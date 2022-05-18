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Типовое профессиональное: правила постдипломного образования для медиков предлагают изменить

Единые программы повышения квалификации будет разрабатывать Минздрав
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В России предлагается разработать типовые программы для дополнительного профессионального образования медиков, проект поправок в закон об образовании Минздрав представил в середине мая. Также предлагается внести уточнения в правила лицензирования организаций, которые разрабатывают и предлагают подобные программы. По закону врачи должны повышать свою квалификацию на протяжении всей жизни. Сейчас такие курсы предлагают как государственные учреждения, так и частные компании, при этом они могут опираться на примерные варианты программ, разработанных Минздравом. Могут ли предложенные поправки существенно изменить сферу дополнительного образования для врачей и какие вообще здесь необходимы перемены, разбирались «Известия».

Скелет программы

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Предлагаемые поправки в закон «Об образовании» были опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов в середине мая. Документ разработали в Минздраве, сейчас законопроект находится на этапе обсуждения.

Согласно ему, вместо примерных программ дополнительного профессионального образования (ДПО) для медиков предлагается ввести программы типовые, за разработку которых будет отвечать министерство здравоохранения.

Кроме того, в ведомстве предлагают уточнить нормы, касающиеся лицензирования ДПО, добавив для дополнительного профессионального медицинского и фармацевтического образования также лицензирование по областям, в которых осуществляется реализация соответствующих дополнительных профессиональных программ.

В случае если поправки будут рассмотрены и приняты, они вступят в силу через год после принятия.

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Робот-хирург во время занятия в медицинском симуляционном центре
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

По закону врач обязан продолжать образование на постоянной основе, полагающиеся за это баллы нужны в том числе для продвижения по службе. Для этого в России существует так называемая система непрерывного медицинского образования (НМО),которая включает в себя курсы и мероприятия для повышения квалификации после получения диплома.

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Медики должны повышать свою квалификацию и как минимум каждые пять лет проходить аккредитацию, объясняет заведующая отделением брахитерапии в Институте ядерной медицины, онколог, доктор медицинских наук Ольга Кравец.

— То есть на сегодняшний день каждый врач озабочен тем, чтобы пройти очередную аккредитацию по специальности, а зачастую и не по одной специальности, набирая определенное количество баллов, — говорит собеседница издания.

В результате получение дополнительного образования нередко превращается в формальную погоню за необходимыми баллами, признает она.

Предполагается, что типовые программы дополнительного профессионального образования, о которых идет речь, должны прийти на смену баллов НМО, рассказывает Светлана Юшкова, заместитель декана по профессиональному образованию Финансового университета при Правительстве РФ, где, в том числе, реализуются программы дополнительного образования для медиков.

— Не секрет, что зачастую баллы начислялись за участие в конференциях и прочих мероприятиях, которые дополнялись какой-то частью образовательной программы, — поясняет она. — Однозначно типовые программы нужны для повышения квалификации по прикладным навыкам в области меняющихся медицинских технологий, например работы на медицинском оборудовании, программном обеспечении и т.п.

При этом разработка типовых программ для ДПО является не нововведением, а возвратом к прежней практике, обращает внимание проректор по учебной работе Института профессиональной переподготовки Международного медицинского центра «СОГАЗ» Ольга Гончаренко.

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Врач-ординатор тренируется делать интубацию и подключать пациента к аппарату ИВЛ
Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

— С советских времен и до 2011–2012 годов Минздрав РФ занимался разработкой таких программ, которые тогда назывались унифицированными, — поясняет собеседница издания.

С 2013 года Минобразования ввело единые требования к тому, как должны строиться программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, включая соотношения теории и практики. Тогда же Минздрав начал разрабатывать примерные программы, которые находятся в открытом доступе и представляют собой «скелет», который каждая образовательная организация дополняет собственным содержанием, актуальным для медиков в конкретном регионе. Эта практика используется сейчас.

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Поэтому внедрение предложенных поправок кардинально ситуацию не изменит, но «позволит унифицировать требования к подготовке медиков и уровню их профессиональных компетенций, обеспечит преемственность при подготовке медицинских кадров в разных регионах, а значит, создаст равные условия для получения пациентами медицинской помощи в любом уголке страны», считает Гончаренко.

«Огромная потребность в знаниях»

С дополнительным профессиональным образованием для медиков сегодня работают вузы и частные компании — они получили возможность официально присутствовать в этой сфере с 2013 года. Такие компании обязаны получать лицензию на ведение образовательной деятельности, которая является подтверждением того, что компания соблюдает требования «Закона об образовании».

В то же время в интернете есть достаточно площадок, которые продают образовательный контент для медиков; создают такие продукты — например, вебинары или онлайн-марафоны, — и сами врачи, ориентируясь на аудиторию своих коллег. Во многих случаях, однако, это делается без получения лицензии, говорит Светлана Юшкова.

— А это значит, что качество этого контента никем не регулируется, не выверяется его соответствие образовательным стандартам ДПО, установленных законом, — сетует она.

