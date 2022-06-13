Научу дорогому: бизнес-тренеров обеспечат профстандартами

Российский рынок бизнес-тренингов существует уже более 20 лет, однако до сих пор не стандартизирован и хаотичен. Более того, к специалистам в этой области часто относят разнообразных «гуру личностного роста» и других составителей чудодейственных курсов, отчего возникает дополнительная путаница. Между тем отрасль насчитывает порядка 500 тыс. работников, а объем рынка может достигать миллиардов рублей в год. Каких изменений ждут от регулятора и какие тренинги наиболее популярны, разбирались «Известия».

Нужен ли тренерам профстандарт

Бизнес-тренеров планируют включить в реестр профессий и создать стандарты их работы. Об этом в интервью «Парламентской газете» напомнила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова. Она также сообщила, что Госдума может создать черный список инфомошенников и запретить организациям, не обладающим лицензией на образовательную деятельность, называться университетами и академиями.

Сам стандарт («Специалист в сфере бизнес-обучения (бизнес-тренер)») уже подготовлен и находится на утверждении в Минтруде. По признанию экспертов, в отрасли его заждались. Качество подготовки бизнес-тренеров серьезно упало в последнее время, хотя профессия становится всё более популярной. Часть специалистов вообще не имеет должного образования.

— Сегодня, к сожалению, к бизнес-тренерам причисляют всех, кто набирает группы для любого обучения, — говорит президент фонда социально-экономического развития регионов ФОРАР Елена Дробах. — Тут и специалисты по йоге, и марафонцы желаний, и «дарящие осознанность», и прочие гуру всевозможных чудес. Для них это бизнес. Но они не являются бизнес-тренерами, в народе их называют инфоцыганами. Они не обучают тому, что нужно и можно применять в бизнесе, тому, что требуется заказчику-работодателю, который планирует развивать свой персонал.

Более того, обыватель совсем не делает разницы между бизнес-тренером и коучем, хотя, по сути, это разные понятия, настаивают эксперты. Первый занимается краткосрочной формой обучения с малой группой в интерактивном формате, второй — индивидуально работает с заказчиком.

Профессор Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха Дмитрий Кулиш считает, что, с одной стороны, сертификация, безусловно, нужна. С другой стороны, он отмечает, что регулирование таких процессов — крайне сложный проект, абсолютно непонятный непрофессионалу.

— То есть непрофессионал считает, что можно взять каждого тренера и легко узнать, хороший он или плохой. Это совершенно невозможно. Единственный способ сертификации в данной области — выстроить на уровне Минобразования вертикальную систему образования для коучей и бизнес-тренеров, то есть должны появиться детские кружки коучинга и бизнес-тренерства, вузы со специальностями, госэкзамены и квалификационные требования. Мне кажется, сейчас этого нет даже в зародыше. Я слышал о попытках создать такого рода программы. Что интересно, в основном упоминались частные инициативы. Это значит, что пока желание сертифицировать коучей и бизнес-тренеров остается чистой маниловщиной.

Учредитель и председатель правления НП «Сообщество бизнес-тренеров» Ирина Иванова возражает: некоторые вузы России уже готовят бизнес-тренеров (например, РАНХиГС, РЭУ им. Г.В. Плеханова, учебный центр «Специалист» МГТУ имени Баумана и др.). Собеседница согласна, что рынку действительно нужна единая государственная программа по обучению бизнес-тренеров.

Как сейчас отбирают коучей и бизнес-тренеров

Огромную роль на рынке бизнес-обучения по-прежнему играют отзывы знакомых и коллег. Впрочем, есть и более формальные нормы. Помимо подготовки в вузах существуют частные школы, где обучают бизнес-тренеров и также выдают дипломы о профессиональной переподготовке.

— Такой диплом запрашивается при поступлении бизнес-тренера на работу, при участии в тендерах, проектах. Рынок с этим уже давно разобрался. И наличие диплома или сертификата о том, что человек прошел обучение, сейчас обязательно, — отметила Ирина Иванова.

Коуч, в свою очередь, может ориентироваться на Национальную федерацию профессиональных менторов и коучей (НФПМК), которая предлагает пройти аккредитацию .

Чтобы достичь нужного уровня компетенций, нужно выполнить ряд условий, в частности, по количеству часов практики, объясняет президент организации Александра Прицкер. Так, сертифицированный коуч должен отработать 100 часов, сертифицированный профессиональный коуч — 400 часов, а мастер-коуч первых лиц — 2000 часов.

Диплом и количество часов — это важно, но не доминирующе значимо, считает преподаватель бизнес-школы «Интеграл» РЭУ им. Г.В. Плеханова Любовь Корпачева. По ее словам, современные коучи ориентируются на объем супервизии.

