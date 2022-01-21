Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
В Госдуме спрогнозировали рост стоимости нефти до $100 за баррель
Общество
Путин предложил Совбезу обсудить меры по повышению пожарной безопасности
Мир
В ЛНР заявили о стягивании Киевом тяжелых вооружений к линии соприкосновения
Туризм
Кипр изменит правила въезда в страну с 1 марта
Мир
Лавров назвал промежуточной состоявшуюся встречу с Блинкеном
Мир
Президенты Польши и Украины создадут специальный канал связи
Мир
Великобритания может направить сотни военных в соседние с Украиной страны
Мир
В Европарламенте заявили о необходимости диалога ЕС и России по безопасности
Мир
В ДНР заявили о переброске Киевом вооружений «Смерч» и «Ураган» в Донбасс
Мир
Лукашенко заявил о необходимости надежной защиты границ от Украины

Названы самые популярные виды кофе у россиян

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самые высокие темпы роста в 2021 году показывает кофе в дрип-пакетах. Об этом свидетельствуют данные сервиса доставки продуктов и товаров для дома «Яндекс.Лавка».

Зерно сомнения: россияне могут остаться без качественного кофе
Эксперты допускают дефицит на рынке до 2023 года

«Отмечается, что за последние полгода продажи кофе в дрип-пакетах выросли практически в 3,5 раза. Еще один заметный рост показал растворимый кофе», — приводит текст исследования «Газета.Ru».

Лидирует по продажам в России кофе в капсулах, который на протяжении последних двух лет активнее всего заказывают жители страны.

Из данных сервиса следует, что россияне чаще всего отдают предпочтение бразильскому кофе, а также колумбийскому и эфиопскому, но фиксируется и рост популярности кофейных брендов.

Как отмечают аналитики сервиса, спрос на покупку кофе в интернете возрос с весны 2020 года, в 2021 году он увеличился более чем в два раза по сравнению с 2020-м.

16 сентября 2021 года эксперты портала «Медикфорум» раскрыли последствия ежедневного употребления кофе. В числе плюсов употребления данного напитка медики назвали улучшение настроения и позитивное влияние кофеина на работу мозга. Врачи отмечают отдельно способность кофе улучшать память.

Тем не менее эксперты предостерегают: употребление кофе приводит к повышению артериального давления и уровня холестерина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022