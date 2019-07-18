В чужом поле: почему геймеры играют за женщин

Треть геймеров-мужчин регулярно играет за женских персонажей . Почему они это делают и как это связано (или скорее не связано) с их сексуальностью , «Известия» узнали у программистов, психологов, геймера и основательницы клуба виртуального порно.

Новый сезон сериала «Черное зеркало» начинается с истории о друзьях-геймерах. Они обнаруживают, что в компьютерной игре можно заниматься очень реалистичным виртуальным сексом. Чему и предаются, уделяя всё меньше внимания реальной жизни, в которой остаются стабильно гетеросексуальны. Один из них играет за мальчика, другой — за девочку.

Фото: imdb.com Кадр фильма «Черное зеркало»

Ориентация в виртуальном пространстве

Главный редактор портала RENDER.RU Роман Цапик не видит строгой корреляции между гендером человека и полом персонажа. На всякий случай, пол — это биология, гендер — ощущение себя. Цапик признает, что «в играх люди раскрывают те черты личности, которые в реальной жизни, по тем или иным причинам, они раскрыть не могут». «Другой вопрос, — оговаривается собеседник «Известий», — насколько близок виртуальный персонаж к реальной личности: внешность, возраст, пол, поведение. Тут возможны самые удивительные вещи».

Роман Цапик, главный редактор RENDER.RU: Вспомните Лару Крофт из игры Tomb Raider. Этой серии игр уже 25 лет, на ней выросло несколько поколений. Там мы играем за девушку-археолога. Вариантов выбора персонажей в игре нет, но поверьте мне, если бы он был, абсолютное большинство всё равно играли бы за Лару. Она вызывает огромную симпатию у массы людей.

Что касается ситуации, когда человек всегда выбирает исключительно женских персонажей, Роман Цапик видит несколько причин, «начиная с того, что ему просто нравятся красивые женские персонажи, и заканчивая неосознанным отождествлением себя с женским персонажем. Но если это не доставляет неудобств в реальной жизни, тут нет проблемы ».

Основатель компании — разработчика компьютерных игр Stepgame Юрий Матвеев уверен, что игра — это всегда попытка сыграть роль: «Человек хочет себя попробовать как футболист, киллер, спецназовец, межпланетный исследователь, Шерлок Холмс, стратег. Одной из этих ролей может быть женщина».

Юрий Матвеев полагает, что есть мужчины, которые выбирают женских персонажей, потому что это перекликается с их ощущением себя. Но, по его мнению, «их не так много». Гораздо чаще, с его точки зрения, мужчины в Сети играют роль женщин, чтобы получить дополнительное внимание.

Юрий Матвеев, основатель Stepgame: Эта тема тянется давно, с рождения интернета, даже с фидо, где было преобладающее количество мужчин. В некоторых веселых тусовках многие пытались наводить имитацию, якобы тут и женщина. И мужчины на это велись. Если это реальная женщина, ее холили и лелеяли. А если ловили, что это мужик, предавали анафеме. Такое было сплошь да рядом, пока в Сеть не подтянулись женщины.

Против напрашивающейся параллели между сексуальностью человека и выбором персонажа говорит и опыт Анны Райской, основательницы клуба виртуальной реальности для взрослых VRАЮ. Она вообще редко сталкивается с тем, что посетители, как гетеро-, так и гомосексуальные, смотрят ролики, снятые от лица женщин.

Фото: vrayu.club Скриншот сайта vrayu.club

Анна Райская, основательница VRАЮ: По статистике просмотров, контент от лица женщины не смотрят практически вообще ни мужчины, ни пары, ни женщины. Очень часто пары, которые приходят вместе, — и он и она — смотрят за мальчика. Мне нередко говорили женщины, что это так интересно переместиться в другое тело и посмотреть, как оно там. А мужчинам почему-то не так интересно почувствовать себя от лица женщины.

Одна из причин этого, по мнению Анны Райской, в том, что « вся индустрия 18+ заточена больше на мужчин ». И контент от лица мужчины качественнее. «Я сравнивала, и мне лично интересней было от лица мужчины. Там картинке больше веришь», — рассказала основательница клуба «Известиям». И добавила, что VR-порно для лесбиянок самим лесбиянкам, похоже, не нравится : «Лесбийский контент смотрят мужчины-гетеросексуалы. Но я бы не сказала тоже, что это очень большая доля просмотров».

Кукла, которой мне нравилось играть

Warheight’у 32 года, он женат, есть дети. В компьютер и приставки играет с 16 лет и, как правило, за персонажей женского пола. Специально для «Известий» он рассказал свою историю.

Фото: youtube.com Скриншот игры MMO RPG

«Это началось, когда я был молодой парень. На тот момент не было у меня особых контактов с женщинами, и мне это всё [персонажи женского пола] очень нравилось — очень красиво, очень приятно.

