процесс, и недостаток финансирования. Нередко они взаимосвязаны: «Государство гарантирует создание специальных условий в школах, но расходными обязательствами это является для субъекта, то есть для региона. Таким образом, разное финансовое положение регионов приводит к тому, что средств на это постоянно не хватает, — рассуждает собеседница издания. — В результате, помимо общей неготовности школ к инклюзии, недостаток финансовых средств приводит к тому, что ребенок вызывает неприятие уже на уровне образовательной организации, потому что школа вынуждена искать средства на то, чтобы обеспечить ему необходимые условия».

То, как учебное заведение относится к внедрению инклюзии, во многом зависит от объемов финансирования , полностью согласна Ольга Мирясова, глава профсоюза «Учитель». При этом если в Москве еще можно найти успешные примеры, то в регионах ситуация, по ее мнению, намного хуже.

«В регионах в большинстве случаев появление в классе ребенка с ОВЗ никак не меняет оплату труда педагога, хотя основная нагрузка ложится именно на учителя: это он составляет специальную программу и, как правило, уделяет дополнительное время ребенку во время урока. На ставку тьюторов у большинства школ в принципе нет ресурсов», — рассказывает она.

Из-за нехватки средств возникают проблемы с количеством часов, которые педагоги могут посвятить в том числе надомникам, дополнительными ставками тьюторов, ассистентов, логопедов, дефектологов . Со специальной подготовкой учителей и просто с оснащением зданий, перечисляют и в ВОРДИ, и в профсоюзе «Учитель».

Отказать школа не может по закону. В этом случае родители могут обратиться с жалобой в прокуратуру с просьбой защитить право их ребенка на получение образования. За отказ принять ребенка в школу и обеспечить ему необходимые условия штраф может грозить в том числе директору. Но когда речь идет об инклюзии, давление — не самый эффективный путь, говорят в ВОРДИ.

«Поступление такого ребенка в школу — это всегда обоюдная работа родителя и образовательной организации над принятием этого ребенка, то есть воспитания эмпатии родительского сообщества и детей, — говорит Ольга Седых. — В этой ситуации всегда желательно, чтобы был какой-то диалог, потому что иначе ребенка в школе будут воспринимать как навязанную им дополнительную нагрузку и отношение будет соответствующее».

Несколько лет назад в России возникло движение родителей, выступавших против сокращения числа коррекционных школ (оно пришлось на середину 2010-х) и перехода детей с особыми потребностями в обычные учебные заведения. Но даже с учетом всех имеющихся сложностей коррекционные школы проблему не решают, уверена Ольга Мирясова. Во-первых, проблема в их расположении. Если школа единственная на целый округ, возить туда ребенка для многих будет просто нереально. В Подмосковье их лишь несколько на целую область. И там проблема расстояния стоит еще серьезнее.

Во-вторых, потребности у детей разные, и многим — например, детям с РАС — социализация действительно необходима. Наконец, напоминает она, многие коррекционные школы работают по принципу интернатов — и это тоже дополнительная травма для ребенка: «Это все-таки ситуация казармы».

По документам допустимо, а по идее нет

Если школа не хочет брать на себя дополнительную нагрузку или не имеет достаточно ресурсов, чтобы исполнить все рекомендации, она может пойти двумя путями . Постараться «передать» такого ребенка другому учебному заведению, например, сообщив родителям, что там ребенку будет лучше. Или выполнить положенные требования формально, воспользовавшись несовершенными формулировками в официальных документах.

Так, во второй половине сентября стало известно об очередном конфликте. Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья сообщила, что школа пожаловалась на них в опеку. Это произошло после того, как родители оставили его на домашнем обучении, не согласившись с предложенной программой. Его мама, Юлия Губаревич, рассказала журналистам, что у сына особенности эмоционально-волевой сферы, задержка психического развития и синдром дефицита внимания. Изначально она просила отдать ребенка в коррекционную школу, но поскольку набор туда в этом году не проводился, его зачислили в обычную, пообещав создать необходимые условия в соответствии с рекомендациями ПМПК.

Связавшись с директором, женщина узнала, что ее сын зачислен в малокомплектный класс, но функции рекомендованного ребенку тьютора будет исполнять классный руководитель. Она с этим решением не согласилась. После нескольких неудачных попыток найти компромисс — в том числе предоставив собственного сопровождающего или оплатив подготовку специалиста — родители оставили ребенка дома. Школа заподозрила в этом нарушение его прав на образование и вызвала опеку. В семье настаивают, что ребенок не сможет проходить обучение в таком формате.

«На самом деле ребенка с особенностями эмоционально-волевой сферы нужно приучать к классу постепенно, начиная с 10 минут на одном уроке. Если он устал, его надо переключить, продолжить занятие в индивидуальном формате в другом помещении. Как учитель сможет это делать, выполняя одновременно свои обязанности?» — отмечала Юлия Губаревич.

Фотографию письма от руководства школы она выложила в группе региональной общественной организации помощи детям с РАС «Контакт». Под постом есть несколько комментариев родителей, сталкивавшихся с подобными сложностями при устройстве ребенка в школу. Один из главных аргументов — то, что заявлено по документам, почти не исполняется на деле.

