Врач назвала способы укрепить иммунитет в период холодов

Чтобы укрепить иммунитет в холодную погоду, необходимо гулять на свежем воздухе, пить свежие или консервированные соки и морсы, есть рыбу и водоросли. Об этом 17 ноября сказала врач-диетолог Наталья Герасимова в беседе с РИАМО.

Специалист добавила, что занятия спортом на свежем воздухе при низких температурах рекомендуются только закаленным людям. Физкультура на свежем воздухе помогает укрепить иммунную систему организма, но для неподготовленных такие тренировки могут обернуться болезнью.

Герасимова также отметила, что для здоровья полезно пить теплые напитки с добавлением цитрусовых, имбиря и ягод, а для вкуса вместо сахара лучше использовать мед.

При этом сахаросодержащие напитки, например лимонады, газировки и чаи, не подходят, следует пить свежие или консервированные домашние соки и морсы, указала эксперт.

Способствуют укреплению иммунитета рыба и водоросли, в том числе морская капуста, скумбрия и сельдь.

Специалист подчеркнула также пользу орехов, а именно грецких, кедровых, фундука и фисташек. Однако не нужно ими злоупотреблять, ведь суточная норма составляет 30–50 г в день.

Кроме того, Герасимова призвала не принимать витамины самостоятельно без консультации с врачом.

Ранее, 15 ноября, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какими полезными свойствами обладает имбирь, а также дала советы по его употреблению.