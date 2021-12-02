Знание било: зачем ломали психику ученикам курсов личностного роста

Следователи провели обыски в помещениях курсов личностного роста Московского тренингового центра (МТЦ) 1 декабря. Они проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении его руководителей — «тренеров», «коучей» Романа Тихонова, Натальи Тихоновой и Ксении Наумовой. Дело возбуждено по нескольким статьям УК РФ, в том числе «Доведение до самоубийства». Счеты с жизнью свела еще в 2015 году москвичка Татьяна Легоза, выпускница курсов. За полгода до этого у нее началась депрессия, обнаружились признаки биполярного расстройства. Другие ученики МТЦ рассказали «Известиям» о жестоких заданиях, давлении на них и даже о том, что после занятий у них нашли следы влияния наркотиков. Как и чему учили в тренинговом центре — в материале «Известий».

Билет в депрессию

В среду, 1 декабря, сотрудники управления СК по Москве провели обыски по 11 адресам ООО «Московский тренинговый центр» , но задержаний не было. Уголовное дело в отношении трех руководителей МТЦ, которым заочно предъявлено обвинение по четырем статьям УК, включая «Доведение до самоубийства» , расследуется в Москве с 2018 года. Роман и Наталья Тихоновы и их дочь скрываются от следствия и находятся в федеральном розыске.

— В центре применялась методика «Лайфспринг» — трехуровневый психологический тренинг, опасный для психического здоровья и негативно воздействующий на личность. В результате чего в 2015 году одна из выпускниц совершила акт суицида , — рассказала представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Речь о москвичке Татьяне Легозе. После ее гибели прокуратура несколько раз отказывала матери девушки в возбуждении уголовного дела. И даже когда женщина обнаружила переписку дочери с Натальей Тихоновой, дело о доведении до самоубийства возбудили лишь на несколько дней, передавал телеканал «360». В письмах Татьяна указывала, что после прохождения тренинга была на грани суицида, и просила Наталью смягчить задания, которые оказывали на студентов слишком большое психологическое давление. Тихонова отказалась.

Знание било Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В конце лета 2018 года против Романа Тихонова и его жены возбудили дело о незаконной образовательной деятельности по заявлению от певицы Лолиты Милявской, чей бывший муж Дмитрий Иванов оказался в списке пострадавших от деятельности МТЦ . В результате пара уехала за границу, а дело заглохло.

Дмитрий Иванов рассказал «Известиям», что вместе с ним курсы личностного роста проходили многие бизнесмены, политики и спортсмены. Однако он отметил, что его удивили методы, которые применял центр.

— Одно из упражнений называлось «лодка». Нужно было представить себя мертвым после кораблекрушения с выколотыми рыбой глазами. Это было ужасно. Причем удовольствие стоило недешево. На тот момент я заплатил за курс из пяти дней в районе $1 тыс. После пяти-семи дней чувствовалась агрессия, не свойственная мне, и некая тревожность. После того, как я посетил психолога, я пришел к обычному состоянию, — поведал он.

С 2018 года внимание следователей и прессы к МТЦ не ослабевало. К 2020-му в судах уже рассматривались два иска, результатом которых стал запрет на распространение информации, размещенной на сайте центра, и формальное прекращение деятельности МТЦ . С тех пор сайт и офис компании постоянно переезжают. Также расследуются дела о доведении до самоубийства, создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, незаконном предпринимательстве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Несмотря на это, компания продолжала функционировать вплоть до дня обысков и, согласно данным базы «Спарк», за время своей деятельности заработала более 200 млн рублей.

«Известиям» удалось поговорить с одной из пострадавших от деятельности МТЦ — Оксаной Дорофеевой, которая в 2019 году прошла две ступени обучения из трех. Она рассказала, что результатом «личностного роста» для нее стало биполярное расстройство, депрессия и лечение в психиатрической клинике.

— На третьей ступени почувствовала, что что-то не так, и попала в психиатрическую больницу с биполярным расстройством личности. Профессор сказал, что у меня задействованы участки головного мозга, которые возбуждаются при употреблении наркотиков, — отметила она, уточнив, что не пьет и не курит. Девушка подозревает, что наркотики могли подмешивать в еду в МТЦ.

— На всех этапах тренинга кормили и поили. На первом этапе я только пила воду, а на втором этапе были жесткие условия, и сотрудники тренинга давили на то, что нужна команда, нужно сплотить коллектив. Я этому поддалась и стала там есть и пить. Сами ведущие тренинга не принимали пищу при нас, — вспоминает Оксана.

