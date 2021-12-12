Ученый перечислил ранние признаки деменции

Кандидат биологических наук Семен Голошейкин 12 декабря перечислил ранние признаки деменции.

Он напомнил, что деменция – это синдром, при котором человек стремительно теряет способность мыслить, запоминать, ориентироваться в пространстве и времени.

«Признаком будущей деменции может быть забывчивость. Кроме наиболее заметного расстройства памяти наблюдается целый ряд умеренных когнитивных нарушений, таких как неспособность к концентрации, планированию, снижение уровня абстрактного мышления», — приводит слова эксперта радио Sputnik.

По словам Семена Голошейкина, сейчас медики пока не знают действенных способов лечения данного заболевания. Он заявил о необходимости вовремя начинать ее профилактику.

Ученый утверждает, что снизить риск развития деменции поможет изучение иностранных языков и активное общение.

«ВОЗ рекомендует поддержание умеренного уровня физической нагрузки, регулярную тренировку когнитивных навыков с помощью игр и хобби, требующих интенсивного вовлечения памяти и логики мышления», — рассказал Голошейкин.

10 декабря специалисты из Барселонского университета провели исследование и выяснили, какой рацион защищает от деменции. По данным ученых, рацион, богатый растительными продуктами, снижает риск когнитивных нарушений и деменции у пожилых людей.

Они пришли к выводу, что высокая концентрация метаболитов какао, кофе, грибов, красного вина, а также продуктов, богатых полифенолами — яблок, зеленого чая, черники, апельсинов, других фруктов и овощей — снижала риск когнитивных нарушений.