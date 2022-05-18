Типовое профессиональное: правила постдипломного образования для медиков предлагают изменить

В России предлагается разработать типовые программы для дополнительного профессионального образования медиков, проект поправок в закон об образовании Минздрав представил в середине мая. Также предлагается внести уточнения в правила лицензирования организаций, которые разрабатывают и предлагают подобные программы. По закону врачи должны повышать свою квалификацию на протяжении всей жизни. Сейчас такие курсы предлагают как государственные учреждения, так и частные компании, при этом они могут опираться на примерные варианты программ, разработанных Минздравом. Могут ли предложенные поправки существенно изменить сферу дополнительного образования для врачей и какие вообще здесь необходимы перемены, разбирались «Известия».

Скелет программы

Предлагаемые поправки в закон «Об образовании» были опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов в середине мая. Документ разработали в Минздраве, сейчас законопроект находится на этапе обсуждения.

Согласно ему, вместо примерных программ дополнительного профессионального образования (ДПО) для медиков предлагается ввести программы типовые, за разработку которых будет отвечать министерство здравоохранения .

Кроме того , в ведомстве предлагают уточнить нормы, касающиеся лицензирования ДПО, добавив для дополнительного профессионального медицинского и фармацевтического образования также лицензирование по областям, в которых осуществляется реализация соответствующих дополнительных профессиональных программ .

В случае если поправки будут рассмотрены и приняты, они вступят в силу через год после принятия .

По закону врач обязан продолжать образование на постоянной основе, полагающиеся за это баллы нужны в том числе для продвижения по службе. Для этого в России существует так называемая система непрерывного медицинского образования (НМО), которая включает в себя курсы и мероприятия для повышения квалификации после получения диплома.

Медики должны повышать свою квалификацию и как минимум каждые пять лет проходить аккредитацию , объясняет заведующая отделением брахитерапии в Институте ядерной медицины, онколог, доктор медицинских наук Ольга Кравец.

— То есть на сегодняшний день каждый врач озабочен тем, чтобы пройти очередную аккредитацию по специальности, а зачастую и не по одной специальности, набирая определенное количество баллов, — говорит собеседница издания.

В результате получение дополнительного образования нередко превращается в формальную погоню за необходимыми баллами, признает она.

Предполагается, что типовые программы дополнительного профессионального образования, о которых идет речь, должны прийти на смену баллов НМО , рассказывает Светлана Юшкова, заместитель декана по профессиональному образованию Финансового университета при Правительстве РФ, где, в том числе, реализуются программы дополнительного образования для медиков.

— Не секрет, что зачастую баллы начислялись за участие в конференциях и прочих мероприятиях, которые дополнялись какой-то частью образовательной программы, — поясняет она. — Однозначно типовые программы нужны для повышения квалификации по прикладным навыкам в области меняющихся медицинских технологий, например работы на медицинском оборудовании, программном обеспечении и т.п.

При этом разработка типовых программ для ДПО является не нововведением, а возвратом к прежней практике , обращает внимание проректор по учебной работе Института профессиональной переподготовки Международного медицинского центра «СОГАЗ» Ольга Гончаренко.

Типовое профессиональное_3 Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

— С советских времен и до 2011–2012 годов Минздрав РФ занимался разработкой таких программ, которые тогда назывались унифицированными, — поясняет собеседница издания.

С 2013 года Минобразования ввело единые требования к тому, как должны строиться программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, включая соотношения теории и практики. Тогда же Минздрав начал разрабатывать примерные программы, которые находятся в открытом доступе и представляют собой «скелет», который каждая образовательная организация дополняет собственным содержанием, актуальным для медиков в конкретном регионе . Эта практика используется сейчас.

Поэтому внедрение предложенных поправок кардинально ситуацию не изменит, но «позволит унифицировать требования к подготовке медиков и уровню их профессиональных компетенций, обеспечит преемственность при подготовке медицинских кадров в разных регионах , а значит, создаст равные условия для получения пациентами медицинской помощи в любом уголке страны», считает Гончаренко.

«Огромная потребность в знаниях»

С дополнительным профессиональным образованием для медиков сегодня работают вузы и частные компании — они получили возможность официально присутствовать в этой сфере с 2013 года . Такие компании обязаны получать лицензию на ведение образовательной деятельности, которая является подтверждением того, что компания соблюдает требования «Закона об образовании».

В то же время в интернете есть достаточно площадок, которые продают образовательный контент для медиков; создают такие продукты — например, вебинары или онлайн-марафоны, — и сами врачи, ориентируясь на аудиторию своих коллег. Во многих случаях, однако, это делается без получения лицензии , говорит Светлана Юшкова.

— А это значит, что качество этого контента никем не регулируется, не выверяется его соответствие образовательным стандартам ДПО, установленных законом, — сетует она.

