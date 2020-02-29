Призраки жизни: российские технологии VR готовы воскресить умерших

Отечественные эксперты в области виртуальной реальности, искусственного интеллекта и психологии оценили идею создания цифровой копии умершего человека. Сделать такой виртуальный двойник сегодня под силу как зарубежным, так и российским программистам . Технически главная трудность проекта заключается в воссоздании копии личности — современные технологии искусственного интеллекта и далеко не полное понимание работы человеческого мозга пока не позволяют реализовать замысел. Кроме того, попытки пообщаться с аватаром умершего родственника приведут к ненужному продлению процесса прощания и лишь усилят страдания людей, считают психологи.

Смерть — не забвение

Времена, когда от умершего человека зачастую оставалась только надгробная плита с высеченными на ней датами и именем, прошли. Современные цифровые хранилища данных вмещают в себя информацию о поступках, мыслях, достижениях, истории всей жизни усопшего. А технологии виртуальной реальности позволяют воссоздавать пугающе похожие цифровые копии покинувших нас людей.

Ряд подобных проектов уже существует. Например, недавно в Южной Корее мать «встретилась» в виртуальном мире с дочерью, которая умерла в 2016 году. Поговорила с ней и даже смогла «подержать» за руку, для чего разработчики прибегли к технологии захвата движения.

VR_1 «Встреча» в виртуальном мире матери и умершей в 2016 году дочери Фото: youtube.com

Российские специалисты оценили технологические и психологические аспекты подобных перспектив. Проще всего повторить внешность и речь человека. С этим отлично справятся синтезаторы голоса и программы построения трехмерной копии по видео и фотографиям.

При наличии современных технологий машинного обучения даже двумерное изображение можно легко перевести в трехмерное, подтвердил руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, профессор Сергей Кузнецов. Кроме того, у российских специалистов успехи в создании игр на основе виртуальной реальности сравнимы с мировыми. Так что и воссоздание цифровой копии человека отечественным программистам вполне по силам.

— Для погружения в виртуальную реальность сегодня достаточно VR-очков и трекинг-системы , — пояснила Наталья Флокси, генеральный директор компании Cerevrum, занимающейся образованием с помощью виртуальной реальности. — Под трекинг-системой подразумевается организация виртуального пространства. В простейшем случае это помещение и программное обеспечение, которое передает картинку на очки. Качество изображения зависит от мощности компьютера и характеристик используемой программы. Для тактильных взаимодействий можно использовать джойстики или специальные перчатки — во втором случае, конечно, ощущения будут намного более приближены к реальным . Думаю, квалификация российских программистов позволит воплотить данный проект в жизнь. Остается решить только весьма неоднозначные морально-этические вопросы.

Личное тело

Вложить в цифровой аватар некий набор знаний об умершем и прописать алгоритмы общения с ним действительно нетрудно. Однако копией того человека, которого мы знали, он всё равно не будет — в силу недостаточного развития технологий на данном этапе.

— Безусловно, после смерти человек может и даже должен оставить о себе некую информацию, цифровой след в истории, — рассуждает руководитель лаборатории машинного интеллекта МФТИ Константин Воронцов. — Однако я против того, чтобы это был слепок личности умершего. На мой взгляд, лучше самому при жизни решить, какую информацию (знания, выводы, воспоминания) оставить своим потомкам. Цифровая копия, я уверен, в ближайшие десятилетия не сможет стать заменителем личности человека. Повторить ее пока кажется практически нереальным, да и ненужным.

Люди, имеющие дело с виртуальной реальностью, часто используют термин «зловещая долина». Так называется ситуация, когда при общении с цифровым собеседником человек испытывает подсознательное раздражение, которое выражается в ощущении неполного совпадения — «что-то не то» . На данный момент технологии еще не способны преодолеть этот конфликт живого с цифровым.

Живи реальной жизнью

С одной стороны, цель подобного проекта «воскрешения» — помочь человеку, пережившему тяжелую утрату . С другой, наш мозг понимает, что умершего больше не существует, это лишь иллюзия . Поэтому, с точки зрения экспертов, виртуальную реальность разумно применять лишь для возвращения в воспоминания, а не для создания новых впечатлений . Также необходимо задействовать в подобных экспериментах психологов и психотерапевтов. Они должны и участвовать в воссоздании личности умершего и наблюдать за поведением общающегося с виртуальным родственником человека, чтобы предотвратить возможные негативные последствия.

— Когда умирает кто-то близкий, это крайне болезненно, однако такова реальность, к которой человек должен адаптироваться, — отметил заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова профессор Александр Тхостов. — Переживший утрату должен пройти все стадии страдания: гнев, отрицание, принятие... Виртуальная же реальность не ускоряет и без того нелегкий процесс прощания, а лишь удлиняет его . Возможно, людям кажется, что так пережить утрату легче, но на самом деле в таком бегстве от реальности нет ничего здорового и хорошего.

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