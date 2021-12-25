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Основатель Ethereum вошел в список самых заметных новых миллиардеров

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Журнал Forbes включил в список самых заметных новых миллиардеров 2021 года сооснователя блокчейн-платформы и цифровой валюты Ethereum Виталика Бутерина.

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Издание оценило состояние россиянина в $1,3 млрд.

При этом Бутерин то попадал в ряды миллиардеров в текущем году, то выпадал оттуда из-за колеблющейся цены криптовалюты «эфир», отмечает издание.

Ethereum с капитализацией $488 млрд занимает второе место после биткоина, рыночная стоимость которого вдвое больше — $966 млрд (на 1:40 мск).

4 мая Бутерин был признан самым молодым криптовалютным миллиардером в мире.

Виталик Бутерин родился в подмосковной Коломне в 1994 году. Позднее он с семьей переехал в Канаду и рос в Торонто. В 2014 году Бутерин получил премию известного венчурного капиталиста Питера Тиля, что позволило ему сосредоточиться на изучении криптовалютной сети биткоин, а спустя год запустить собственную блокчейн-платформу Ethereum.

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