Вы нам проходите: что VR-технология расскажет о нашей психике

Использовать возможности виртуальной реальности для оценки психологических качеств претендентов на работу научились в СамГМУ. Надев VR-шлем, кандидат на должность попадает в специально сконструированную ситуацию, которую он воспринимает как реальную. Пока человек взаимодействует с виртуальной средой, компьютер считывает множество данных о его физическом и эмоциональном состоянии. На их основании автоматически строится портрет личности тестируемого. «Известия» попросили экспертов из разных сфер, профессионально занимающихся психодиагностикой, оценить новую российскую разработку.

Нереальная реальность

Специалисты Самарского государственного медицинского университета разработали первую в мире трехмерную систему психодиагностики с элементами искусственного интеллекта, основанную на использовании технологии виртуальной реальности. Система, получившая название «Психодиагностика в VR», способна автоматически, без помощи людей, оценивать психологическое состояние и качества характера тестируемого и на основе полученных данных формировать портрет его личности.

Виртуальная реальность позволяет смоделировать практически любую ситуацию, в которой человек, проходящий тестирование, будет действовать так же, как в реальной жизни. Благодаря этому можно достоверно оценить его поведение и психическое состояние. Преимущество предложенного метода по сравнению с классическими психологическими тестами в том, что участник, находясь в игровой среде, не думает о том, что его оценивают, и поэтому ведет себя естественно.

— Мы поставили перед собой задачу сделать инструмент автоматизированной психологической оценки человека и успешно реализовали ее, — рассказал «Известиям» руководитель R&D-центра Института инновационного развития ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России Сергей Ровнов.

Использовать возможности автоматической системы психодиагностики предполагается для подбора персонала с необходимыми личными качествами, а также для диагностики психологического состояния сотрудников на особо ответственных позициях. Работодатель сможет один раз сформировать профиль «идеального кандидата», и тестирование покажет, насколько каждый претендент соответствует этому образу.

Экскурсия по психике

Для работы программы «Психодиагностика в VR» необходимы компьютер и система виртуальной реальности. Стоимость комплекта на рынке — около 120 тыс. рублей. Человек, проходящий испытание, надевает VR-шлем или очки, где видит изображение с высочайшим разрешением. За счет качества картинки достигается эффект полного погружения. Тесты показывают, что через 3–4 минуты участник испытания начинает воспринимать видимую реальность как реальный мир. Манипуляции в цифровом пространстве производятся с помощью специальных джойстиков, которые к тому же фиксируют микродвижения пальцев и другие физические параметры. Разработчиками созданы виртуальные аналоги семи традиционных психодиагностических тестов, которые теперь можно пройти в виртуальной реальности.

Каждое испытание происходит в специально созданном инженерами компьютерной графики виртуальном пространстве с необходимыми предметами и героями. Пока перед тестируемым разворачивается соответствующий сценарий, система измеряет его физические параметры, по которым можно судить о психологических качествах. Например, с помощью электроэнцефалограммы измеряется уровень тревожности, стресса и других базовых эмоций. По электрической активности кожи можно определить эмоциональную возбудимость. Пульс и качество дыхания также дают материал для анализа реакции на стресс.

Для объективной оценки поведения в виртуальной среде по движению глаз и замерам поворота шлема определяют процент осмотра сцены, по которому можно судить о познавательной активности человека. Также замеряются время фиксации и направленность взгляда, угол поворота головы, тремор рук и особенности движения, эффективность взаимодействия с предметами и время реакции на стимулы. Вся эта информация обрабатывается программой, которая может анализировать качества человека в пяти сферах: поведенческой, коммуникативной, эмоционально-волевой, индивидуальной и интеллектуальной.

В общей сложности программа оценивает человека по нескольким десяткам качественных категорий, среди которых «уровень самооценки», «эффективность работы», «агрессивность» и многие другие. Также могут оцениваться реакции в условиях стресса, познавательные способности, определяться психологический тип и личные особенности. На последнем этапе система в автоматическом режиме формирует заключение с описанием тех сфер психики тестируемого, которые интересуют работодателя, и выводом в процентном отношении, насколько участник соответствует нужному типажу.

Оценить систему

В спортивной подготовке психодиагностика используется десятки лет, но она служит лишь основанием для планирования работы спортсмена, тренера, психолога команды, пояснила спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта Ольга Тиунова. Попытки разработать «психологический портрет чемпиона» делаются уже много лет, но пока они не принесли результатов.

— Психодиагностика в спорте нужна, это надежный инструмент работы спортивного психолога, — отметила Ольга Тиунова. — Но ни один тест или «батарея» тестов не способны дать точный и полный портрет спортсмена или команды с прогностическими гарантиями.

По мнению инструктора спецназа Александра Ластовины, «Психодиагностику в VR» можно применять для тренировки солдат, но сначала нужно убедиться в надежности результатов.

— Попробовать использовать систему для отбора и подготовки бойцов спецназа было бы интересно, но встает вопрос: не будут ли данные при обработке неверно трактоваться компьютером? — сомневается Александр Ластовина. — На основе полученной программой информации можно понять, как люди реагируют на определенные сигналы, и потом нарабатывать реакцию на них.

Идея специалистов из Самары выглядит реальной при нынешнем уровне технологий, считает проректор Томского политехнического университета по цифровизации Александр Фадеев. Для ее успеха важно, чтобы оценки машины соответствовали оценкам специалистов-психологов и объективные показатели, измеряемые программой, отражали бы качества тестируемого. Если это будет достигнуто, то можно создать надежную систему. Однако с развитием технологий люди привыкнут к виртуальной реальности и смогут разделять ситуацию в цифровом пространстве и в жизни и относиться к ней как к игре.

— Автоматическая система очень скоро может оказаться в распоряжении каждого кадровика, и вся страна будет вынуждена проходить такое тестирование. В результате у большого числа сотрудников диагностируют какие-то особенности личности, допустимо ли это? — задается вопросом Александр Фадеев.

Системе еще предстоит пройти проверку на валидность на крупных выборках, которые измеряются тысячами участников, полагает доцент кафедры психологии и педагогики Института дополнительного профессионального образования социальных работников города Москвы Марина Солдатенкова. Программа избавит практических психологов от дополнительных диагностик. Но работодатель без психологического образования не сможет адекватно оценить результаты. Два человека с одинаковыми с точки зрения системы качествами могут повести себя в одной и той же ситуации абсолютно по-разному.

— Если принимать решение о трудоустройстве на основе выводов программы, то это будет необъективно и нарушит права кандидата, потому что мы не дадим ему возможности проявить себя в профессиональной деятельности, — подчеркнула Марина Солдатенкова.

Система может быстро выдать результат, но интерпретировать его всё-таки должны психологи, а не сама программа, резюмировала специалист.

В перспективе технологии автоматической психодиагностики будут находить всё более широкое применение. Но при их использовании нельзя забывать, что человек — нечто большее, чем просто сумма психологических характеристик, напоминают эксперты.