И у меня, и у очень многих людей это [игра за персонажей-женщин] происходило и происходит, потому что [дает возможность] приблизиться к женщине, к которой ты не можешь приблизиться в реальной жизни. Она [персонаж] была больше как игрушка, кукла, которой мне нравилось играть, переодевать ее — мне нравится, как выглядит броня, оружие, анимация. Как игрушка, на которую мне нравилось смотреть со стороны.

Я не олицетворял ее с собой, [играл] не от первого лица, а от третьего. Я участвую в процессе, но при этом он [персонаж] может летать, путешествовать в космосе, с инопланетянами общаться. Я же не могу этого сделать.

В пубертатном периоде ты задаешь себе вопрос [о своей сексуальной ориентации]: «А я оно или не оно?» И ты не знаешь, потому что ты пока не можешь на него ответить. Начал я играть за персонажей-девушек до того, как встал вопрос. Мне кажется, у людей, которые не могут получить на него ответ по причине замкнутого образа жизни, внешних признаков каких-то, это перерастает в расстройство, начинается аутогинефилия, когда ты видишь себя как женщину.

Ну а когда ты получаешь ответ, когда контакты с женщинами происходят, становится спокойней. Ты уже просто делаешь то, что тебе нравится. Играл я в последнее время и так и сяк, и за то и за другое, нет уже особой привязки. То есть я играю и особенно не заморачиваюсь.

Я был свидетелем тому, что к женским персонажам в онлайн-играх другое отношение. Неоднократно гильдии разваливались из-за того, что все подряд пытались все лучшие вещи отдать девушке, просто потому что она девушка. При том, что она могла играть очень плохо. И случался конфликт из-за того, что люди, которые вступили в гильдию раньше, считали, что они заслуживают этого, а не она, которая только что пришла. И я видел не только, когда это были женщины настоящие.

Читал на форумах истории людей, которые создавали низкоуровневого женского персонажа, надевали какие-нибудь бикини, где-нибудь на площади в городе танцевали, и люди давали им деньги за это дело. И такое писали на форумах люди вполне себе мужского пола.

Но я никогда не пытался воспользоваться этими преимуществами. Хотелось самому добиться того, чего хотел добиться. Все предложения встретиться отпадали, уже когда я говорил, что я из России. Я играл на европейских серверах, и все там очень далеко. А когда уже ближе знакомишься, когда голосовой чат начинается, все слышат, что ты не девочка».

Как вычислить мужчин в женском обличье

Американские ученые, специализирующиеся на психологии и человеческом поведении, в 2014 году опубликовали исследование о соответствии реального и игрового гендера. И пришли к выводу, что в компьютерных играх мужчины, играющие за персонажей-женщин, ведут себя и воспринимаются окружающими иначе.

С упомянутым в начале открытием британских ученых о 30% геймеров, регулярно играющих за женских персонажей, американские коллеги согласны. Более того, по их статистике, 79% пользователей, имея возможность выбрать пол персонажа, хоть раз выбирали противоположный.

Это особенно интересно, учитывая, что компьютерные игры, пожалуй, последний жанр, где нормой считаются перекачанные мужчины и полураздетые женщины. Выбранная для исследования онлайн-игра World of Warcraft (WoW) этой норме отвечает полностью. В ней игроки могут создавать персонажей из предложенных вариантов внешности. И если у персонажа-мужчины будет броня, закрывающая всё туловище, у персонажа-женщины — лишь металлическое бикини.

Фото: youtube.com Скриншот игры World of Warcraft

В эксперименте участвовали 375 игроков, которые объединялись в небольшие команды, переписывались, сражались, разгадывали головоломки, обменивались вещами. Всё это записывалось. И вот что обнаружили ученые.

Вычислить мужчин в женском обличье можно. Персонажи под руководством мужчин ходят задом наперед чаще, чем персонажи под руководством женщин. Кроме того, мужчины, играющие как за мужчин, так и за женщин, предпочитают стоять дальше от команды, чем женщины с женскими аватарами.

Еще мужчины, играющие за женщин, гораздо больше всех остальных прыгают (в 116 раз чаще, чем женщины-женщины, с мужчинами-мужчинами цифра сопоставимая). А еще хоть они и менее эмоциональны, чем женщины, но используют значительно больше восклицательных знаков, смайликов и делают гораздо больше эмоциональных высказываний, чем мужчины с мужскими аватарами. То есть по манере общения находятся посередине между мужчинами-мужчинами и женщинами-женщинами.

С одной стороны, это может быть способом для игроков (сознательно или бессознательно) дать понять окружающим, какой у него на самом деле гендер . С другой — мужчины, возможно, выбирают женских персонажей, чтобы другие игроки относились к ним более чутко . И прыжки и манера переписываться в данном случае — способ привлечь еще больше внимания. Ну а с третьей стороны, прыжки могут быть формой развлечения, как и сам выбор женского аватара. Так игроки показывают другим, что они здесь для веселья, а не для серьезной борьбы с монстрами.