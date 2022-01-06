Фантастический эпизод: в России обновили карту профессий будущего

Пятьдесят специальностей вошли в новый «Атлас профессий будущего». Будущего не отдаленного, а самого обозримого, говорят составители: рынок потребует таких специалистов, как консультант по здоровому долголетию и дизайнер эмоционального опыта, уже 2022–2023 годах. По словам опрошенных «Известиями» экспертов, востребованность ремесел будущего не вызывает сомнений. А вот стоит ли на прогнозы ориентироваться абитуриентам, которые собираются поступать в 2022 году, большой вопрос. Подробнее — в материале «Известий».

Что за профессии

В новом «Атласе профессий будущего» выделено 50 специальностей. Их определили исходя из результатов исследования, которое провели «Сбер» и Высшая школа экономики (ВШЭ). Создатели карты подчеркивают, что они будут востребованы уже в ближайшие два года.

Исследователи выделили 12 категорий: дизайн, здоровье, информационные технологии, кибербезопасность, логистика, маркетинг, менеджмент в сфере досуга, урбанистика, финансы, юриспруденция, а также Agile (система ценностей в ведении бизнеса, которая помогает ускорить и улучшить создание рабочего продукта, избавившись от лишних формальностей. — «Известия») и ESG (дословно расшифровывается как «экология, социальная политика и корпоративное управление»; предполагает развитие компании на базе, в частности, ответственного отношения к окружающей среде. — «Известия»).

Фантастический эпизод Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В рубрике «здоровье» специалисты, например, выделили такие профессии, как биоинформатик, менеджер индивидуальных медицинских программ и консультант по здоровому долголетию . В сфере IT и кибербезопасности — уже привычные профессии: инженер-робототехник, архитектор мультиоблачных решений, инженер VR и AR, эксперт по защите персональных данных, исследователь уязвимостей, специалист по противодействию кибермошенничеству и другие. Специальности в области дизайна тоже не выглядят футуристично, среди них UX-исследователь, продуктовый дизайнер и дизайнер эмоционального опыта (он уже не первый раз попадает в «Атлас»).

А в сфере маркетинга и юриспруденции, по прогнозам составителей карты, появятся такие специализации, как нейромаркетолог, форсайтер, блокчейн-юрист и техноэтик. С полным списком профессий можно ознакомиться по ссылке.

Кому они нужны

Исследование «Сбера» и ВШЭ в какой-то мере отражает тенденции, которые наблюдаются в различных отраслях экономики и сферах деятельности , говорит кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев: «Это ответ на запросы государства, компаний и предприятий в условиях активно меняющегося рынка, находящегося под воздействием технологий, а также с учетом экологических проблем, связанных с мировой глобализацией».

На сайтах с вакансиями встречается ряд позиций из «Атласа», например геоаналитик и agile-коуч. Некоторые специалисты выполняют работу, которая заложена в «профессиях будущего», при этом их должность в трудовой книжке звучит банально — «менеджер по проектам», «кризисный менеджер», «инженер», отмечает Роман Гареев в беседе с «Известиями».

— Большую роль сыграла экономическая ситуация, вызванная пандемией, — подчеркивает советник гендиректора по управлению персоналом Группы Т1 Екатерина Мелентьева. — Мы видим лавинообразный рост направлений BioTech, телемедицины и запрос на их разработчиков. Для экономии многие компании оптимизируют классическую рабочую силу и автоматизируют процессы , в результате нужны эксперты по робототехнике.

Автор цитаты Профессии, вошедшие в топ-50 по востребованности в будущем, по сути, название углубленной функции, замечает профориентолог, карьерный консультант Юлия Белоусова.

— Если мы говорим о таких профессиях, как менеджер индивидуальных медицинских программ или консультант по электронному бизнесу, то они уже представлены онлайн в формате частного консультирования, — обращает внимание собеседница «Известий». — Что касается медицины и других областей, где требуются научные исследования, появление новых должностей в стартапах и других коммерческих проектах можно ждать уже в 2022 году. Государственные компании тоже медленно движутся в этом направлении.

