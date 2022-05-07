 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине
Спорт
Мейвезер и Мур устроят бой на крыше небоскреба в Дубае
Спорт
Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации России
Мир
США обучили 220 украинских военных обращению с американскими гаубицами
Мир
Байден 9 мая утвердит поставки Украине вооружений по ленд-лизу
Общество
Защита Моргенштерна обжалует внесение рэпера в реестр физлиц-иноагентов
Мир
Байден намерен утвердить новый пакет военной помощи Украине на $100 млн
Мир
WSJ сообщила о прекращении поставок гаджетов Lenovo и Xiaomi в Россию
Мир
В Финляндии заявили о невозможности продолжать прежние отношения с РФ
Экономика
В марте импорт российской нефти в Финляндию сократился на 70%
Общество
Юрист назвала правила безопасного обмена валют
/

Учиться по-новому: какие изменения вошли в новый ФГОС

Что ждет российских школьников в следующем учебном году
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С сентября 2022 года в российских школах вступят в силу новые ФГОС — федеральные государственные образовательные стандарты. Обновления коснутся начального и основного общего образования, то есть учеников 1–4-х и 5–9-х классов. Что изменится в обучении для школьников, учителей и их родителей, выясняли «Известия».

Что такое ФГОС

«Услуге» отказано: учителей избавят от нелюбимого термина к 1 сентября
Почему многие преподаватели считают нынешнюю формулировку закона об образовании оскорбительной

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт (ФГОС) — это свод правил для учебных заведений, предписывающих, чему им следует учить детей, какие методы использовать и каких результатов добиваться. Обучение школьников регулируется четырьмя типами ФГОС: для начального (1–4-е классы), основного общего (5–9-е классы) и среднего общего образования, а также для начального образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Грядущие в сентябре 2022 года изменения затронут только первые два из них.

Новые стандарты станут уже третьим поколением ФГОС в российском образовании. Первые государственные образовательные стандарты были приняты в 2004 году. Довольно скоро выяснился их главный недостаток: в основу документа был положен предметный подход, определявший, какой объем знаний по каждому предмету должны освоить школьники. Акцент делался на полученных объемах информации, темах и разделах, а умению применять полученные знания на практике внимание фактически не уделялось. Первые стандарты выполнили свою задачу — определили необходимый минимальный уровень программ общего образования и требований к обеспечению образовательного процесса, однако из-за оторванности от реалий педагогам было сложно руководствоваться ими в повседневном образовательном процессе, поэтому разговоры о необходимости реформы стандартов не утихали с самого начала.

Учиться по-новому
работа
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Федеральные образовательные стандарты второго поколения вводились постепенно, с 2009 по 2012 год. Здесь упор был сделан не столько на содержание, сколько на конечную цель обучения. Если раньше ФГОС отвечали на вопрос о том, чему именно должны обучать детей педагоги, то теперь упор делался на то, зачем нужно учиться и как полученные знания можно использовать в жизни. Авторы новых стандартов указывали, что задания, которые выполняют школьники, должны быть связаны с реальной жизнью, делая акцент на воспитательной функции образования и развитии личности ребенка. Урок уже не рассматривается как «сольный номер» учителя: речь идет о важности совместной деятельности, вовлечении детей, их умении самостоятельно ориентироваться в темах и искать информацию. Тогда же, во втором поколении стандартов, появились указания на необходимость использовать в учебной деятельности современные технологии.

Дефицит знаний: какая система образования нужна россиянам
Что мог бы дать нашей стране выход из Болонского процесса

Третье поколение образовательных стандартов, говорят эксперты, не будет содержать революционных изменений. Оно будет основываться на тех же принципах — метапредметном образовании, практическом приложении получаемых знаний, современных методах обучения. Однако эти принципы наконец получат свое конкретное воплощение — в соответствии со сложившейся практикой и реалиями сегодняшнего дня.

Что нового предлагается в новых ФГОС

Как говорят педагоги, главный тренд новых стандартов — конкретизация и привязка результатов образования к реальным навыкам. К примеру, если в стандарте по географии ранее говорилось лишь про «формирование представлений и основополагающих теоретических знаний», то теперь результатом обучения должно стать «умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды». А по математике вместо «владения основами математических знаний» потребуется знать вполне конкретные таблицу умножения и теорему Пифагора и не только знать, но и уметь применять их для решения математических задач.

