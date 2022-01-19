Подружиться с головой: неврологи дали советы по улучшению работы мозга

Мозг — уникальная высокопроизводительная биологическая «машина». Разумеется, для нее необходимо и качественное «топливо». О правильном питании, необходимой нагрузке и опасных заблуждениях относительно мозга — в материале «Известий».

Почему для мозга нужны физические упражнения

Многие из нас до сих пор находятся в плену ложных представлений о нейробиологии человека. В частности, существует представление, что мозг снабжается кровью строго определенным образом и на этот процесс нужно влиять, например, делать массаж головы. Врач-невролог Александр Будик развенчал это заблуждение:

— Многие очень тщательно следят за артериальным давлением, когда начинает болеть голова. Пациент хватается за измерительный аппарат и пытается сам сделать выводы. Но в голове поддерживается постоянный уровень давления. Мозг работает непрерывно и интенсивно, поэтому клеткам нужно определенное количество кислорода и глюкозы. Для этого существует автономная система, которая поддерживает тонус сосудов головного мозга. Даже если у человека [верхнее] артериальное давление повышается до 150 или 180, система сохраняет свои ресурсы.

В этом случае самомассаж будет не столь эффективен, как принято считать. Шея, надплечья, кожа головы — все эти зоны активно снабжены нервными окончаниями, отмечает Будик. Растирание, поглаживание, пощипывание усиливают импульсацию из этих зон, что вызывает приятные ощущения. Однако это лишь расслабляет тонус, но не улучшает кровоснабжения, поясняет специалист.

Врач-невролог Юрий Андрусов согласен с мнением коллеги. В «дополнительном кровоснабжении мозга» нет реальной необходимости. К тому же, если сила кровотока упадет, человек почувствует это незамедлительно.

— Снижение мозгового кровотока имеет совершенно четкие последствия, например, в виде инсульта. Но регулярные физические упражнения, адекватные нагрузки с учащенным сердцебиением и дыханием благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, соответственно улучшают и снабжение мозга кислородом. Можно сказать, что занятия физкультурой полезны и для головы.

Постоянная физическая активность, будь то обычная зарядка, лечебная гимнастика, пилатес, ходьба, вдвойне важна для профилактики нейродегенеративных заболеваний, когда клетки в головном мозге и связи между ними начинают разрушаться.

— От наших суставов, связок, позвонков в центральную нервную систему идет поток импульсов. Организм сообщает головному мозгу: «я двигаюсь, я живу, со мной что-то происходит». Головной мозг подпитывается этими импульсами и остается в тонусе. Важны именно не эпизодические упражнения, а регулярные, — добавил Александр Будик.

Почему полезно решать новые задачи

В целях профилактики дегенеративных расстройств головного мозга врач-невролог рекомендует постоянно получать и обрабатывать новую информацию:

— Обычно говорят: давай потренируем мозг, поразгадываем кроссворды. На самом деле это не подходит, потому что речь идет об использовании старого материала. Нужны действительно новые знания — изучение языка, заучивание стихов наизусть и так далее. Профилактика деменции должна начинаться не на пенсии, а в 40 лет.

В ситуации, когда человек пытается запомнить большое количество новой информации — в студенчестве или при подготовке сложного проекта, — также важно переключение, возможность сделать что-то новое.

— При этом хорошо выполнить задачу нестандартным способом. Допустим, человек привык пить кофе из кружки, а тут вдруг решил через соломинку. Такое чередование дел помогает усвоению материала, — говорит Будик.

Юрий Андрусов отмечает: совершение привычных рутинных операций не требует задействования новых зон мозга. Выполнение нетипичных задач, интеллектуальное напряжение в целом, напротив, помогают выстраивать в мозге новые связи. А, например, в случае с возрастными пациентами регулярное чтение книг заставляет нервные клетки работать более интенсивно.

Какие продукты полезны для мозга

По мнению врачей, секрет здорового функционирования мозга заключается в разнообразном и сбалансированном питании. Чрезмерное употребление одних и тех же, хотя бы и полезных, продуктов ведет к недополучению организмом необходимых веществ, а иногда причиняет ощутимый вред .

— К примеру, молочные продукты полезны, потому что в них есть калий, но вредны из-за жирности при высоком холестерине, — говорит Юрий Андрусов. — Антиоксиданты должны быть в адекватном количестве, их избыток способен спровоцировать ряд проблем, в том числе и связанных с онкологией. Если человек хочет получать определенные микроэлементы, логичнее подобрать витаминные и пищевые добавки, которые не окажут лишней нагрузки на желудочный тракт и кошелек пациента.

Александр Будик также считает, что специальная «рыбная» или «авокадная» диета для головного мозга не нужна. Если человек активно «нагружает извилины» и сбалансированно питается, мозг сам возьмет всё, что требуется.

— Диета необходима для того, чтобы структуры, которые обеспечивают головной мозг кровью, кислородом, питательными веществами, оставались в здоровом состоянии. Фактически речь идет о сердечно-сосудистой системе. Ради ее правильного функционирования лучше исключить избыточное количество жареного, калорийного и мучного. Веганам также стоит быть внимательными из-за риска развития анемии. Очень важно отслеживать уровень гемоглобина, — предупредил невролог.

Между тем, другие специалисты всё же выделяют продукты, которые считаются наиболее полезными для мозга. Среди них, например, богатые витаминами и антиоксидантами голубика и черника. Полезна для мозга богатая омега-3 жирная морская рыба. Не следует забывать и об орехах, зелени и оливковом масле. Эти продукты специалисты относят к первостепенным для обеспечения нормальной работы мозга и сохранения его функциональности на высоком уровне.