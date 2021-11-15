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Диетолог рассказала о свойствах имбиря

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какими полезными свойствами обладает имбирь, а также дала советы по его употреблению.

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В беседе с RT в воскресенье, 14 ноября, специалист пояснила, что в имбире содержится джинджерол — компонент, обладающий антиоксидантным и противовоспалительным свойствами. Кроме того, он благоприятно действует на сердечно-сосудистую систему и функции мозга, предохраняет от преждевременного старения, а также помогает быстрее протекать метаболическим процессам.

Благодаря этому иммунная система начинает активнее работать.

«Поскольку увеличивается кровообращение — и белки иммунной системы быстрее достигают места назначения. Благодаря этому улучшается усвоение пищи и питательных веществ», — отметила эксперт.

Она разъяснила, что и маринованный имбирь отчасти сохраняет свои полезные свойства.

Соломатина подчеркнула, что имбирь можно добавлять в чай, однако предварительно его нужно очищать и измельчать, потому что так он быстрее отдает свои полезные вещества непосредственно в воду. Имбирь хорошо сочетается с любыми цитрусовыми, его можно есть достаточно регулярно.

При этом эксперт заявила, что иногда люди «приписывают ему сверхспособности и начинают есть его в неограниченном количестве», чего делать не стоит. В этом корне содержится много компонентов, органических масел, раздражающих слизистую ЖКТ, а это может привести к воспалительным процессам, особенно если есть имбирь на голодный желудок.

«Поэтому все-таки нужно его употреблять разумно, в небольших количествах и желательно не на голодный желудок», — заключила диетолог.

В январе этого года врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева назвала противопоказания для употребления имбиря. По ее словам, имбирь может усиливать действие кроверазжижающих препаратов и сам по себе обладает кроверазжижающим действием. Кроме того, имбирь может негативно влиять при болезнях желчного пузыря, так как увеличивается желчеотток. При обострении каких-то воспалительных изменений слизистой желудка тоже лучше не злоупотреблять этим продуктом.

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