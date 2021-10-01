Эксперты рассказали о способах сохранить здоровье с помощью спорта

Физическая активность положительно влияет на здоровье и улучшает качество жизни. Об этом в Международный день пожилых людей 1 октября рассказали эксперты сервиса «СберУслуги», назвав несколько способов сохранить здоровье с помощью физических упражнений. Пресс-релиз компании есть в распоряжении «Известий».

Эксперты со ссылкой на исследования рассказали, что людям старше 65 лет требуется заниматься спортом минимум 2,5 часа в неделю. Такое количество физической нагрузки поможет укрепить сердечно-сосудистую систему, костно-мышечные ткани, а также снизить риск нарушения когнитивных функций и даже депрессии.

Также в «СберУслугах» напомнили о том, что необходимо практиковать разные виды активности. Так, аэробные тренировки положительно влияют на сердечно сосудистую систему и снижают уровень холестерина. Для пожилых людей подойдет скандинавская ходьба или прогулки. Также стоит обратить внимание на тренировки в бассейне.

Силовые нагрузки специалисты также рекомендуют включить в свою жизнь — они помогут укрепить основные группы мышцы. Эксперты рекомендуют выполнять силовые тренировки дважды в неделю, используя фитнес-резинки. Кроме того, необходимо не забывать об упражнениях на растяжку.

«Пожилым также важно выполнять упражнения на баланс, которые помогут тренировать равновесие, а значит избежать падений и травм. Самое простое упражнение на баланс — стоять сначала на одной ноге, потом на другой. Эксперты предупреждают, что данное упражнение лучше делать у стены или у устойчивого стула», — рассказали эксперты «СберУслуг».

Специалисты отмечают, что физическая активность полезна не только для тела, но и для ментального здоровья. При занятиях спортом у человека вырабатывается эндорфин или «гормон счастья». Также спорт положительно влияет на качество сна, когнитивные функции и снижает риск деменции.

Начинать занятия спортом нужно аккуратно и с инструктором. Перед тренировками необходимо проконсультироваться у врача.

Ранее, 30 сентября, врач-педиатр Максим Тисленко, сообщил, что нужно проходить медицинское обследование, перед тем как начинать заниматься спортом. Он рекомендовал обратиться к врачу-терапевту и заранее пройти некоторые базовые исследования: электрокардиографию, клинический анализ крови, биохимический анализ крови (АлАТ, АсАТ, холестерин, глюкоза сыворотки крови, гликированный гемоглобин, билирубин, креатинин, мочевина), общий анализ крови.