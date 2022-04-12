«Услуге» отказано: учителей избавят от нелюбимого термина к 1 сентября

Из закона об образовании намерены убрать понятие «услуга». Соответствующий законопроект 12 апреля внесла в Госдуму партия «Единая Россия». Депутаты предлагают отказаться от словосочетания, которое негативно воспринимают многие педагоги. Проект стремятся принять как можно быстрее, чтобы он заработал к новому учебному году, рассказали авторы инициативы. Перемена положительно повлияет на восприятие профессии, считают учителя. Однако нововведения, вероятно, не отразятся на не менее чувствительной для учителей теме — подсчете «человекочасов».

Больше не сфера услуг

Во вторник, 12 апреля, партия «Единая Россия» внесла в Госдуму проект об исключении понятия «услуга» из закона об образовании. В сентябре прошлого года такое поручение правительству дал Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета России.

Авторы, в частности, предлагают заменить словосочетание «оказание государственных и муниципальных услуг в сфере образования» на фразу «реализация образовательных программ» или, в некоторых случаях, на «выполнение государственного (муниципального) задания», следует из текста законопроекта (есть в распоряжении «Известий»).



— Сама концепция образования как услуги ошибочна и не соответствует нашим национальным традициям, — отметил в беседе с «Известиями» один из авторов законопроекта, секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. — Учитель не услугу оказывает. Он участвует в формировании личности учеников. Влияет на их мировоззрение, систему ценностей, взглядов. Эти взгляды вчерашний школьник или студент проносят затем через всю свою жизнь.

В России всегда было особое отношение к педагогам, подчеркнул он. Советская система образования считалась лучшей в мире. Ее главным принципом было развитие творческого взаимодействия учителей и молодежи. И поэтому к учителям относились как уважаемым наставникам, мудрым помощникам, добавил спикер.

— В 90-е нас убедили в том, что всё западное является синонимом лучшего. К сожалению, слепое копирование и подражание Западу не обошло стороной и отечественную модель образования, куда по методичкам Сороса были внедрены правила ростовщичества, торговли и товарно-денежных отношений. Принятие законопроекта будет означать завершение западного эксперимента над российским образованием. Мы совершаем «разворот» к самим себе. Безусловно, это только первый, но очень важный шаг, — считает он.

Повлияет на самочувствие

Ранее исключить оказание «услуг» из образовательной сферы от лица педагогов попросила президента России Владимира Путина учительница истории и обществознания из Ярославля Жанна Торхова.

— Очень странно, когда про нашу работу говорят «услуга». На мой взгляд и взгляд моих коллег, это неправильно, — заявила она во время встречи главы государства с представителями общественности в августе прошлого года.

Учителей много лет волновала норма, которую олицетворяло понятие «образовательная услуга». Многие педагоги восприняли ее как выражение отношения к миссии учителя и снижение статуса профессии, отметила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

— Само понятие применяется в нашем языке, когда мы говорим о договорных отношениях. По сути, о товаре. А не о миссии и призвании. У меня ни одна встреча с учителями не обходилась без вопросов о том, когда же «услуга» исчезнет из образовательной риторики. Этот термин изначально вводился, чтобы оформить финансовые отношения тех процессов, которые есть в системе образования. Понятно, что все процессы финансируются, но слово было выбрано неудачно, — подчеркнула депутат.

Понятия «задача» и «программа» не несут такой отрицательной коннотации, как «образовательная услуга», добавила она. Авторы инициативы надеются, что такие формулировки исключат спорные и оскорбительные моменты из восприятия профессии.

— При этом «услуга» как понятие останется в договорных отношениях в сфере образования. Речь идет о курсах дополнительного образования, к примеру. Тем не менее, у нас еще есть возможность внести правки в законопроект во втором чтении, если тема окажется щепетильна не только для школьных преподавателей, — подчеркнула эксперт.

Проект, вероятно, будет рассмотрен уже на весенней сессии. Это делается для того, чтобы он заработал к началу нового учебного года, отметила она.

С точки зрения самочувствия учителей, эта инициатива будет встречена на «ура», потому что превращение педагогов в официантов и жалобы на неправильное «обслуживание» с образовательным процессом не имеют ничего общего, отметил директор общеобразовательной школы № 109 Москвы, заслуженный учитель России Евгений Ямбург.



— Тем не менее остается финансовая сторона вопроса, которая также чувствительна для педагогов. Подсчеты зарплаты, «человекочасов» уже много лет проходят по существующей системе, которая подразумевает образование, как услугу, — подчеркнул он.



К сожалению, на это проект, вероятно, новшество никак не повлияет, заключил педагог.