Фантастический эпизод Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Руководитель департамента аналитики сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» Юрий Михеев подчеркивает, что примерно 5–10 лет назад часть профессий из обзора встречались точечно, а сейчас переходят в массовый тренд. На это влияют как активная цифровизация, так и тренды, наметившиеся в связи с пандемией, согласен он.

— Например, вопросы долголетия и заботы о здоровье, потребность людей в структурированной информации, актуальной именно для них, вызвали бум стартапов в области генетики , исследований предрасположенности человека к определенным заболеваниям. Поэтому менеджер индивидуальных медицинских программ или консультант по здоровому долголетию — это уже настоящее. Вряд ли можно найти именно такое название профессий в объявлениях, но их функции уже востребованы, — объясняет «Известиям» Юрий Михеев.

В финансовом блоке большинство профессий (аналитик выручки, оценщик технологических инициатив, аналитик по процесс-майнингу и другие — «Известия») актуальны уже давно . Всё чаще нужны архитекторы интегрированной отчетности из-за увеличения объема данных в документах, популяризации BI-решений, усложнения требований к управленческой отчетности как со стороны бизнеса, так и со стороны регуляторов, роста размеров компаний (к примеру, «Яндекс» или «Сбер»), добавляет руководитель департамента аналитики «Зарплата.ру».

Автор цитаты — Проблемы с логистикой, вызванные пандемией, очень ярко иллюстрируют востребованность профессий в этом сегменте. Ее диджитализация — это уже не будущее, а настоящее, и речь не только про стартапы. Например, тот же СДЭК уже озвучивал планы о выходе на IPO, — замечает Юрий Михеев. — С учетом географического положения России логистика вряд ли когда-то перестанет быть актуальной.

А вот профессии в области ESG — тенденция последних двух лет. Если 10–15 лет назад единичные компании задумывались об отчетности в области устойчивого развития, а большинство даже не знало такой термин, то сейчас ESG напрямую влияет на жизнь практически всех бизнесов, особенно связанных с экспортом. Стандарты корпоративной отчетности из рекомендательных переходят в разряд обязательных.

— Тренд на развитие ESG мы видим по нашему сервису. Например, в последний год растет число вакансий экологов. Вакансий PR-менеджеров в области ESG или специалистов по отчетности мы еще не видели, но в ближайшее время они могут появиться, — предполагает он.

Директор по продукту Setters Education Мария Бочкарева разделяет мнение, что сегмент ESG достаточно быстро наберет обороты. Направление совершило скачок на фоне вопросов о безопасности производств и изменений климата, всё больше потребителей разворачивается в сторону более «экологичных» компаний, вынуждая поднять приоритет этой повестки остальных игроков рынка.

Фантастический эпизод Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Среди принципов также есть высокая социальная ответственность и качество корпоративного управления. Следовательно, менеджмент в рамках ESG также будет ждать большая трансформация, учитывая пристальное внимание к рейтингу ESG у инвесторов, — рассуждает Мария Бочкарева. — Таким образом, это одно из самых интригующих и актуальных направлений, так как, в первую очередь, нужно будет обеспечить трансформацию согласно этим принципам, а уже после научиться обеспечивать стабильность и рост в этих рамках.

Когда ждать спрос

Опрошенные «Известиями» представители рынка онлайн-образования сходятся во мнении, что часть профессий или заложенных в них навыков уже остро востребованы на рынке . «Например, специалисты по кибербезопасности и предотвращению киберпреступлений, — отмечает руководитель направления дополнительного профессионального образования (ДПО) «Нетологии» Елена Герасимова. — То же можно сказать про UX-дизайн и аналитику».

Директор по развитию онлайн-университета Skypro Михаил Свердлов отмечает, что, например, владение методологией Scrum (в категории Agile составители «Атласа» выделяют профессию scrum-мастера. — «Известия») — базовый навык любого проектного менеджера. Постепенно выделяется спрос на отдельных узкоспециализированных специалистов.

