Врач назвал снижающий кровяное давление напиток
Кофе с добавлением уксуса или лимонного сока способствует снижению кровяного давления. Об этом рассказал японский врач Хиросигэ Итакура, передает Yahoo News Japan.
Он уточнил, что в кофе содержится хлорогеновая кислота, которая оказывает мощный антиоксидантный эффект, стабилизирует кровяное давление, а также предотвращает развитие атеросклероза. Также эта кислота обладает жиросжигающим и антибактериальным свойствами.
Усилить благоприятные действия хлорогеновой кислоты поможет добавление уксуса или лимонного сока. Кроме того, в лимоне содержится эриоцитрин, который предотвращает ожирени, добавил врач.
В конце декабря ученые из университета Лаваля в Канаде выяснили, что клюквенный сок может способствовать нормализации уровня холестерина в крови. Это связано с тем, что в клюкве содержатся полифенольные соединения.