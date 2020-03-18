Ясли не спешат расти: устранить дефицит мест до 2021 года не удастся

В 2019 году властям не удалось ввести все 90 тыс. дополнительных мест в яслях, как было запланировано. Об этом говорится в отчете Минпросвещения о реализации госпрограммы «Развитие образования», с которым ознакомились «Известия». Более того, цель полной ликвидации очереди в ясли к 2021 году может быть не достигнута в срок, считают чиновники, и с ними соглашаются эксперты. С учетом сложной финансовой ситуации специалисты называют наиболее реалистичной датой начало 2024-го.

В России в 2019 году открылось 79 тыс. новых мест в яслях для малышей от двух месяцев до трех лет. Это лишь 85% от запланированного, указано в годовом отчете о ходе реализации пилотной государственной программы «Развитие образования», который был утвержден в конце февраля. В результате доступность дошкольного образования для детей до трех лет составила 87,4% вместо плановых 94%.

Среди причин чиновники называют благоприятную демографическую ситуацию, которая сложилась в ряде регионов, — число детей там растет быстрее, чем количество мест в яслях. Кроме того, родителям важно пристроить малыша в ясли рядом с домом, поэтому они могут отказаться от свободного места в ожидании, пока оно появится в учреждении рядом с домом.

Даже если в 2020 году власти смогут ввести предусмотренные госпрограммой 96 тыс. мест в яслях, «прогнозное значение показателя доступности дошкольного образования для детей возрасте от 2 месяцев до 3 лет может составить 96%», сказано в отчете. Это означает, что есть риск недостижения одной из национальных целей развития России, утвержденной указом президента еще в 2018 году. По документу, к 2021 году доступность дошкольного образования для детей до трех лет должна быть 100%.

«Известия» направили запрос в Минпросвещения. По данным ведомственного мониторинга, на 1 марта самая низкая доступность яслей — в Дагестане (42,6%), Ингушетии (51,2%) и Забайкальском крае (62,4%). Правда, в статистике учитываются только малыши старше полутора лет, а не от двух месяцев. По информации из этого же документа, в общероссийской очереди в ясли стоят 1,15 млн детей. Больше всего — в Московской области (95 тыс.), Санкт-Петербурге (58 тыс.) и Краснодарском крае (53 тыс.). Уточним, встать на учет для предоставления места могут и дети младше того возраста, с которого принимают в ясли.

Проект по созданию новых мест для детей до трех лет предполагает софинансирование из федерального и региональных бюджетов, напомнила директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Однако не у всех субъектов хватает собственных средств, полагает она. В этом плане ситуация в ближайшее время усугубится из-за нестабильной экономической ситуации, считает эксперт.

— Кроме того, ведь ясли — это не только новые здания. Это еще и мебель, поиск педагогов, разработка программ. На все эти процессы требуется больше времени, — уверена Ирина Абанкина.

С учетом складывающейся финансовой ситуации реалистичным сроком ликвидации очереди в ясли можно считать начало 2024 года, прогнозирует она.

Также муниципальные власти сталкиваются с проблемами при лицензировании уже построенных яслей, добавил эксперт ОНФ, член Общественной палаты России Сергей Рыбальченко.

По его словам, решением в сложившейся ситуации может стать развитие института профессиональных нянь и открытие семейных детсадов при поддержке властей.

При строительстве новых яслей одно место обходится примерно в 600 тыс. рублей, а при открытии сада на дому — в 25-30 тыс. рублей, оценил эксперт.

— Развивая частные услуги по присмотру за детьми, мы создаем комфортные формы поддержки для женщин, желающих выйти на работу из отпуска по уходу за ребенком. Так поступают во всех развитых странах, — отметил Сергей Рыбальченко.

Создать условия для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, «включая достижение стопроцентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» Владимир Путин поручил в 2018 году. Мера вошла в указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Позже задача была включена в ряд федеральных проектов и госпрограмм.