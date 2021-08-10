«За ерундой может многое скрываться»: как работают линии психологической помощи

В России с начала августа появились две линии психологической поддержки, предназначенные для женщин и мужчин . В каждом случае действует отдельный номер. Обратиться туда можно с любым вопросом — в том числе с тем, который может казаться незначительным . О том, как устроена эта работа, какая помощь, как правило, нужна мужчинам, которые крайне редко обращаются к специалистам, и о специфике дистанционной психологической поддержки в России «Известия» поговорили с одной из их создательниц, психологом Наталией Щанкиной.

Негорячие линии

Две специальные линии — мужская и женская — начали свою работу в начале месяца. Они были запущены сетью взаимопомощи женщин «ТыНеОдна», предназначенной для помощи жертвам домашнего насилия и предотвращения таких ситуаций.

Однако эти линии создатели назвали «Негорячими» — предполагается, что обратиться на них могут люди, столкнувшиеся не только с прямой угрозой жизни или здоровью, но и со сложностями или затруднениями, которые могут казаться им слишком незначительными для обращения за посторонней помощью, несмотря на то что также заслуживают обсуждения .

— Мы предполагаем, что наша линия будет дружественная. Линия, куда бы женщина просто могла позвонить с любым психологическим вопросом, который для нее очень важен. Многие женщины просто боятся звонить (на обычные линии), потому что либо название отпугивает, либо они могут считать свой вопрос слишком малозначительным, — рассказывает автор идеи, сертифицированный психолог GLE-International (Австрия) Наталия Щанкина.

В современном обществе женщины часто оказываются в ситуации, когда им одновременно необходимо решать достаточно много задач, при этом делают они это часто в одиночку . Поэтому на новых линиях поддержку можно будет получить по самому широкому спектру вопросов — в том числе при небольшой ссоре с ребенком, или если женщина чувствует, что ей ничего не хочется делать:

— Ей может казаться, что это ерунда, но за этой ерундой может многое скрываться.

Если потребуется дополнительная помощь — например, по составлению юридических документов или определению планов дальнейших действий, — сотрудники линии смогут направить человека к специалистам нужного профиля, которые сотрудничают с сетью взаимопомощи, для решения конкретно их проблемы.

Для мужчин и женщин будут действовать два отдельных номера. Работать с обратившимися будут специалисты с психологическим образованием, как женщины, так и мужчины — для позвонивших всё будет бесплатно. При этом на мужской линии мужчин-сотрудников будет больше, обращает внимание собеседница издания. Линии доступны доступны ежедневно с 9 утра до 21 вечера по московскому времени, при этом обратиться по ним могут жители всех регионов . Помощь доступна по телефонам 8-800-101-65-47 для мужчин, и 8-800-101-64-76 — для женщин.

«Неправильно изолировать мужчин»

Сама Наталия ведет частную практику и уже более восьми лет работает на телефоне психологической помощи — мысль о создании проекта, который был бы направлен именно на оказание психологической поддержки мужчинам, появилась благодаря этому опыту , говорит она:

— Для женщин делается довольно много, но мужчин почему-то отодвигают в сторону. Если мы посмотрим на исследования, в том числе западные, мы увидим, что мужчины не обращаются в те центры, в которые ходят женщины. Поэтому возникла идея создать такую линию, куда бы мог обратиться мужчина практически с любой проблемой.

Мужчины реже обращаются за помощью к специалистам, в том числе из-за того, что многие воспринимают это как признак слабости, свидетельство того, что они не могут решить вопрос самостоятельно .

Тем не менее многие из них оказываются в ситуациях, которые заслуживают обсуждения. Например, на линию можно позвонить в случае, если мужчина столкнулся со сложностями в воспитании детей . Для многих отцовство составляет важную часть жизни — проблемы здесь, в частности, могут возникать в случае развода родителей, когда мужчина оказывается изолированным от процесса общения.

— Решить эту проблему очень важно, потому что вообще-то неправильно изолировать мужчин. Или, например, мужчина входит в семью, где уже есть дети от первого брака женщины. Это частая проблема, и не все мужчины знают, как с этим обходиться, — говорит собеседница издания.

