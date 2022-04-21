Хоровое мнение: на школьных линейках будет не только гимн России
Парламентарии ряда регионов РФ предлагают исполнять на школьных линейках не только российский, как ранее рекомендовали в Минпросвещения, но и национальные гимны. Об этом «Известиям» сообщили в Госсовете Татарстана и Курултае Башкортостана — в министерстве образования этой республики заявили, что намерены обсудить вопрос уже на ближайшем заседании 25 апреля. В комитете Госдумы по делам национальностей инициативу поддерживают: детям важно прививать любовь к малой родине, считают парламентарии.
Не только гимн России
19 апреля министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в начале каждой недели во всех российских школах будут поднимать флаг и исполнять гимн РФ. О планах внедрения такой практики глава ведомства рассказал еще 13 апреля. Ранее с этой же идеей выступал помощник главы государства Владимир Мединский. Инициативу поддержал и президент Владимир Путин, призвав перенести введение традиции там, где пока это сложно реализовать.
— Что касается гимна, флага — да, это очень правильно и востребовано, — заявил он во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». — Только нужно, чтобы это было сделано достойно. Там, где это пока невозможно организовать таким образом, лучше где-то перенести. Чтобы сама процедура соответствовала значимости государственных символов.
Некоторые регионы решили не дожидаться 1 сентября и уже внедрили инициативу федерального Минпросвещения. Так, в Чувашии исполнять гимн РФ в школах начали 18 апреля, сообщило региональное министерство образования.
Между тем в Башкортостане на уровне правительства обсуждают инициативу, чтобы на линейках звучал не только гимн РФ, но и гимн республики, заявил «Известиям» министр образования Башкортостана Айбулат Хажин. Он отметил, что гимн будут исполнять не только в школах, но также в колледжах и учреждениях системы среднего профессионального образования.
— Если все-таки у нас два государственных языка, есть, естественно, государственная символика Республики Башкортостан. После обсуждения [на уровне правительства] можно было бы уже в дальнейшем реализовать, — отметил министр. — Я в понедельник (25 апреля) уже буду докладываться у главы республики на оперативном совещании и выходить с предложением.
По его словам, российские флаг и гимн — то, что объединяет всех жителей нашей страны. Региональное минобразования ориентируется на «формирование патриотического формирования и патриотическое воспитание гражданина РФ», подчеркнул политик.
Зампред Курултая (Госсобрания) Башкортостана Рустам Ишмухаметов заявил «Известиям», что в школах республики уже была традиция начинать учебную неделю с поднятия флага и гимна РФ и Башкортостана.
— Я, как бывший директор гимназии, говорю: мы каждую неделю начинали с общешкольной линейки, с поднятия флага. Я думаю, это только позитивно для патриотического воспитания молодежи. Я участвовал на оперативном совещании у главы республики в министерстве образования, докладывал о том, что в планах есть возобновить [эту практику], — уточнил политик.
С другой стороны, любая образовательная организация вправе сама установить порядок исполнения гимна и поднятия флага в своем уставе или положении, отметил он.
— Здесь нет никаких ограничений. Мы только приветствуем это, — заключил зампред Госсобрания.
Два по одной строфе
Член комитета по образованию, науке и культуре Госсовета Татарстана Ркаил Зайдуллин заявил «Известиям», что, «если в республике играют гимн РФ, за ним должен исполняться и гимн Татарстана».
— Татарстан — национальная республика. Любовь к большой стране начинается с любви к малой родине. Если человек не любит свою малую родину, свой народ, свой город, как он сможет думать о судьбе своей большой родины? Исполнение обоих гимнов не отнимет много времени: одна строфа — гимн РФ, потом — гимн Татарстана. Или наоборот. На днях у нас будет сессия, обсудим этот вопрос в Госсовете, — уточнил парламентарий.
При этом он задался вопросом, как на такую практику отреагируют дети, и отметил, что в годы его обучения на военной кафедре института была похожая практика: построение под гимн СССР раз в неделю, но в 6 часов утра.
Пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова в ответ на вопрос «Известий» заявила, что пока говорить об исполнении в школах гимна республики рано.
— Министерство образования должно сначала проработать вопрос, предложить, как они это видят. Если они это инициируют, тогда можно об этом говорить, — пояснила сотрудник аппарата президента.
В министерстве образования и науки Марий Эл рассказали «Известиям», что методические рекомендации «Об использовании государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления» (письмо Минпросвещения РФ от 15 апреля 2022 года №СК-295/06) изучаются, в том числе и в части исполнения в школах дополнительно гимна республики. При положительном рассмотрении вопроса внедрение инициативы возможно с начала нового учебного года, заверили в местном ведомстве.
В Госдуме инициативу региональных представителей уже поддерживают.
Зампред комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в беседе с «Известиями» подчеркнул, что исполнение гимна России вместе с гимном субъекта Федерации — «в русле того, что нужно знать историю своей страны и уважать символы государства и своей малой родины».
— У нас везде в республиках на многих мероприятиях исполняется два гимна — сначала российский гимн, потом гимн субъекта. Я думаю, это только прививает уважение молодого поколения и к своей стране, и к своей малой родине. Поэтому если начнется такая практика, я ее поддержу, — заявил политик.
Он пояснил, что для принятия решения не нужно одобрения со стороны парламента, поскольку исполнение гимна субъекта не предполагает изменения законов.
— В принципе, ни у одного депутата это не вызывает противоречий, никаких разногласий или замечаний. Вот если бы у кого-то были бы сомнения, можно было бы обсуждать, — пояснил парламентарий.
Стоит отметить, что в Якутии исполнять гимны в школах начали еще в 2019 году. Тогда глава республики Айсен Николаев издал указ об обязательном ежедневном исполнении двух гимнов — России и Республики Саха (Якутия) — в школах в рамках проекта «Мы — будущее России». С началом пандемии и удаленного режима обучения традиция отошла на второй план, однако с конца марта 2022 года ее вновь начали внедрять в школах республики.
Аналогичные региональные инициативы в свое время были в Калужской, Костромской и Белгородской областях, а также в Чечне и Ингушетии.
В Минпросвещения РФ, а также в министерстве образования Татарстана не ответили на запрос «Известий». В профильных ведомствах Чувашии, Северной Осетии — Алании и других республик РФ также не смогли предоставить оперативный комментарий.