— Это говорит еще об одном важном тренде — изменяющихся наборах навыков, по-другому — скилсетах профессионалов . Поэтому необязательно угадывать рост спроса на то или иное направление, а важно следить, какие дополнительные знания стоит получить, чтобы отвечать ожиданиям рынка труда, — замечает собеседник.

Автор цитаты По его прогнозам, в ближайшие годы максимально будет расти спрос на экспертов по защите персональных данных, консультантов по здоровой старости и дизайнеров голосового интерфейса.

Спрос на специальности из «Атласа» достигнет пика через 5–6 лет , предполагает карьерный консультант Юлия Белоусова: «Скорее всего, профессии сформируются не совсем в том виде, какими их сейчас представляют авторы. Всё зависит от научных открытий, которые произойдут в 2022–2023 годах». По оценкам Романа Гареева, большинство «профессий будущего» появятся в ближайшие 10 лет, причем не все из них будут востребованы массово, во всех регионах страны.

Поможет ли это выпускникам

— Любые предсказания в структуре крайней непредсказуемости мировой экономики выглядят как эпизод фантастической повести, щедро сдобренный допущениями. Может быть, а может и не быть — вероятность 50% , — считает директор по ED2 EdTech-акселерации кластера IT «Сколково» Наталья Царевская-Дякина.

По ее мнению, при выборе специальности нужно ориентироваться не на профессии, а на емкость рынка и потребность в кадрах . А так как выпущенный «Атлас» не предоставляет данные (хотя бы прогнозные) о количестве рабочих мест в перечисленных сегментах и скорости развития конкретных экономических отраслей, которые создадут спрос на новые профессии, непонятно, имеет ли смысл на него полагаться.

— Любой такой прогноз, как ни парадоксально, практически бесполезен для выпускников. В быстро меняющемся мире горизонт уверенного планирования — максимум 5 лет. Всё остальное — предположения, интуитивные ожидания или представления специалистов и аналитиков, — отмечает директор по учебно-методической части образовательной платформы «ИнтернетУрок» Юрий Гребенюк. — Они могут оказаться правы, а могут ошибиться. Достаточно взять прогнозы, которые давали 5–10 лет назад, и сравнить их с реальностью.

Фантастический эпизод Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Абитуриенту выбирать направление надо сейчас, а работать он начнет через 5 лет и более . Если он будет ориентироваться на синицу в руках — профессии, которые уже популярны, через 5–10 лет может оказаться на бирже труда, предсказывает собеседник «Известий». «А если на предсказанного аналитиками журавля в небе, то результат может быть таким же, как и в первом случае», — заключает эксперт.

Юрий Гребенюк подчеркивает, что при любом раскладе самое главное — умение учиться. Выпускникам наверняка придется не раз переучиваться и менять сферу деятельности — о том же говорит и Наталья Царевская-Дякина.

Автор цитаты Согласно докладу аналитиков Всемирного экономического форума The Future of Jobs Report 2020, 50% кадров потребуют переобучения уже к 2025 году, подчеркивает Михаил Свердлов.

— Абитуриентам нужно в первую очередь рассчитывать на получение фундаментальных знаний, а также на понимание важных, ключевых идей. Все необходимые навыки всё равно будут сформированы в первые годы работы, — объясняет эксперт образовательной платформы «ИнтернетУрок» Юрий Гребенюк.

Директор по ED2 EdTech-акселерации советует как можно раньше выходить на практику и получать опыт «в поле»: ни один вуз не даст знаний, которые получаешь в реальном проекте . Вне учебного заведения придется осваивать и так называемые soft skills — «науку» эмпатии, коммуникаций, умение брать на себя ответственность и принимать решения, а также лидерство.

Hard skills — база профессии, которой нужно овладеть максимально хорошо, для этого в том числе необходимо классическое образование. На этот фундамент впоследствии можно надстроить любую профессиональную деятельность, говорит Наталья Царевская-Дякина.