Педагог, который ведет занятия у класса, действительно не может совмещать свою работу с ролью тьютора , подтверждает Ирина Пудовинникова: «Тьютор — это проводник ребенка в общеобразовательную среду. Его задача — сделать так, чтобы по истечении времени потребность в нем исчезла. Для этого он должен помочь ребенку сформировать определенные навыки — например, чтобы ребенок сам понимал, когда ему нужно отдохнуть, или мог поднять руку и попроситься в туалет, знал, как общаться со сверстниками».

Пока такие навыки не сформированы, ребенку с ОВЗ, например с расстройством аутистического спектра, будет требоваться постоянное сопровождение : «Ему может понадобиться выйти из класса отдохнуть, может потребоваться сопровождение в туалет. Нужно сопровождение в столовой и при перемещении между классами». Если всё это будет делать педагог, это не только увеличит нагрузку на него, но и приведет к тому, что дети в классе будут оставаться без присмотра.

В безвыходной ситуации, по ее словам, совмещать две должности могут психолог или логопед, но никак не учитель .

Другое дело, что формального запрета на это нет, а согласно рекомендациям ПМПК у школы должен быть один тьютор на 1–5 детей. Поэтому получается, совмещение учителем двух ролей «по всем документам допустимо, но по идее нет», заключает собеседница издания.

Проблема в том, что из-за такой формулировки школам бывает трудно добиться открытия второй ставки тьютора — даже если директор заинтересован в развитии инклюзии. Неясно также, где набирать специалистов на малооплачиваемую должность. Трудности не являются непреодолимыми, но исход во многом зависит от желания директора, говорит Ирина Пудовинникова: «Перекроить бюджет или добиться расширения ставок можно, но директор должен быть действительно нацелен на результат. Такие примеры есть, но их немного».

Еще один способ обойти бюджетные ограничения — сотрудничество с НКО, которые готовы оплачивать подготовку специалистов на профильных курсах (такие есть и у государственных организаций — на них школы могут запросить финансирование самостоятельно). Напрямую принимать финансирование у некоммерческих организаций школы не имеют право. Но могут сотрудничать с ними через объединения родителей. Так, специалисты, отучившиеся на курсах «Инклюзивной капсулы», после завершения подготовки отправляются работать в ресурсные классы школ-партнеров.

Проблем с дополнительной подготовкой специалистов в России сейчас нет, но будет ли на них спрос, целиком и полностью зависит от руководства школы , согласен Иван Гусев, учитель географии ГБОУ «Школа 109» города Москвы, тьютор, который работает с детьми, находящимися на длительном лечении, в рамках проекта «УчимЗнаем».

«В некоторых московских школах сейчас вводятся такие институты. Есть тьютор-помощник, тьютор-сопровождающий. Иногда это эффективно, иногда не очень. А почему? Чтобы было «очень», надо учиться, готовить специалистов, — рассуждает он. — Когда управленческая команда этим серьезно занимается, тогда и педагоги работают. А если мы бросаем их в огонь по принципу «иди и делай» — тогда и возникают ситуации, о которых мы постоянно слышим, когда просят забрать ребенка или что-нибудь подобное».

«Было бы желание»

Все опрошенные специалисты, включая педагогов, в один голос указывают, что даже при всех существующих сложностях в школах инклюзия необходима . Причем не только для того, чтобы обеспечить права детей с ОВЗ и их родителей.

«Это в том числе учит с детства спокойнее относиться к людям с инвалидностью. Дети начинают понимать, что это такое, что это не какая-то исключительная ситуация. В итоге и они становятся более терпимыми, и людям с ограниченными возможностями в будущем в таком обществе становится жить проще и свободнее», — говорит Ольга Мирясова.

Кроме того, обращают внимание специалисты, внедрение адаптированной программы может существенно облегчить жизнь и другим ученикам . Прохождение ПМПК в России не является обязательным. Многие родители, опасаясь, что ребенку поставят психиатрический диагноз, не приведут туда ребенка даже если видят, что у него есть сложности с общением или концентрацией внимания.

«То есть если у одного ребенка стоит диагноз СДВГ и под него адаптируется программа, учитель делает короткие перерывы или добавляет физическую активность, в реальности там, скорее всего, сидят еще десять таких ребят, которым тоже нужно отдыхать, нужно подвигаться, громко что-то обсудить. Просто их научили сидеть сорок минут, они себя заставляют и могут это сделать, а нашему ребенку сложно. В итоге программу немного адаптируют, и она будет хороша для всех», — говорит Ирина Пудовинникова.

Кроме того, инклюзия означает переход к более современной и гибкой системе школьного образования, которая позволяет каждому ребенку выстраивать программу в зависимости от своих потребностей, интересов, целей в жизни и карьерных устремлений , подчеркивает Иван Гусев.

Впрочем, проблемы, с которыми в этом случае сталкиваются и школы, и дети, и родители, остаются неизменными — о нехватке финансирования и отсутствии в штате необходимых специалистов эксперты говорили еще пять лет назад.

Динамика есть, но она очень медленная, говорит Ирина Пудовинникова — она темой инклюзивного образования занимается как раз последние пять лет. И движущей силой здесь становятся именно родители, а лучшим аргументом — успешные примеры: «Выросло число родителей, которые знают алгоритм действий. Они объединяются территориально, выбирают школу, ходят к директорам, находят школы, которые готовы принять, самостоятельно ищут финансирование, подают на гранты, выигрывают эти гранты. Другие директора видят успешные примеры и понимают, что вроде как нестрашно, надо создавать подобные условия. Было бы желание, можно найти разные варианты».