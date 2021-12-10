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Ученые рассказали о защищающей от деменции диете

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Специалисты из Барселонского университета провели исследование и выяснили, какой рацион защищает от деменции. О выводах ученых говорится в журнале Molecular Nutrition and Food Research.

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По данным специалистов, рацион, богатый растительными продуктами, снижает риск когнитивных нарушений и деменции у пожилых людей.

Исследование длилось 12 лет. На протяжении этого времени ученые вели наблюдение за 842 добровольцами в возрасте старше 65 лет. Они изучали не только отчеты участников исследования, но и опирались на результаты анализов метаболитов продуктов.

Выяснилось, что высокая концентрация метаболитов какао, кофе, грибов, красного вина, а также продуктов, богатых полифенолами— яблок, зеленого чая, черники, апельсинов, других фруктов и овощей, — снижала риск когнитивных нарушений. А вот употребление подсластителей, наоборот, было чаще связано с деменцией.

По мнению ученых, основным способом профилактики когнитивных нарушений являются изменения в питании и образе жизни, пишет «Газета.Ru». Если в рационе присутствуют полезные для нервной системы вещества, это позволяет защитить мозг и не допустить, чтобы его работа преждевременно ухудшилась.

Ученые надеются, что результаты их работы, помогут создать наиболее эффективные профилактические и терапевтические стратегии для борьбы с деменцией и другими заболеваниями мозга, связанными со старением, пишет «Ридус».

В ноябре ученые Тяньцзиньского медицинского университета назвали тормозящие деменцию и инсульт напитки. Они провели исследование с участием более 365 тыс. человек и пришли к выводу, что употребление кофе или чая может способствовать снижению рисков развития инсульта и деменции.

Люди, которые выпивали или по 2–3 чашки кофе, или по 3–5 чашек чая в день, или по 4–6 чашек и кофе, и чая, имели самую низкую частоту инсульта или слабоумия.

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