Какие темы пользуются спросом у клиентов

Как отмечает директор АНО ДПО «Институт технологий обучения и развития», учредитель T&D Technologies Алексей Аболмасов, за последние полгода самыми актуальными темами стали стратегическое мышление, формирование команды, лидерство и стресс-менеджмент.

— На начало лета происходит смена форматов, количество тренингов уменьшается и нарастает количество заказов на рабочие и стратегические сессии. Бизнес пришел в себя и от реактивных и точечных решений в области обучения перешел к разработке более долгосрочных, больше чем 1–3 месяца, стратегий, — поделился собеседник.

Любовь Корпачева добавляет, что до недавнего времени лидировали тренинги по организационному поведению и управлению исполнением, хорошо продавались тренинги по переговорам и построению команд.

Научу дорогому Фото: Global Look Press/Jean-Marie Guyon

— Сложившаяся ситуация с санкциями от 48 государств, в которых производится 80% R&D (research and development, научные исследования и разработки), вероятно, увеличит объем закупаемых программ по внутреннему предпринимательству или теории решения изобретательских задач, — прогнозирует она. — За 30 лет мы более-менее поняли западный менталитет, сейчас бизнес разворачивается на Восток, поэтому уже есть запросы на тренинги по кросс-культурным особенностям региона, а таких обучающих программ мало.

Объем рынка

По разным экспертным оценкам, на рынке бизнес-тренинга сейчас работает более 500 тыс. специалистов. Порядка 60% являются фрилансерами.

Оценить рынок коучинга и бизнес-тренингов в деньгах довольно сложно, поскольку он крайне непрозрачный и достаточно закрытый, отмечает Дмитрий Кулиш. По его словам, много сделок совершается на уровне контрактов, которые никуда не выходят или даже проводятся через наличные.

— Однако никто не сомневается, что речь идет о миллиардах рублей. Скорее всего, примерно о 10 млрд в год, — считает эксперт. — Сложно оценить рынок еще и потому, что нужно вводить градации. Существует личный коучинг руководителей, бизнес-тренинги команд, тренинги командообразования, тренинги управления, продаж и переговоров — это всё отдельные сегменты огромной отрасли. Про сегменты говорить сложно, но 10 млрд рублей в год — это совершенно здоровая оценка.

Научу дорогому Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В целом перспективы отрасли впечатляют, добавляет собеседник «Известий». Она растет каждый год и будет расти дальше, поскольку коучинг и бизнес-тренинг — это та самая революция в образовании, которую проповедуют эксперты в академической сфере.

— Мы уже много лет пытаемся перейти от теоретического образования к практическому, экспериментальному и проектному, а коучи и бизнес-тренеры изначально укоренены в проектные и экспериментальные методы, — пояснил Кулиш.

Много ли среди бизнес-тренеров мошенников

В среде бизнес-тренеров достаточно сложно быть мошенником, так как этот вид деятельности связан с обучением и развитием специалистов, считает Ирина Иванова из «Сообщества бизнес-тренеров».

— К тому же заказчик проводит кастинг бизнес-тренеров, где ему предоставляется демоверсия тренинга. Впрочем, пока у заказчика нет ориентиров для выбора, кроме субъективного «нравится или не нравится» конкретный специалист, — признает она. — Другое дело, что в социуме всё валят в кучу — мошенники в большей степени появляются в среде так называемых тренингов развития личных качеств человека.

В целом больше половины россиян (55%) информированы о тренингах личностного роста, следует из опроса ВЦИОМа. Из них каждый десятый (12%) сам участвовал в программах, а у 17% принимали участие близкие/друзья/члены семьи. Чаще всего респонденты или их близкие выбирали психологические (12%), управленческие/лидерские (7%) и бизнес-тренинги (6%).

То же распределение предпочтений заметно и в поисковых запросах россиян. По данным Wordstat Yandex, за прошедший месяц запрос «психолог коуч» пользователи вводили несколько чаще, чем «бизнес коуч» (2949 против 2696 на 9 июня).

Научу дорогому Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

— Конечно же, главные вопросы, стоящие перед всеми: «Как найти любовь?» и «Как добыть денег?» — размышляет Дмитрий Кулиш из Сколтеха. — Каждый из этих вопросов разбивается на несколько soft skills и hard skills дисциплин, которые раскладываются на экономику, целеполагание, искусство презентаций, переговоры и стресс-менеджмент. Поэтому не ищите здесь каких-то тайных знаний. Всех прагматичных людей всегда прежде всего интересовали еда, деньги и секс.

Среди вариантов, доступных в соцсетях и интернете, почти наверняка можно встретить предложения-подделки. Даже экзотические ангелотерапия, астропсихология или тренинги по стервозности находят свою аудиторию.