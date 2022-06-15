«С 1 июля в России запустится новый налоговый режим»

С 1 июля в четырех регионах России — Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Татарстане — заработает новый налоговый режим для микробизнеса. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава «Опоры России» Александр Калинин . Беседа прошла в рамках форума МСП в нулевой день Петербургского международного экономического форума. Как пояснил лидер бизнес-объединения, новый режим будет рассчитан на вновь открывающиеся микропредприятия численностью до пяти человек. Он предполагает отсутствие страховых взносов и ставку налога на деятельность в размере 8%. А с 1 января 2023 года будет введен так называемый пакет единого счета для бизнеса: предприниматели смогут перечислять на него деньги, а ФНС сама будет удерживать с этого счета налоги, рассказал Александр Калинин.

Мерное время

— Правительство в короткие сроки разработало меры поддержки бизнеса на несколько триллионов рублей. Достаточно ли этих мер? Если нет, какие еще вы бы могли предложить?

— Малый бизнес всегда находится на переднем крае экономики, поскольку он непосредственно осуществляет коммуникации с потребителями. Когда идет структурная перестройка экономики, подряд вводятся санкции, быстрее всего на это реагирует именно малый бизнес . В этот период пришлось вместе с правительством безотлагательно принять ряд мер, которые были направлены первоначально на стабилизацию ситуации , потому что нужно было найти новых поставщиков, новую логистику.

Меры были приняты беспрецедентные. К примеру, почти 90% предпринимателей получили возможность продлить кредит, если им было необходимо продление . Были запущены программы льготного кредитования больше чем на 1 трлн рублей, программа выдачи кредитов под зонтичное обеспечение от корпорации МСП: на сумму до 30 млн рублей можно получить кредит гораздо легче, чем раньше. На полгода-год для производственных компаний отложено время уплаты страховых взносов. Эта мера оставила в малом бизнесе 1,5 трлн рублей . Снижены и обнулены таможенные пошлины больше, чем на 1 трлн рублей. Запущены программы по кредитованию для импортеров. Системообразующие предприятия получили поддержку.

Всё это привело к тому, что, несмотря на сложности в ряде отраслей, если сравнивать оборот компаний в рознице в начале февраля и в начале июня, мы видим по чекам, что товарооборот в российском малом и среднем бизнесе в сфере ритейла вырос в среднем на 12%.

Сейчас бизнес говорит: «Обязательно поддержите платежеспособный спрос, не останавливайте инвестиционный спрос. Давайте разрабатывать уже не программы срочной поддержки и стабилизации, а программы развития».

Гибкие налоги

— Сейчас набирает обороты режим самозанятости, уже около 5 млн человек зарегистрированы в этом статусе. Однако, по разным экспертным оценкам, еще 15–20 млн человек остаются в тени. Как можно вывести их деятельность из теневого сектора?

— Более 5 млн граждан России решили стать самозанятыми — это серьезный успех . Когда запускалась эта платформа, глава Федеральной налоговой службы — тогда Михаил Мишустин — постоянно консультировался с экспертами, с теми, кто работает в микробизнесе, с «Опорой России». Ключевыми правилами было, что не должно быть никакой отчетности, налог должен быть минимальным, легкость постановки на учет и снятие с учета, гарантия, что режим десять лет меняться не будет. Всё это было сделано.

Вопрос, как легализовать работу тех, кто является фрилансером или, по-нашему, самозанятым, стоит не только в нашей стране — во всех странах мира . Происходит цифровизация экономик, это позволяет людям работать удаленно, пандемия ускорила эти процессы. Мы видим, что чаще всего регистрируются водители, дизайнеры, те, кто занят ремонтом, образованием, тренеры в том числе, и те, кто сдает квартиры в аренду . Думаю, что такая динамика позволит к 10 млн самозанятых в течение, наверное, двух лет подобраться.

В 2021 году верхний показатель нацпроекта по малому бизнесу уже выполнен: 25 млн человек работали в малом и среднем бизнесе, а также самозанятыми. Можно ставить уже более амбициозные цели — 30 млн работающих в малом и среднем бизнесе.

Для этого сейчас уже после принятия неотложных мер нужно перезагрузить с новыми смыслами национальный проект по малому и среднему предпринимательству, а также национальный проект по экспорту и внешнеэкономической деятельности .

С 1 июля_2 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— ФНС в прошлом году обсуждала новый налоговый режим для малого бизнеса: не платить страховые взносы, но увеличить ставку налога на деятельность. «Опора России» поддерживает эту инициативу?

— Безусловно. Мы поддерживаем главное — чтобы этот режим был добровольным. Это ключевой вопрос, предприниматель должен сам решать, перейти на новый режим или нет. С 1 июля в России запустится новый налоговый режим . Пока только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Татарстане . Первое время он будет только для вновь открывающихся компаний численностью до пяти человек . Я уверен, что этот режим многим понравится. Да, ставка налога чуть выше — примерно 8%, но ты не платишь страховые взносы , это всё входит в один пакет. За тебя полностью всё рассчитывает Федеральная налоговая служба, ты должен только подтвердить, что с этим согласен принципиально как налогоплательщик .

