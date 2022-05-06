Пусть за так научат: назван топ-10 вузов по числу бесплатных мест

Уральский федеральный университет возглавил топ-10 вузов с наибольшим количеством бюджетных мест, сообщили «Известиям» в Минобрнауки. В 2023/24 учебном году бесплатно в УрФУ смогут поступить почти 10 тыс. студентов. Всего ведомство распределило 590,1 тыс. бюджетных мест. Это на 2 тыс. больше, чем годом ранее. При этом 73% квот отдано регионам — такой подход помогает уравнять молодежь России в правах на высшее образование, уверены эксперты. Поступить на бюджет будет проще тем, кто выберет инженерно-технические и педагогические специальности.

Регионы в почете

Уральский федеральный университет в Екатеринбурге получил 9786 бюджетных мест на 2023/24 учебный год и стал лидером по этому показателю среди всех российских вузов. Результаты распределения бесплатных мест «Известиям» сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Больше всего бюджетников сможет обучаться в УрФУ по специальностям «Информатика и вычислительная техника», «Машиностроение» и «Химические технологии».

Казанский (Приволжский) федеральный университет получил 6218 мест, а Южный федеральный университет (ЮФУ), расположенный в Ростове-на-Дону и в Таганроге, — 6099 мест. В этих вузах больше шансов поступить на бюджет у тех, кто выберет специальности «Образование и педагогические науки», «Науки о земле» и всё ту же «Информатику и вычислительную технику».

Кроме того, в топ-10 университеты из Красноярска, Владивостока, Томска, Якутска, Симферополя. А вот ни одного вуза из Москвы и Санкт-Петербурга в лидерах нет. Это неслучайно. Региональным учебным заведениям отданы 73% из 590,1 тыс. бюджетных мест, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Пусть за так научат Студенты Уральского федерального университета Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Такое распределение позволяет абитуриентам выбирать качественное бесплатное образование рядом с домом, где они и будут искать работу, отметили в Минобрнауки. Это в целом направлено на развитие экономики субъектов РФ.

— Хорошо, что значительное число новых бюджетных мест распределено среди регионов, а не сосредоточено в столицах. Конечно, это сделает высшее образование доступнее, — отметила в беседе с «Известиями» ректор ЮФУ Инна Шевченко.

Существующая система распределения бюджетных мест доказала свою эффективность, а увеличение контрольных цифр приема для региональных вузов соответствует запросам местных предприятий реального сектора экономики и решает социальные вопросы , уверен ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

— Нам важно не просто набрать большое количество студентов, но и найти людей, которые нацелены на конкретного работодателя, которые знают, зачем идут учиться. Таким образом мы можем готовить по-настоящему квалифицированные кадры, развивать прикладную науку и успешно внедрять на предприятиях передовые разработки, — сказал он «Известиям».

Всё это способствует развитию территорий, повышению их конкурентоспособности и решению столь важной проблемы импортозамещения, считает Виктор Кокшаров.

Пусть за так научат Студент на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Ближе к делу

Выросло и общее количество мест для бесплатного обучения в вузах — на 2 тыс. по сравнению с 2022/23 учебным годом и на 13,6 тыс. по сравнению с 2021/22 учебным годом. Всё это повышает доступность высшего образования в России, отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«В предстоящем учебном году более 64% выпускников школ смогут претендовать на бюджетные места. А в 2023 году уже 67% ребят смогут рассчитывать на бесплатное обучение в вузе» , — цитирует слова Фалькова ТАСС.

По его словам, ключевую роль для министерства при распределении бюджетных мест играет потребность в кадрах, которую заявляют регионы, федеральные органы исполнительной власти и крупные работодатели.

Этим обусловлено распределение бесплатных квот по специальностям. Так, больше всего их предусмотрено по инженерным и техническим направлениям подготовки — 245 тыс. На втором месте педагогические науки — на них выделено более 75 тыс. мест. На общественные и медицинские направления распределено более 68 и 53 тыс. бюджетных мест соответственно. «Упор делается на специальности для скорейшего импортозамещения и достижения научно-технологического суверенитета России», — прокомментировал эти цифры Дмитрий Чернышенко.

Пусть за так научат Студенты-медики на практическом занятии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При распределении мест по специальностям Минобрнауки прислушалось и к мнению самих вузов, отмечают эксперты. Так, ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев сообщил «Известиям», что акцент при подаче заявки на бюджетные места был именно на востребованные и у работодателей, и у абитуриентов направления — IT, инженерные и естественно-научные.

Важным моментом эксперты считают и то, что увеличено количество мест на программы магистратуры.

— Южный федеральный университет стремится развиваться в магистерско-аспирантском направлении, поэтому для нас особенно важно, что появятся дополнительные бюджетные места на магистратуру. Именно на магистров приходится основная часть выпускников, которые посвящают себя науке, — отметила ректор ЮФУ Инна Шевченко.

Из всего числа бюджетных мест 334,7 тыс. выделено на программы бакалавриата, 123,4 тыс. — на магистратуру, 83,9 тыс. — на специалитет, 19,7 тыс. — ординатуре, 17,8 тыс. — аспирантуре.