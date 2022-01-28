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Рота, подъем: врачи раскрыли способы оправиться после бессонной ночи

Для лучшего отдыха важно не снижать давление сна и проводить день вне кровати
Фото: Depositphotos/alanpoulson
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Рота, подъем: врачи раскрыли способы оправиться после бессонной ночи
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2022-01-26 19:44:14
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Бессонная ночь часто переходит в испорченные утро и день. Попытка наверстать упущенное может привести к нарушению цикла сна в организме. Это, в свою очередь, способно вылиться в усиление бессонницы. Подробнее — в материале «Известий».

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На часах два ночи, вы сидите на диване и смотрите бесполезные ролики. Вы бодрствуете без всякой причины; или, возможно, переживаете за внушительный список дел, которые нужно выполнить завтра. Какой бы ни была причина, в семь утра вы чувствуете себя невероятно измотанным. Всего одна бессонная ночь может вызвать негативные последствия для психического здоровья, включая чувство грусти и тревоги, показало недавнее исследование. В то же время в попытке заглушить вялость можно прогнать и будущий сон. Именно поэтому способ «просыпания» следует выбирать осмотрительно.

Если требуется срочно взбодриться, допустимо умыться холодной водой, советует сомнолог, доцент кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман.

— Проводились исследования, актуальные для дежурных ночных смен. Ученые сравнили влияние разнообразных воздействий, которые устраняют давление сна, — рассказывает он. — Оказалось, что с этой задачей отлично справляется умывание холодной водой. Тонизирующая чашка кофе — тоже замечательно, равно как и яркий свет сродни солнечному. Существуют даже специальные аппараты для светотерапии, повышающей уровень бодрости с утра.

Рота, подъем:
кран с водой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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По словам врача, восстановиться после одной бессонной ночи достаточно просто, особенно если человек молод и здоров. Но если речь идет о регулярной сменной работе, пациент попадает в тупик.

— При ночном графике человек постоянно подвергается недостатку сна. Существует масса исследований, которые показывают разнообразный риск такого режима — от гипертонии до онкологии, — предупреждает собеседник «Известий».

В целом понимание природы сна — весьма сложная задача для науки. Часть процессов обусловлена накоплением в организме аденозина. Это нейромедиатор, который принимает активное участие в цикле сон-бодрствование, объясняет руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Калинкин. Аденозину отведена достаточно важная роль, он определяет так называемое давления сна — состояние, которое возникает у человека перед тем, как лечь в кровать, то есть само желание уснуть. Вещество постепенно накапливается в крови и реабсорбируется во время ночного отдыха.

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— Процесс сна очень сложный и до конца не раскрытый, — говорит Калинкин. — Нейромедиаторов, которые отвечаю за систему сна-бодрствования, десятки. Не существует одного центра сна, это огромная сеть, разбросанная по различным структурам головного мозга, прежде всего она охватывает продолговатый мозг, варолиев мост и т.д.

Как действует на сон кофеин

Кофеин является антагонистом аденозина и блокирует аденозиновые рецепторы. Как правило, чашка кофе утром — хороший и безвредный вариант для разгона сна. Однако в более позднее время злоупотребление напитком может вызвать проблемы.

Александр Пальман рекомендует не принимать любые кофеиносодержащие напитки (в том числе черный и зеленый чай, колу, энергетики, шоколад) после шести часов вечера.

Сомнолог Калинкин советует отказаться от тонизирующих продуктов за три часа до сна — это то время, в течение которого завершается метаболизация кофеина. Однако данный промежуток весьма условен, поскольку чувствительность к кофеину у каждого человека различна.

Рота, подъем:
кофе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил

— У меня была пациентка, которая съедала утром одну шоколадную конфету с небольшой дозой кофеина, и уже спала хуже. Есть люди — их порядка 15%, — которые имеют обратную реакцию: кофе вводит их в состояние сна, — рассказал Александр Калинкин.

Кроме того, существует много заболеваний, усиливающих давление сна. На некоторых пациентов кофеин может попросту не действовать. Например, это больные с апноэ сна или нарколепсией, добавил врач.

Стоит ли спать днем

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Ночное недосыпание вполне можно компенсировать отдыхом в дневное время.

— Некоторые работодатели устраивают специальные помещения, капсулы для сна, позволяют сотрудникам отдохнуть. Но продолжительность такого сна должна быть не больше 30 минут, — обращает внимание Калинкин.

Дело в том, что длительный сон снижает уровень аденозина. После бессонной ночи человек должен иметь достаточное количество нейромедиатора к вечеру, чтобы тело восстанавливалось в более глубоком и медленном сне.

По замечанию Александра Пальмана, продолжительность дневного сна подбирается индивидуально. Зачастую она обусловлена личными или национальными традициями.

— Во многих странах с жарким климатом распространена сиеста, — напоминает эксперт. — Люди рано встают, работают, в пик жары отдыхают, спят, затем дорабатывают или веселятся. Ложатся спать, но из-за раннего пробуждения имеют недосып. Сиеста дает им шанс прийти в себя.

Чего не нужно делать перед сном

По словам врача, гигиена сна подразумевает несколько важных условий. Прежде всего, эксперт советует ждать сна вне спальни.

Рота, подъем:
фитнес-клуб
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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— Взрослый человек может оказаться в кровати по трем уважительным причинам: сон, секс и заболевания. Вся остальная жизнь должна протекать вне спальни, — говорит Пальман. — В вечерние часы нежелательно пить тонизирующие напитки и заниматься энергичной физической деятельностью. Идея пойти в тренажерный зал в 10 вечера и провести серьезную силовую тренировку не самая удачная.

После 7–8 часов вечера врач рекомендует выключить электронные устройства, а телефон оставить исключительно для звонков. В темные часы активно вырабатываются гормоны, которые погружают организм в сон, в первую очередь мелатонин. При дневном или искусственном освещении их производство останавливается. Между тем спектр излучения от экранов гаджетов в значительной мере схож с естественным светом.

— Поэтому вечером лучше отдать предпочтение чтению с бумаги, радио, музыке или аудиокнигам. Можно посмотреть телевизор, но если у человека есть проблемы со сном, лучше отказаться от душераздирающих передач, — заключил специалист.

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