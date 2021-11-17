Прямой эфир
Наука
Для подготовки к полетам на Crew Dragon отобрали четырех космонавтов РФ
Общество
Путин призвал регламентировать использование генетических данных человека
Общество
На помощь пострадавшим от ЧС аграриям ДФО выделят 1,4 млрд рублей
Общество
В Подмосковье родители первоклассников автоматически получат доступ к школьному порталу
Мир
СК Белоруссии признал преступлением действия Польши против мигрантов
Мир
Эстонские резервисты установят временные заграждения на границе с Россией
Недвижимость
Спрос на загородное жилье в России вырос на 4%
Интернет
Instagram начал запрашивать видеоселфи для подтверждения личности
Экономика
В ЦБ заявили об ожидании роста ипотечного кредитования на 25–27%
Экономика
Белоруссия на трое суток ограничила прокачку нефти через Польшу

Врач назвала способы укрепить иммунитет в период холодов

Врач-диетолог Герасимова назвала способы укрепить иммунитет в период холодов
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чтобы укрепить иммунитет в холодную погоду, необходимо гулять на свежем воздухе, пить свежие или консервированные соки и морсы, есть рыбу и водоросли. Об этом 17 ноября сказала врач-диетолог Наталья Герасимова в беседе с РИАМО.

Специалист добавила, что занятия спортом на свежем воздухе при низких температурах рекомендуются только закаленным людям. Физкультура на свежем воздухе помогает укрепить иммунную систему организма, но для неподготовленных такие тренировки могут обернуться болезнью.

Опасно ходят: названы пять ошибок россиян при приеме витаминов
Врачи рассказали, как правильно выбрать и сочетать такие препараты

Герасимова также отметила, что для здоровья полезно пить теплые напитки с добавлением цитрусовых, имбиря и ягод, а для вкуса вместо сахара лучше использовать мед.

При этом сахаросодержащие напитки, например лимонады, газировки и чаи, не подходят, следует пить свежие или консервированные домашние соки и морсы, указала эксперт.

Способствуют укреплению иммунитета рыба и водоросли, в том числе морская капуста, скумбрия и сельдь.

Специалист подчеркнула также пользу орехов, а именно грецких, кедровых, фундука и фисташек. Однако не нужно ими злоупотреблять, ведь суточная норма составляет 30–50 г в день.

Кроме того, Герасимова призвала не принимать витамины самостоятельно без консультации с врачом.

Ранее, 15 ноября, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какими полезными свойствами обладает имбирь, а также дала советы по его употреблению.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021