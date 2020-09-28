Частное из общего: как в Клину закрыли школу ради платного садика

В Клинском районе Подмосковья с 2010 года было ликвидировано 40% бесплатных учреждений дошкольного и дополнительного образования. Об этом говорится в докладе бывшего народного эксперта ОНФ Алексея Громского для правительства Подмосковья еще в 2016 году. Общественник составил его по результатам собственной экспертизы, провести которую его попросили местные жители. Кроме того, по их словам, вместо бюджетных кружков в регионе стали открываться платные, а в деревне Першутино частный детсад появился на месте начальной школы, в которой обучали детей с ослабленным слухом. По странному стечению обстоятельств эти события произошли в те годы, когда нынешняя глава Клинского района Алена Сокольская была руководителем районного управления образования.

В нынешнем сентябре в отношении чиновницы проводилась доследственная проверка: сотрудники Следственного комитета (СК) интересовались ее возможной причастностью к трудоустройству своей прислуги в муниципальные детсады и оплате их работы за счет бюджета. Тогда же появилась информация и о том, что, будучи госслужащей, Сокольская вместе со своим супругом стала владелицей жилплощади в Испании и Турции на €1,26 млн, которую, по всей видимости, забыла указать в своей декларации о доходах.

По другим районам

В деревне Першутино Клинского района в январе 2013 года закрыли начальную школу, а в ее здании, как рассказали «Известиям» местные жители, организовали частный детский сад. По их словам, хоть в школе и обучалось небольшое число детей, все они были инвалидами по слуху.

— После закрытия школы детей перебросили в другие. Понятно, что на территории Клина не может быть много учреждений по работе с инвалидами. Приходилось этих малышей очень далеко возить, в соседние районы, — сказала «Известиям» одна из местных жительниц. — А участок, где располагалась школа, был отдан в аренду частному центру развития и подготовки «Перспектива», в составе которого появился детский сад «Першутинская усадьба».

Частное из общего Здание детского сада «Першутинская усадьба» Фото: do-perspectiva.ru

Официальных подтверждений тому, что в ликвидированной школе обучались дети-инвалиды, в открытом доступе не нашлось, а в минобразования и правительстве региона на запрос «Известий» не ответили. Глава Клинского района Алена Сокольская тоже не спешит рассказывать о причинах закрытия учреждения и его специфике. В ответ на запрос от 23 сентября в ее аппарате лишь подробно расписали, какие сроки отводятся законом для реагирования на вопросы СМИ.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (имеется в распоряжении «Известий»), ликвидатором начальной школы в апреле 2012 года назначили Ирину Тронину, она же является и единоличным учредителем центра развития и подготовки «Перспектива».

Жители Клинского района заявляли о своем недовольстве политикой местных властей в отношении дошкольных учреждений еще четыре года назад. Группа активистов направила в адрес народного эксперта ОНФ Алексея Громского обращение (имеется в распоряжении «Известий»), в котором попросила провести независимое расследование.

Активисты уверяли, что Ирина Тронина выступала в качестве ликвидатора и дошкольных учреждений. По мнению жителей, в том числе и тех, с кем удалось пообщаться «Известиям», она давняя подруга Алены Сокольской. Об этом могут свидетельствовать фотографии чиновницы с семейных торжеств в ее Instagram, на которых присутствует и Ирина Тронина.

Примечательно, что клинчане соглашаются рассказывать о ситуации, исключительно не называя своих имен. Как отмечается в обращении активистов к губернатору Московской области Андрею Воробьеву (имеется в распоряжении «Известий»), «глава района довольно часто пользуется правом «сильной женщины при могущественном муже», поэтому из опасения за собственную жизнь, карьеру и здоровье мы остаемся анонимами».

Частное из общего Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Имя супруга Сокольской — бывшего прокурора Тульской области Александра Козлова — ранее фигурировало в «игорном деле» о крышевании подпольных казино в Московской области местными прокурорами. Однако ни обвиняемым, ни подозреваемым он тогда не стал. Прокуратуру Тульской области Козлов возглавил в 2015 году.

В 2011 году, когда он занимал должность зампрокурора Москвы, в отношении него проводилось сразу две доследственные проверки. Первая — по факту получения взятки в виде земельного участка в поселке Зеленоградский Пушкинского района. Вторую проверку вызвало подозрение в присвоении Александром Козловым служебной квартиры.

Без спорта и творчества

В обращении в ОНФ жители указывали, что в течение нескольких лет в их муниципалитете «реализуется схема, в которую включены высокопоставленные чиновники районной администрации», которая наносит вред системе дошкольного воспитания, школьного и дополнительного образования.

— После обращения я посетил несколько детских садов и учреждений дополнительного образования в городе Клин. Там сложилась такая ситуация: все лучшие муниципальные здания и сооружения передавали в частные руки, а остальные находились в плачевном состоянии, — рассказал «Известиям» Алексей Громский. — Удалось посетить детсад «Россияночка», где к тому моменту крыша здания протекала уже третий год. Средства на ее починку из бюджета не выделялись, приходилось к ремонтным работам привлекать родителей. Другая проблема, которую коллектив детского сада попытался решить своими силами и не смог, — ремонт фасада. После того как разместил в Facebook пост о своей беседе с заведующей, в остальные детские сады города меня уже не пускали.

