В чешуе: какая рыба спасет иммунитет россиян

Врач-диетолог Надежда Цыпкина посоветовала для укрепления иммунитета есть побольше рыбы, обитающей в северном ареале. Особенно хороши в этом отношении сельдь и скумбрия. Подробности — в материале «Известий».

В чем польза северной рыбы

Рыба традиционно занимает одно из важных мест на столе россиян. Однако каких морских или речных обитателей лучше выбрать в наступившее холодное время года, когда особенно важно следить за состоянием своего иммунитета? Врачи рекомендуют в таких условиях обратить особенное внимание на рыб, обитающих в Северных морях. Так, диетолог Надежда Цыпкина советует обогатить свою диету сельдью и скумбрией, так как ткани именно этих видов рыб чрезвычайно богаты полезными для человека веществами.

Как объяснила врач, именно эти п редставители морской фауны содержат ценный легкоусвояемый белок, а также являются источником витамина D, Омега-3 жирных кислот и антиоксидантов. «Всё это благотворно влияет на иммунную систему. Причем чем меньше рыба, тем меньше в ней накапливается токсинов, которые в больших количествах могут быть вредны нашему организму», — говорит Цапкина.

Справка «Известий»: Витамин D — жирорастворимый витамин, секостероидного строения, получаемый с пищей или синтезируемый в коже человека под воздействием УФ лучей, принимающий участие в регуляции кальций-фосфорного обмена, врожденного и приобретённого иммунитета, противоопухолевой защиты и многих других функциях организма.

Витамин D очень важен для организма человека, он помогает усвоению кальция и фосфора, что жизненно важно для костей и зубов. Однако проблема в том, что естественным путем его синтез может идти лишь при попадании ультрафиолетового излучения на кожу. Летом, в солнечную погоду, этот процесс неизбежен, однако осенью и зимой необходима помощь в виде специальных продуктов питания. Здесь на помощь нам приходит рыба. По данным ученых, большое количество этого витамина содержится не только в сельди и скумбрии, но и в других жирных разновидностях — например, в лососе, тунце и сардинах. Богат витамином D и яичный желток, напоминает эндокринолог Татьяна Бочарова.

В чешуе Фото: Global Look Press/imageBROKER/Isai Hernandez

В настоящее время полезные добавки включаются и в другую пищевую продукцию, однако мало что может заменить естественные источники витаминов. « Сегодня выпускаются молоко, йогурты, соки, обогащенные витамином D, — производители облучают их ультрафиолетом. Однако покрыть потребность организма в витамине только за счет пищи невозможно. Если поставить такую цель — придется каждый день съедать около одного килограмма трески», — говорит Бочарова.

Союз педиатров России подчеркивает, что нехватка витамина D особенно опасна для детей, так как его дефицит способствует развитию эндокринных, сердечно-сосудистых, аутоиммунных и онкологических болезней, а также инфекционной патологии.

Почему важно сохранять сбалансированную диету

Поддерживать необходимый уровень витаминов, разумеется, важно и необходимо, однако нельзя чрезмерно увлекаться. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает об опасности чрезмерного потребления витаминов. Необходимо добиваться сбалансированной диеты, включающей в себя разнообразные источники энергии и витаминов.

В чешуе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

« Сбалансированное питание и хорошее употребление естественных витаминов из фруктов и овощей очень важны, чтобы наша слизистая могла бороться с различными вирусами, которые туда могут попасть. Надо быть очень осторожными с очень высокими дозами витаминов. Так что никаких специальных особых больших количеств витаминов употреблять не надо», — говорит представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. Эксперт советует употреблять в день «пять порций разных овощей и две порции разных фруктов», размер порции можно определить примерно по размеру ладони едока.

Оптимизация питания служит и делу сохранения иммунитета. Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова напоминает, что осенью и зимой крайне важно следить за своим питанием и не переедать. Слишком большое количество пищи перегружает пищеварительную систему, в результате полезные вещества в ней усваиваются со все большим трудом. Среди последствий — ожирение, которое неизбежно ведет к снижению иммунитета, даже если вы употребляете в пищу исключительно полезные продукты.

«При ожирении снижается иммунный ответ, снижается выработка тех составляющих, которые помогают бороться с инфекционными агентами. И есть такое понятие, как системная воспалительная реакция. Она характерна для людей с ожирением, с метаболическими нарушениями, такими как сахарный диабет второго типа», — напоминает Круглова.

Врачи советуют обогащать диету витаминными продуктами в осенне-зимний период, так как именно такая еда помогает поддержанию баланса в диете. Кроме рыбы, нельзя упускать и такие традиционные источники витаминов, как овощи и фрукты, хотя бы и быстрозамороженные.

«Это касается и всеми любимого витамина С (аскорбиновая кислота), который в достаточном количестве содержится в таких продуктах, как шиповник, сладкий перец, смородина, облепиха, зелень (петрушка, укроп), капуста брюссельская, белокочанная или цветная, яблоки, ананасы, цитрусовые и так далее», — говорит аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Евгения Паршина.