Учиться по-новому
английский
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Долгое время камнем преткновения в отношениях школы и родителей оставалось изучение второго иностранного языка. По статистике, им были недовольны более половины родителей. Многих не устраивало качество преподавания, другие утверждали, что и одного иностранного языка ребенку вполне хватает. Между тем второй иностранный язык долго оставался обязательным элементом школьной программы. И хотя некоторые школы по согласованию с родителями оформляли коллективные отказы от него, в большинстве учебных заведений шли по пути наименьшего сопротивления, отводя на преподавание второго иностранного по два часа в неделю. По новым ФГОС, второй иностранный язык теперь будет считаться факультативным и будет преподаваться, лишь если за это проголосуют все родители класса.

Хоровое мнение: на школьных линейках будет не только гимн России
В Татарстане и Башкортостане предлагают исполнять также гимны республик

Воспитательная функция школы

Еще одним изменением станет акцент не только на образование, но и на воспитание. Гражданское и патриотическое воспитание, особо отмеченные в новых образовательных стандартах и направленные на формирование российской гражданской идентичности, станет обязательной частью школьных занятий. Это означает, что после окончания девятого класса ученик должен «быть готов выполнять свои гражданские обязанности, иметь системные знания о месте РФ в мире, ее исторической роли, территориальной целостности».

Изменения коснутся и педагогов. Им предстоит регулярное повышение профессиональной квалификации, а также надлежит в полной мере освоить современные методы обучения — в частности, использовать на уроках цифровой контент, интерактивные материалы, в том числе симуляторы и виртуальные лаборатории, адаптировать методики преподавания с учетом цифровых образовательных инструментов.

Учиться по-новому
рассчет
Фото: ТАСС/Владимир Крайнов
Пусть за так научат: назван топ-10 вузов по числу бесплатных мест
Почему в рейтинге нет ни одного университета из Москвы и Санкт-Петербурга

Финансовая грамотность и азы экономики

Еще одной новинкой стало введение в новые ФГОС преподавания школьникам основ экономических знаний. Это вполне вписывается в тренд на практическую ориентацию образования, которая в новых стандартах ставится во главу угла. «Новые образовательные стандарты дают возможность школьникам получать самые актуальные и востребованные навыки и знания, в том числе и знания финансовой грамотности, — отметили в Министерстве образования. — Теперь это закреплено на уровне ФГОС как в начальной, так и в средней школе в числе обязательных навыков, которые школьники получают по итогам освоения программы».

Но перспективы преподавания в школах еще одного предмета, когда ученики и так перегружены, напугали и родителей, и педагогов. Впрочем, в Минобре заверили, что экономические знания будут преподаваться в рамках существующих предметов. Для начальной школы это прежде всего математика и «окружающий мир», в средней школе новые модули добавят в преподавание обществознания, математики, географии.

Учиться по-новому
прикладное
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Дети в интернете: что ждет школьное онлайн-образование в России
Российские родители одобряют новые формы учебного процесса

Насколько значительны перемены

В целом, как отметили в Министерстве образования, изменения ФГОС не носят революционного характера. Скорее они призваны закрепить наработки последних нескольких лет, привести стандарты образовательного процесса в соответствие со сложившейся практикой. Такой же точки зрения придерживаются и школы. «Мы никаких существенных изменений не заметили, — говорит директор московской частной школы, пожелавший сохранить анонимность. — Есть изменения, касающиеся педсостава, его квалификации и переобучения — оно будет регулярное, как у врачей. Но с точки зрения учебного процесса ничего, что на нем как-то заметно отразилось бы, там нет. Достаточно сказать, что недавно прошедшая у нас проверка, работавшая уже фактически по новому ФГОС, не нашла у нас никаких существенных отклонений от него. Так что есть вероятность, что изменения ФГОС ученики и родители просто не заметят. А с точки зрения изнутри я бы сказал, что здесь приводят правила к реальности работы в образовании. И это очень положительный момент, когда меняют правила под практику».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022