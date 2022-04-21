Хоровое мнение: на школьных линейках будет не только гимн России

Парламентарии ряда регионов РФ предлагают исполнять на школьных линейках не только российский, как ранее рекомендовали в Минпросвещения, но и национальные гимны. Об этом «Известиям» сообщили в Госсовете Татарстана и Курултае Башкортостана — в министерстве образования этой республики заявили, что намерены обсудить вопрос уже на ближайшем заседании 25 апреля. В комитете Госдумы по делам национальностей инициативу поддерживают: детям важно прививать любовь к малой родине, считают парламентарии.

Не только гимн России

19 апреля министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в начале каждой недели во всех российских школах будут поднимать флаг и исполнять гимн РФ. О планах внедрения такой практики глава ведомства рассказал еще 13 апреля. Ранее с этой же идеей выступал помощник главы государства Владимир Мединский. Инициативу поддержал и президент Владимир Путин, призвав перенести введение традиции там, где пока это сложно реализовать.

— Что касается гимна, флага — да, это очень правильно и востребовано, — заявил он во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». — Только нужно, чтобы это было сделано достойно. Там, где это пока невозможно организовать таким образом, лучше где-то перенести. Чтобы сама процедура соответствовала значимости государственных символов.

Некоторые регионы решили не дожидаться 1 сентября и уже внедрили инициативу федерального Минпросвещения. Так, в Чувашии исполнять гимн РФ в школах начали 18 апреля, сообщило региональное министерство образования.

Между тем в Башкортостане на уровне правительства обсуждают инициативу, чтобы на линейках звучал не только гимн РФ, но и гимн республики, заявил «‎Известиям»‎ министр образования Башкортостана Айбулат Хажин. Он отметил, что гимн будут исполнять не только в школах, но также в колледжах и учреждениях системы среднего профессионального образования.

— Если все-таки у нас два государственных языка, есть, естественно, государственная символика Республики Башкортостан. После обсуждения [на уровне правительства] можно было бы уже в дальнейшем реализовать, — отметил министр. — Я в понедельник (25 апреля) уже буду докладываться у главы республики на оперативном совещании и выходить с предложением.

По его словам, российские флаг и гимн — то, что объединяет всех жителей нашей страны. Региональное минобразования ориентируется на «‎формирование патриотического формирования и патриотическое воспитание гражданина РФ‎»‎, подчеркнул политик.

Зампред Курултая (Госсобрания) Башкортостана Рустам Ишмухаметов заявил «‎Известиям»‎, что в школах республики уже была традиция начинать учебную неделю с поднятия флага и гимна РФ и Башкортостана.

— Я, как бывший директор гимназии, говорю: мы каждую неделю начинали с общешкольной линейки, с поднятия флага. Я думаю, это только позитивно для патриотического воспитания молодежи. Я участвовал на оперативном совещании у главы республики в министерстве образования, докладывал о том, что в планах есть возобновить [эту практику], — уточнил политик.

С другой стороны, любая образовательная организация вправе сама установить порядок исполнения гимна и поднятия флага в своем уставе или положении, отметил он.

— Здесь нет никаких ограничений. Мы только приветствуем это‎‎, — заключил зампред Госсобрания.

Два по одной строфе

Член комитета по образованию, науке и культуре Госсовета Татарстана Ркаил Зайдуллин заявил «‎Известиям»‎, что, «‎‎если в республике играют гимн РФ, за ним должен исполняться и гимн Татарстана».

— Татарстан — национальная республика. Любовь к большой стране начинается с любви к малой родине. Если человек не любит свою малую родину, свой народ, свой город, как он сможет думать о судьбе своей большой родины? Исполнение обоих гимнов не отнимет много времени: одна строфа — гимн РФ, потом — гимн Татарстана. Или наоборот. На днях у нас будет сессия, обсудим этот вопрос в Госсовете, — уточнил парламентарий.

При этом он задался вопросом, как на такую практику отреагируют дети, и отметил, что в годы его обучения на военной кафедре института была похожая практика: построение под гимн СССР раз в неделю, но в 6 часов утра.

Пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова в ответ на вопрос «‎Известий»‎ заявила, что пока говорить об исполнении в школах гимна республики рано.

— Министерство образования должно сначала проработать вопрос, предложить, как они это видят. Если они это инициируют, тогда можно об этом говорить, — пояснила сотрудник аппарата президента.

В министерстве образования и науки Марий Эл рассказали «‎Известиям», что методические рекомендации «Об использовании государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления» (письмо Минпросвещения РФ от 15 апреля 2022 года №СК-295/06) изучаются, в том числе и в части исполнения в школах дополнительно гимна республики. При положительном рассмотрении вопроса внедрение инициативы возможно с начала нового учебного года, заверили в местном ведомстве.

В Госдуме инициативу региональных представителей уже поддерживают.

Зампред комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в беседе с «‎Известиями»‎ подчеркнул, что исполнение гимна России вместе с гимном субъекта Федерации — «в русле того, что нужно знать историю своей страны и уважать символы государства и своей малой родины‎»‎.

— У нас везде в республиках на многих мероприятиях исполняется два гимна — сначала российский гимн, потом гимн субъекта. Я думаю, это только прививает уважение молодого поколения и к своей стране, и к своей малой родине. Поэтому если начнется такая практика, я ее поддержу, — заявил политик.

Он пояснил, что для принятия решения не нужно одобрения со стороны парламента, поскольку исполнение гимна субъекта не предполагает изменения законов.

— В принципе, ни у одного депутата это не вызывает противоречий, никаких разногласий или замечаний. Вот если бы у кого-то были бы сомнения, можно было бы обсуждать, — пояснил парламентарий.

Стоит отметить, что в Якутии исполнять гимны в школах начали еще в 2019 году. Тогда глава республики Айсен Николаев издал указ об обязательном ежедневном исполнении двух гимнов — России и Республики Саха (Якутия) — в школах в рамках проекта «Мы — будущее России». С началом пандемии и удаленного режима обучения традиция отошла на второй план, однако с конца марта 2022 года ее вновь начали внедрять в школах республики.

Аналогичные региональные инициативы в свое время были в Калужской, Костромской и Белгородской областях, а также в Чечне и Ингушетии.

В Минпросвещения РФ, а также в министерстве образования Татарстана не ответили на запрос «Известий». В профильных ведомствах Чувашии, Северной Осетии — Алании и других республик РФ также не смогли предоставить оперативный комментарий.