По ее словам, Роман Тимофеев вел лекции онлайн, несмотря на то, что находился в розыске.

Ветвистые корни

В 2003 году в Москве открылся «Образовательно-консалтинговый центр Аватар», среди учредителей которого были супруги Тихоновы. А уже в 2004-м на конференции «Тоталитарные секты и демократическое государство», организованной Новосибирской епархией РПЦ и Информационно-консультационным центром собора Александра Невского, компанию признали деструктивной сектой. После череды скандалов Тихоновы закрыли «Аватар» и в 2009-м зарегистрировали ООО «Московский тренинговый центр».

Сам Роман Тихонов заявляет, что учился у основателя популярных в США трехступенчатых курсов Lifespring — методик личностного роста . Система насчитывала около 300 тыс. учеников, но в начале 1990-х резко потеряла популярность из-за массовых журналистских расследований и судебных исков о принуждении к труду и причастности к смерти. Тогда организации, основанные на методике Lifespring, начали появляться и в других странах, в том числе в СССР.

— Московский тренинговый центр — это одна из многих организаций, так называемых психокультов. Это тренинги личностного роста. И практически все они основаны на методологии Lifespring — американской секты, которая появилась в 1960-е годы и разработала ряд программ про подавлению сознания человека, фактически групповому насилию над личностью для того, чтобы полностью поработить человека, чтобы он проходил один семинар за другим. И МТЦ — это то же самое. Их много, но это один из наиболее известных подобных психокультов, — пояснил «Известиям» исследователь современного религиозного сектантства Александр Дворкин.

О том, как действуют такие методики, изданию рассказал сектовед Александр Невеев.

— Сначала человеку внушают, что для того, чтобы достичь успеха, он должен преодолеть некие внутренние барьеры. Но по сути под этой мишурой скрываются тяжелейшие упражнения, например, когда приличную девушку просят нарядиться проституткой, а мужественного человека просят одеться трансвеститом. Над вами издеваются, на вас давят, причем не только тренер, но и группа, потому что в ней есть подставные лица. И в итоге возникает очень сильный стресс, — пояснил он. — Обычно мы можем справиться со стрессом, если дать нам возможность выспаться или переключиться, но здесь нас в покое не оставляют: удерживают в чатах до двух часов ночи, рано будят, вовлекают в целый ряд активностей. Якобы для того, чтобы сломать сдерживающие факторы. На самом деле летит в тартарары наша личностная идентичность.

Как бороться?

В разговоре с «Известиями» Александр Дворкин подчеркнул, что бороться с подобными организациями очень сложно.

— Как правило, руководители достаточно хитрые и дают подписывать договоры с большим количеством мелкого текста, которые их защищают. Очень сложно доказать, что человек покончил с собой из-за этого центра. Тренеры вообще могут сказать, что у него всегда были суицидальные наклонности, а только благодаря занятиям он еще держался, — отметил сектовед.

При этом, по словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, проведение тренингов и семинаров личностного роста по закону не требует лицензии на образовательную деятельность . Она рассказала, что ранее в России действовал приказ Минздравмедпрома «Об упорядочении применения методов психологического и психотерапевтического воздействия», но в 2007 году он был отменен.

Знание било Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Однако, если будет установлено, что деятельность по реализации программы тренинга подпадает под признаки образовательной программы и отвечает критериям образовательной деятельности, то такое общество может быть привлечено к ответственности, установленной ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения , — уточнила эксперт.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил «Известиям», что не всякую проблему можно решить исключительно правом. Он указал, что в сфере дополнительного образования нет единых стандартов ни для детей, ни для взрослых, а программа обучения на таких курсах остается на усмотрение самой образовательной организации.

— Можно, конечно, ужесточить контроль над программами допобразования, но такое решение приведет лишь к излишней бюрократизации. А она сейчас является одной из основных системных проблем, поэтому такое решение было бы крайне спорно. Один из вариантов, который нами предлагался, — ввести в этой сфере саморегулирование. То есть образовательное сообщество само бы определяло, какие программы можно реализовать, а какие нельзя. Но пока это предложение так и не было услышано и реализовано, — отметил он.

Олег Смолин выразил надежду, что какие-то меры теперь все же будут приняты, но указал, что проблема не только в недостатке правового регулирования, но и в уровне культуры.