Названы самые популярные виды кофе у россиян

Самые высокие темпы роста в 2021 году показывает кофе в дрип-пакетах. Об этом свидетельствуют данные сервиса доставки продуктов и товаров для дома «Яндекс.Лавка».

«Отмечается, что за последние полгода продажи кофе в дрип-пакетах выросли практически в 3,5 раза. Еще один заметный рост показал растворимый кофе», — приводит текст исследования «Газета.Ru».

Лидирует по продажам в России кофе в капсулах, который на протяжении последних двух лет активнее всего заказывают жители страны.

Из данных сервиса следует, что россияне чаще всего отдают предпочтение бразильскому кофе, а также колумбийскому и эфиопскому, но фиксируется и рост популярности кофейных брендов.

Как отмечают аналитики сервиса, спрос на покупку кофе в интернете возрос с весны 2020 года, в 2021 году он увеличился более чем в два раза по сравнению с 2020-м.

16 сентября 2021 года эксперты портала «Медикфорум» раскрыли последствия ежедневного употребления кофе. В числе плюсов употребления данного напитка медики назвали улучшение настроения и позитивное влияние кофеина на работу мозга. Врачи отмечают отдельно способность кофе улучшать память.

Тем не менее эксперты предостерегают: употребление кофе приводит к повышению артериального давления и уровня холестерина.