Частное из общего Детсад «Россияночка» Фото: inchehov.ru

Эксперт подчеркнул, что на тот момент практически вся изложенная в обращении жителей информация подтвердилась. Так, активисты сообщали, что с 2010 по 2016 год в районе ликвидировали 40% бесплатных кружков и спортивных клубов. В их числе оказались футбольный клуб «Клин», Центр гражданского и патриотического воспитания «Память», а также Центр реабилитации инвалидов «Содействие» (также имеется выписка из ЕГРЮЛ).

Еще ряд учреждений, по словам Алексея Громского, перевели в помещения, площадь которых не позволяла вести деятельность с прежним числом детей и хранить необходимое оборудование.

Кроме того, жители подчеркнули, что в системе детских садов начали организовываться и функционировать учреждения под общим брендом «Жемчужинка», учредителем которых является управление образования администрации городского округа Клин. Попасть в них можно лишь по рекомендации. Эту информацию «Известиям» подтвердила и мама одного из бывших воспитанников «Жемчужинки».

— Стоимость посещения детского сада в месяц выходила около 6–7 тыс. рублей, в то время как обычный сад обходился в 2,5–3 тыс. При этом оплата производилась исключительно наличными в кассе учреждения: ни в Сбербанке, ни в МФЦ провести оплату было нельзя. Половина сумм вносилась по квитанции без указания назначения платежа, — рассказала женщина, добавив, что ситуация изменилась только два года назад. Примеры таких квитанций приложили и активисты в своем обращении в ОНФ.

Изучив ситуацию на месте и пообщавшись с родителями воспитанников детских садов, Алексей Громский подготовил доклад и направил его руководителю проекта ОНФ «Народная экспертиза» и губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

— О дальнейшей судьбе доклада мне ничего неизвестно. Уже думал, что разогнали всех чиновников из тогдашней администрации, — посетовал эксперт.

Справка «Известий» До 2006 года Алена Сокольская была заведующей детским садом «Жемчужинка», а затем стала руководителем районного управления образования. Ранее «Известия» сообщали о проверке, которую проводил СК в отношении чиновницы в сентябре 2020-го. По данным редакции, с 2011 по 2018 год в центр детства «Жемчужинка» и детские сады «Золотой ключик» и «Кристаллик» по распоряжению Алены Сокольской были оформлены восемь человек. Среди них специалист по ремонту квартир, сотрудник полиции, парикмахер, личный водитель семьи Сокольской и персональные няни ее детей. Они регулярно получали там зарплату, причем деньги перечислялись на их именные карты Сбербанка, которых они даже не видели. В администрацию Клинского района Подмосковья Алена Сокольская перешла в 2013 году, став заместителем его главы Александра Постриганя. После того как в 2018 году Постригань был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, она заняла его место. К этому времени глава района и ее супруг были обладателями довольно большого количества недвижимости за рубежом: согласно документам, которые есть в распоряжении «Известий», они приобрели две квартиры на Канарских островах и четыре в Турции.

По высоким ценам

На этом претензии жителей Клинского района к деятельности Алены Сокольской не заканчиваются. Так, недавно в программе РЕН ТВ «Добров в эфире» рассказали о том, как администрация города приобретала по завышенным ценам квартиры для детей-сирот.

Жилплощадь, по данным журналистов, покупалась в доме, который построила компания, связанная с одной из подруг Алены Сокольской. Дети-сироты два года назад получили квартиры в здании с висящими проводами, обшивкой на саморезах, стенами из гипсокартона и низким классом энергоэффективности. Одним из таких новоселов был молодой человек по имени Сергей. По его словам, когда он въезжал в квартиру, там были только раковина и газовая плита.

— Ничего не было. Сокольская кому-то дает подарки, а нам кинули квартиру — забирайте и всё. Не поздравили с новосельем, — рассказал собеседник телеканала.

Частное из общего Глава городского округа Клин Алена Сокольская Фото: inklincity.ru

По информации РЕН ТВ, однокомнатная квартира Сергея в 32 кв. м обошлась администрации больше чем в 2 млн рублей. И это притом, что соседняя стоит меньше 1,5 млн, а двушка и вовсе 1,8 млн. И в них уже есть мебель, которой почему-то не досталось Сергею.

— Я обращался в управление образования. «Это секрет. Мы не говорим. Вам же она бесплатно досталась», — посетовал молодой человек.

Квартиры для детей-сирот приобретались в рамках муниципальной программы «Жилплощадь на 2015–2019 годы», сообщил РЕН ТВ. Формально процедура закупок прошла без нарушений и в соответствии с действующим законодательством. Однако, если сравнить цены, запрошенные по госконтракту администрацией, с реальной стоимостью квартир в районе, получается, что приобретали их на 35–50% дороже.