Директор по разработке и исследованиям профориентационной платформы «Профилиум» Виталий Алтухов отмечает, что присматриваться стоит к направлениям, по которым наблюдается активный рост и запрос на соответствующие технологии. При этом по ним уже разработаны фундаментальные учебные программы, а цикл спроса на технологию превышает период обучения.

— Здесь есть определенные риски. Например, к моменту окончания обучения интерес к технологии со стороны рынка исчерпает себя или там сформируется достаточно предложений от более зрелых специалистов. Таким образом, молодые специалисты могут оказаться менее востребованными, — замечает он в беседе с «Известиями».

Автор цитаты Универсальная рекомендация — выбирать технологии, которые «драйвят лично вас и которые лично вам хотелось бы развивать», добавляет Виталий Алтухов.

Готовы ли к этому вузы

По мнению кандидата экономических наук, доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Романа Гареева, подготовка специалистов по выделенным в «Атласе» профилям в вузах сегодня мало возможна . Во-первых, программы обучения строятся по строго прописанным профессиональным стандартам. Процесс их утверждения порой занимает не один год: он учитывает редакции и обновления, а также новые требования Министерства науки и высшего образования.

Многие вузы не обладают материально-технической базой. «Большинству преподавателей придется пройти переподготовку, так как обучение новым профессиям строится на свежих знаниях и практическом опыте, а следовательно, в штат сотрудников необходимо будет вводить много практиков из отрасли», — добавляет собеседник «Известий». Кроме того, массового спроса на эти специальности пока ждать не стоит, а значит, набор абитуриентов будет небольшим.

Если говорить про IT-профессии, то у российских вузов, к сожалению, не хватает мощностей, чтобы закрыть потребность рынка , уверен директор по развитию Skypro Михаил Свердлов. Первая проблема — все вузы, вместе взятые, выпускают в год порядка 50 тыс. специалистов в IT-сфере.

Фантастический эпизод Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Вторая, менее очевидная и более многогранная: за пределами топовых вузов часто преподают языки и технологии, которые уже не востребованы на рынке труда, — объясняет эксперт. — В крупнейших вузах преподают сотни практиков из лучших IT-компаний РФ : тут и кафедры «Сбера», «Яндекса», Mail.ru Group, Skyeng, VK, и эксперты, которые делятся современными знаниями и практиками, решают со студентами реальные задачи индустрии на лабораторных работах. Но это явление пока не массовое.

Карьерный консультант Юлия Белоусова отмечает, что частные образовательные платформы же в массе, как правило, работают с преподавателями из числа практиков, которые формируют индустрию изнутри: «Лучше всего получать знания параллельно. К сожалению, в большинстве случаев это потребует денежных вложений со стороны студента».

По словам специалиста по управлению персоналом из Группы Т1 Екатерины Мелентьевой, новые профессии появляются гораздо быстрее, чем разворачивается не только российское, но и мировое образование — это повсеместная тенденция. Перечисленные специальности в вузах либо не представлены совсем, либо в крайне малой степени.

Автор цитаты — Я рекомендую абитуриентам обращать внимание на фундаментальные науки, на базе которых сейчас вырастают ключевые технологические направления: математика, инженерия, физика, биология, — добавляет она. — Именно они дают отличную базу, на которую, как в конструкторе, можно нанизывать гибкие знания.

Закрыть потребность в ускоренной трансформации вузам помогает партнерство с EdTech-платформами : оно позволяет оперативно внедрять новые технологии и подходы к обучению, переводить программы в онлайн, чтобы студенты из отдаленных регионов могли учиться в престижных вузах, не покидая родного города, отмечает руководитель направления ДПО «Нетологии» Елена Герасимова.

Вероятно, такое разделение укоренится, полагает Мария Бочарова: «Вузы всё так же могут обеспечивать хорошую технологическую или академическую базу, а вариативность специальностей, доступных на выходе, продолжает расти. Коммерческие образовательные проекты и платформы с ДПО будут отвечать за переход из одной специальности в другую уже существующих специалистов».