Кроме того, как и женщины, мужчины могут сталкиваться с насилием . Это могут быть как конфликты в парах — например, если женщина применяет психологическое насилие или даже физическую силу, а мужчина не может дать ответ, — так и в родительской семье, в случае конфликтов с родителями или с братьями и сестрами.

— Опять же, ситуации, связанные с армией, дедовщиной — они тоже существуют. Есть травля на работе, о которой не так часто говорят. Но с такими вопросами мужчинам, наверное, сложнее обращаться, потому что есть такое внутреннее ощущение, что если я обратился, значит, я слабак и не смог сам справиться с ситуацией. Хотя это важные вопросы. Их важно обсуждать, и важно как-то научиться их решать, — перечисляет психолог.

За ерундой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Телефонный формат был выбран именно для того, чтобы постараться помочь преодолеть существующие стереотипы, потому что сделать один звонок человеку может быть легче, чем прийти к психологу лично .

В целом, по ее наблюдениям, за помощью сейчас чаще всего обращаются женщины, причем всех возрастов — хотя на людей в возрасте 50– 60 лет приходится меньше обращений . Среди мужчин, которые всё-таки обращаются к психологу — в основном молодые люди в возрасте 25–35 лет, говорит она. Основные темы остаются неизменными для всех — это отношения, психоэмоциональное состояние на фоне пандемии коронавируса или ее последствий, а также воспитание детей .

После пандемии

Пандемия, по мнению Наталии, стала одной из причин того, что в последний год люди чаще стали обращаться за психологической помощью — оказавшись в изоляции с близкими людьми, они вынуждены были начать задумываться над тем, как найти общий язык. В том числе чаще обращаться в это время стали и мужчины.

По статистике, о которой в мае прошлого года писали «Известия», количество обращений к онлайн-консультантам за психологической поддержкой к тому моменту выросло на 69% . Председатель Общероссийского совета по психотерапии и психологическому консультированию Марк Сандомирский, комментируя эти данные «Известиям», тогда отметил, что в стране необходимо повышать доступность психологической помощи — в том числе массовой и бесплатной .

Рост числа обращений, отмечает собеседница издания, стал дополнительным подтверждением того, что такой проект по оказанию безвозмездной психологической помощи вне зависимости от места жительства может быть востребован. Еще одним важным фактором стала возможность сделать помощь доступной, в том числе для жителей других регионов . Там профессиональная психологическая поддержка остается труднодосягаемой вне зависимости от пола.

За ерундой Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Если в больших городах еще как-то можно найти для себя помощь, не только женщинам, но и мужчинам, то в местах хотя бы немного отдаленных таких возможностей намного меньше, и как-то себя поддержать практически невозможно, — говорит Наталия.

В Российской ассоциации телефонов экстренной психологической помощи сегодня зарегистрировано около 260 номеров по всей стране . Только 16 из этого количества являются всероссийскими, но среди них, обращает внимание собеседница издания, нет ни одной линии, на которую можно было бы позвонить с «неспециализированными» проблемами — и, например, пожаловаться специалисту на трудности в личной жизни.

— То есть вроде бы это проблема, у меня действительно есть сложности, и мне важно это обсудить, но я не знаю, куда позвонить. Потому что есть либо специализированные линии — например, для жертв домашнего насилия или для больных онкологией; есть детский телефон. Но такой линии, по названию которой сразу ясно, что туда можно просто позвонить мужчине или женщине с какой-то личной ситуацией, я лично не нашла, — заключает собеседница издания.

Только в первый день работы проекта на линии обратились 13 человек, из которых 11 человек женщин и двое мужчин . В восьми случаях это были полноценные консультации длительностью от 40 минут, рассказали «Известиям» в «ТыНеОдна». Речь в том числе шла об усталости, выходе из абьюзивных отношений и сложностях первого года материнства .

Сама сеть взаимопомощи за время своего существования оказала помощь 2,5 тыс. обратившихся. С ней сотрудничают 92 психолога-волонтера и 47 юристов-волонтеров, а с помощью проекта Екатерины Мартыновой «Непобежденная» обратившиеся могут получить помощь в подборе и оплате услуг адвоката. Сейчас помощь здесь оказывают только женщинам, но мужчинам, обратившимся на телефонную линию, смогут посоветовать, как найти специалиста, который поможет с решением проблемы.