При этом Минздрав как организация, которая курирует соответствующую сферу, может рекомендовать перечень областей, в которых необходимы программы ДПО для медиков, но их непосредственной разработкой должны заниматься вузы или образовательные площадки, имеющие лицензию, убеждена она.

Рост числа частных компаний и школ, которые предоставляют такие услуги медикам , свидетельствует о том, насколько востребованными сейчас являются качественные образовательные курсы и программы, отмечает практикующий стоматолог, старший хирург и генеральный директор центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile в Петербурге Олег Пономарев.

— В стоматологии существует огромная пропасть между государственной и частной стоматологией. Потребность в обучении и качественных знаниях у врачей огромная, но те знания, что дает нам государственная система обучения, значительно устарели и совершенно не годятся для современного врача, — отмечает он.

При этом решение передать разработку типовых программ в ведение Минздрава соответствует порядку, который уже принят, полагает медик: «Сейчас система образования в руках вузов, они, разумеется, находятся в подчинении у Минздрава. Так что в этом смысле ничего не поменяется».

Нередко речь также идет о необходимости освоить новые технологии и современные приборы . В частности, в России с 2019 года удалось достичь существенного увеличения количества закупок современных аппаратов для лучевой терапии в регионах, однако по-прежнему остро стоит вопрос с обучением персонала , отмечает Ольга Кравец.

Типовое профессиональное_4 Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— Что касается онкологии, то это направление активно развивается в течение последних 20 лет, а если говорить о радиотерапии, то здесь произошло много кардинальных изменений с точки зрения производства нового высокотехнологического оборудования, что требует от врача новых знаний и понимания как технологий, так и подхода в клиническом лечении пациента, — рассуждает собеседница издания.

Помимо совершенствования профессиональных навыков, врачу приходится параллельно работать над знанием иностранных языков , поскольку все современные определения, результаты научных исследований и клинические рекомендации сегодня представлены прежде всего в зарубежной специальной литературе, подчеркивает она .

Трансформация образования

Поскольку проходить дополнительное обучение медикам необходимо в том числе для карьерного роста, представление об их эффективности зависит от изначальных целей, отмечает Светлана Юшкова.

— Если врачу срочно нужно набрать баллы НМО, то для него эффективной будет любая программа, которая с наименьшими затратами позволит получить эти недостающие баллы , — говорит Юшкова. — А вот если действительно стоит вопрос о качественном повышении квалификации, которая позволит профессионально вырасти, в этом случае обращают внимание на содержательный контент и преподавательский состав программы ДПО , именно они будут критерием эффективности.

Типовое профессиональное_1 Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Стереотипный, «негибкий и зачастую устаревший» подход некоторых классических вузов к таким программам, а также подмену реального повышения квалификации «торговлей документами» под маркой дистанционного обучения» можно отнести к основным недостаткам действующей сегодня системы дополнительного профессионального образования, говорит Ольга Гончаренко.

— Из положительных моментов, безусловно, можно назвать проведение ДПО научными центрами (в прошлом НИИ), где сосредоточены передовые мысли и ресурсы, обеспечивающие прекрасную практику в узком медицинском профиле; возможность обучения специалистов в симуляционных центрах, созданных на базе крупных высокотехнологичных медицинских учреждений; дистанционные образовательные технологии и, наконец, различные краткосрочные образовательные мероприятия, — перечисляет собеседница издания.

При этом система дополнительного профессионального образования в медицине сейчас претерпевает трансформацию , подчеркивает Юшкова.

— Традиционно развивались программы в области сугубо профессиональных навыков (это так называемые hard skills), сейчас на рынке образовательных услуг их большинство. Но в последнее время совершенно точно появился тренд на развитие менеджерских компетенций, — говорит она.

Востребованными становятся программы, предназначенные в том числе для владельцев и управляющих частными клиниками, а также программы, «прокачивающие» так называемые мягкие навыки в области управления медицинским персоналом .

В том числе такие программы нередко пользуются спросом у врачей, которые задумываются об открытии собственного медучреждения, отмечает собеседница издания.

Типовое профессиональное_2 Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Если типологизация программ по врачебным дисциплинам может привести к повышению качества обучения и внедрению единых стандартов, методов и подходов в оказании медицинской помощи, то с управленческими компетенциями «не всё так однозначно» , полагает сооснователь компании «АйдоЛаб», производящей расходные материалы для лабораторий, тренер бизнес-школ при РГГУ, РАНХиГС и Финансовом университете Артем Ступак.

— Врач, который стал руководителем, может управлять разного рода медицинскими организациями — например, государственными или коммерческими, компанией с разветвленной сетью или небольшой клиникой. От этого зависит, какие именно навыки необходимо освоить новоиспеченному руководителю, к какому управленческому масштабу [ему нужно] готовиться, — рассуждает он.