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Слепок во время занятия на стоматологическом фатультете
Фото: ТАСС/Максим Киселев

При этом Минздрав как организация, которая курирует соответствующую сферу, может рекомендовать перечень областей, в которых необходимы программы ДПО для медиков, но их непосредственной разработкой должны заниматься вузы или образовательные площадки, имеющие лицензию, убеждена она.

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Рост числа частных компаний и школ, которые предоставляют такие услуги медикам, свидетельствует о том, насколько востребованными сейчас являются качественные образовательные курсы и программы, отмечает практикующий стоматолог, старший хирург и генеральный директор центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile в Петербурге Олег Пономарев.

— В стоматологии существует огромная пропасть между государственной и частной стоматологией. Потребность в обучении и качественных знаниях у врачей огромная, но те знания, что дает нам государственная система обучения, значительно устарели и совершенно не годятся для современного врача, — отмечает он.

При этом решение передать разработку типовых программ в ведение Минздрава соответствует порядку, который уже принят, полагает медик: «Сейчас система образования в руках вузов, они, разумеется, находятся в подчинении у Минздрава. Так что в этом смысле ничего не поменяется».

Нередко речь также идет о необходимости освоить новые технологии и современные приборы. В частности, в России с 2019 года удалось достичь существенного увеличения количества закупок современных аппаратов для лучевой терапии в регионах, однако по-прежнему остро стоит вопрос с обучением персонала, отмечает Ольга Кравец.

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Студенты выпускного курса проходят практику
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— Что касается онкологии, то это направление активно развивается в течение последних 20 лет, а если говорить о радиотерапии, то здесь произошло много кардинальных изменений с точки зрения производства нового высокотехнологического оборудования, что требует от врача новых знаний и понимания как технологий, так и подхода в клиническом лечении пациента, — рассуждает собеседница издания.

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Помимо совершенствования профессиональных навыков, врачу приходится параллельно работать над знанием иностранных языков, поскольку все современные определения, результаты научных исследований и клинические рекомендации сегодня представлены прежде всего в зарубежной специальной литературе, подчеркивает она.

Трансформация образования

Поскольку проходить дополнительное обучение медикам необходимо в том числе для карьерного роста, представление об их эффективности зависит от изначальных целей, отмечает Светлана Юшкова.

Если врачу срочно нужно набрать баллы НМО, то для него эффективной будет любая программа, которая с наименьшими затратами позволит получить эти недостающие баллы, — говорит Юшкова. — А вот если действительно стоит вопрос о качественном повышении квалификации, которая позволит профессионально вырасти, в этом случае обращают внимание на содержательный контент и преподавательский состав программы ДПО, именно они будут критерием эффективности.

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Занятия в cимуляционном центре медицинской академии
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Стереотипный, «негибкий и зачастую устаревший» подход некоторых классических вузов к таким программам, а также подмену реального повышения квалификации «торговлей документами» под маркой дистанционного обучения» можно отнести к основным недостаткам действующей сегодня системы дополнительного профессионального образования, говорит Ольга Гончаренко.

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— Из положительных моментов, безусловно, можно назвать проведение ДПО научными центрами (в прошлом НИИ), где сосредоточены передовые мысли и ресурсы, обеспечивающие прекрасную практику в узком медицинском профиле; возможность обучения специалистов в симуляционных центрах, созданных на базе крупных высокотехнологичных медицинских учреждений; дистанционные образовательные технологии и, наконец, различные краткосрочные образовательные мероприятия, — перечисляет собеседница издания.

При этом система дополнительного профессионального образования в медицине сейчас претерпевает трансформацию, подчеркивает Юшкова.

Традиционно развивались программы в области сугубо профессиональных навыков (это так называемые hard skills), сейчас на рынке образовательных услуг их большинство. Но в последнее время совершенно точно появился тренд на развитие менеджерских компетенций, — говорит она.

Востребованными становятся программы, предназначенные в том числе для владельцев и управляющих частными клиниками, а также программы, «прокачивающие» так называемые мягкие навыки в области управления медицинским персоналом.

В том числе такие программы нередко пользуются спросом у врачей, которые задумываются об открытии собственного медучреждения, отмечает собеседница издания.

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Занятия на кафедре патанатомии
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Если типологизация программ по врачебным дисциплинам может привести к повышению качества обучения и внедрению единых стандартов, методов и подходов в оказании медицинской помощи, то с управленческими компетенциями «не всё так однозначно», полагает сооснователь компании «АйдоЛаб», производящей расходные материалы для лабораторий, тренер бизнес-школ при РГГУ, РАНХиГС и Финансовом университете Артем Ступак.

— Врач, который стал руководителем, может управлять разного рода медицинскими организациями — например, государственными или коммерческими, компанией с разветвленной сетью или небольшой клиникой. От этого зависит, какие именно навыки необходимо освоить новоиспеченному руководителю, к какому управленческому масштабу [ему нужно] готовиться, — рассуждает он.

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