Еще готовится пакет единого счета для налогоплательщика , предполагается его запустить с 1 января следующего года. Во многом налоговое администрирование уходит от микробизнеса вообще. Занимайся своим делом: открыл кофейню — вари качественный кофе. Производишь кондитерские изделия — производи. С тебя полностью, как с самозанятого, снимают все проблемы по начислению и уплате налогов . Делай свое дело, делай его хорошо.

— Что такое пакет единого счета, как он будет выглядеть?

— Предполагается, что для юридических лиц, а не только для физических лиц, будет единый счет налогоплательщика . Зачем сейчас микробизнесу нужно держать бухгалтера на удаленке либо в штате? Потому что нужно забить всякие коды бюджетной классификации, еще ряд кодов, и это нужно делать каждый месяц, перечислять взносы, уплачивать налоги. Люди иногда об этом забывают, и им блокируют счет. В микробизнесе, как правило, и бухгалтера нет штатного, он не нужен.

Предполагается, и законопроект уже находится в Госдуме, что предприниматель просто будет перечислять какую-то сумму на свой счет, а ФНС сама подгружать налоги, которые он должен заплатить . Бизнесмену нужно будет только согласиться с этим, и уже не его головная боль будет, какие платежки кто оформит. С этой суммы администратором, Федеральной налоговой службой, деньги будут расщеплены в разные бюджеты.

Дело за малыми

— Очень многие предприятия малого и среднего бизнеса возят свои товары в Европу, сейчас это затруднено. Как решаются проблемы экспортеров? Ждут ли товары наших производителей, например, в Азии?

— Одна из первых сессий на Российском форуме малого и среднего предпринимательства была посвящена внешнеэкономической деятельности. В сегодняшней ситуации роль и значение малых экспортеров и импортеров поднимается на новую высоту. Малые экспортеры не под санкциями, у них очень многие контакты строятся на личных отношениях . Возможность сегодня развить экспорт — во многом задача малого бизнеса . Но для этого нужно донастроить меры господдержки.

Логистическая субсидия очень важна сейчас . Я был в Псковской области, там есть фабрики, которые производят качественную древесину. Недружественные страны запретили импорт российской обработанной древесины и изделий из древесины в Евросоюз с 15 июня. Фабрики говорят: «Мы готовы развернуть наш экспорт на юг, на восток, но стоимость логистики в несколько раз выше, чем короткое плечо на Европу». Цена на фанеру в Европе гораздо выше процентов на двадцать, чем в той же Турции. Они просят: «Помогите нам компенсировать на какое-то время наши логистические затраты в большем объеме. Тогда мы сохраним производство и развернем нашу продукцию на юг или на восток».

Это надо решать в рамках нацпроекта «Развитие внешнеэкономической деятельности», куда нужно внести коррективы.

— Как сейчас малый и средний бизнес рассчитывается с иностранцами: больше в долларах или в нацвалюте? Как сделать так, чтобы больше расчетов было в национальной валюте?

— Мы прежде всего заинтересованы в двусторонних платежах в национальных валютах . Более того, где-то малый бизнес даже переходит на бартер , но не в буквальном смысле этого слова, а просто в контракте прописываются встречные поставки . Это снижает возможность попасть под задержки платежей. Мы приветствуем то, что Центральный банк еще с конца февраля открывал с дружественными странами более длинные позиции в национальных валютах — в юанях, в индийских рупиях. Чтобы рассчитываться в рупиях или в рублях, у наших банков должны быть возможности этих расчетов. Здесь мы работаем в плотном контакте с банками.

Еще очень важный урок: мы всегда гордились нашим финтехом и считали, что на него надо делать ставку, давать ему основные преференции. Но кризис показал важность малых банков . Они не подпадают под ограничения, у них трансакции идут даже в долларах и евро . Центральному банку важно сейчас поддержать малые банки, потому что они оказались в очень непростой ситуации. В марте они зафондировались под 20%, у них нет такого запаса прочности, и важно не допустить их банкротства.

— До коронакризиса много говорили о регуляторной гильотине по отмене избыточных требований для бизнеса. Что с ней сейчас, будут ли еще отменяться избыточные требования для малого бизнеса?

— Работа по регуляторной гильотине вышла на новый технологический уровень . Уже в рамках нее одна треть требований была отменена, остальные пересмотрены .

Если сравнивать с 2019 годом, в 2021-м проверок было вдвое меньше — не 1,5 млн, а 700 тыс. Первые пять месяцев 2022 года вообще показывают удивительную динамику: количество проверок упало в пять раз, а две трети проверочных мероприятий в основном превентивные .