Голова семьи: на поступление в аспирантуру влияет образование отца

Дети дипломированных отцов чаще планируют поступать в аспирантуру. Такую связь выявили в своем исследовании сотрудники Института образования НИУ ВШЭ. Опрошенные эксперты в области социологии и психологии подтверждают влияние семьи на уровень образования. Значение фигуры отца они связывают с патриархальностью российского общества. При этом, отмечают специалисты, в более раннем возрасте школьники все же больше ориентируются на матерей. Тем временем число аспирантов в России за последнее десятилетие сократилось почти вдвое — с 157 437 в 2010 году до 84 265 в 2019-м. Будущее поколение в науку тоже не спешит: среди девятиклассников защищаться намерены всего 1,9%. Да и на последнем курсе бакалавриата тех, кто нацелился на диссертацию, немного — 4%.

Слагаемые научной карьеры

Именно уровень образования отца, а не матери влияет на планы школьников и студентов в будущем поступать в аспирантуру. К такому выводу пришли эксперты Института образования НИУ ВШЭ в исследовании «Детерминанты стремления к получению ученой степени».

Авторы проанализировали, как учились те, кто еще со школьной скамьи собирался поступать в аспирантуру, как менялись их планы и что на это повлияло. Результаты исследования методом логистической регрессии показали: есть три слагаемых данного процесса. Самый сильный фактор влияния — образовательные результаты: чем лучше оценки ребенка, тем выше вероятность его «аспирантского» будущего. Также большое влияние имеют социально-экономический статус семьи и уровень образования отца.

Голова семьи Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Уровень образования родителя действительно прямо коррелирует с решением молодых людей продолжить обучение. Есть исследования, которые подтверждают эту зависимость. Кроме того, здесь играет роль привязанность к определенным социальным условиям, — отметил в беседе с «Известиями» главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель.

Однако нельзя умалять и влияние матери , подчеркнул он. Тем более что образованных женщин в России больше, чем мужчин.

— С точки зрения психологии дети воспринимают родителей как пример. Если один из них, например, не достиг образовательных высот, то в большинстве случаев он не будет требовать или ждать этого от ребенка. Поэтому если тот сам не захочет продолжить обучение, то вероятность получения им научной степени мала, — рассказала психолог Марина Гладышева.

Отец как человек, который обычно отвечает за развитие семьи и направление, в котором она движется, безусловно важен, — подчеркнула она. Однако, по словам эксперта, нужно понимать, что все зависит от менталитета: есть семьи, в которых ведущую роль играет женщина.

Голова семьи Фото: TAСС/Антон Новодережкин

Возникшую связь между уровнем образования отца и желанием ребенка построить научную карьеру Марина Гладышева объяснила патриархальностью российского общества.

Кроме того, добавила психолог, есть исследования, которые показывают, что на образованность ребенка влияют не только родители, но и предыдущее поколение — бабушки и дедушки.

— Если в семье, например, есть табу на образование женщин, то это наложит свой отпечаток — девочку не будут стремительно развивать, в мальчика будут вкладывать больше, — пояснила специалист.

В школьную пору хватает мамы

В подобных исследованиях влиянием семьи интересуются часто, однако, как правило, рассматривают степень воздействия обоих родителей или только матери, отметила профессор НИУ ВШЭ, эксперт по образованию Ирина Абанкина.

— На более ранних этапах — после 9-го и 11-го классов — дополнение к образованию матери серьезного вклада в картину не вносит, — сказала она. — А вот уже ближе к аспирантуре, когда речь идет о молодых людях, которые связывают свою жизнь с наукой, преподаванием, срабатывает образ отца. Однако уровень образования женщин в России выше, чем мужчин, есть у нас такой гендерный дисбаланс. Нередки случаи, когда в семье высшее образование есть только у женщины, а мужчина остается со среднеспециальным.

Голова семьи Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Тем временем число аспирантов в России за последнее десятилетие сократилось почти вдвое — с 157 437 в 2010 году до 84 265 в 2019 году, говорится в исследовании. Доля студентов — недавних выпускников вузов — в общем контингенте аспирантов также заметно снизилась: с 31% в 2010 году до 5% в 2019-м.

Будущее поколение в аспирантуру тоже не спешит: среди девятиклассников защищаться намерено всего 1,9%. На последнем курсе бакалавриата тех, кто нацелился на диссертацию, тоже немного — 4%.

— Исследование показывает, что доля тех, кто еще в школе хочет поступать в аспирантуру, очень мала, и планы школьников постоянно меняются. Наши ученики в целом плохо представляют себе, что такое наука и что нужно делать, чтобы стать исследователем , — рассказала одна из авторов исследования, научный сотрудник Центра социологии высшего образования НИУ ВШЭ Сауле Бекова.

Ее коллега и соавтор, заведующий лабораторией вычислительных социальных наук НИУ ВШЭ Иван Смирнов добавил, что в школьных предметах мало исследовательской составляющей, в учебных программах не хватает открытых вопросов, не предполагающих готового ответа. По его мнению, сегодня стоит уделять больше внимания популяризации науки среди школьников, если мы хотим в будущем получить отличных ученых.