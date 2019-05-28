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Доигрались: маниакальных геймеров начнут лечить

Зависимость от компьютерных игр попала в классификацию ВОЗ
Фото: Depositphotos
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Доигрались: маниакальных геймеров начнут лечить
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2019-05-27 20:53:03
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Всемирная ассамблея здравоохранения 28 мая ратифицировала одиннадцатое издание Международной квалификации болезней (МКБ-11). Впервые в перечень болезней и расстройств попала зависимость от компьютерных и видеоигр. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года. «Известия» разбирались, что из этого следует.

Люблю поиграть. Я болен?

Новое заболевание «Игровое расстройство» (6С51) касается как компьютерных, так и видеоигр на приставках. При этом абсолютно неважно, какие это будут игры: шутеры из разряда Counter-Strike, футбольный симулятор FIFА или многопользовательские онлайн-игры вроде World of Tanks. Впасть в зависимость можно от любой игры.

Доигрались
Геймер
Фото: Global Look Press/imago stock&people

Зависимость — это упорное повторение человеком одного и того же поведения, несмотря на очевидные нарастающие физиологические, психические, социальные или финансовые проблемы, рассказал «Известиям» психиатр-нарколог, специалист по лечению больных игровой и компьютерной зависимостью МНИИ психиатрии Минздрава России Виктор Ханыков.

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Такая потеря контроля над собой в буквальном смысле может стоить человеку жизни. В 2005 году китайская девочка под ником Snowly скончалась от истощения после многосуточной игры в World of Warcraft. Событие получило широкую известность, благодаря онлайн-похоронам Snowly. Участие в них приняли десятки персонажей из дружественных кланов.

Чтобы пациенту можно было с уверенностью поставить диагноз, симптомы должны проявляться как минимум в течение года. Хотя в острых случаях этот срок может быть и сокращен.

На что повлияет МКБ?

МКБ используют для того, чтобы обеспечить все страны мира едиными терминами для регистрации заболеваний. Это необходимо для планеты с населением 7,6 млрд человек, которые говорят на почти 7000 языках. Документ содержит примерно 55 000 уникальных кодов травм, болезней и причин смертности.

Доигрались
подросток с игровой приставкой
Фото: Global Look Press/scully/imageBROKER.com

Внесение игровой зависимости в МКБ означает возможность госпитализировать или лечить пациентов с этой проблемой амбулаторно, не камуфлируя ее другими диагнозами, сообщил Ханыков. Кроме того, теперь будут активнее публиковаться научные исследования в области игромании.

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Однако разработчикам компьютерных игр вряд ли есть повод беспокоится, считает эксперт. «Разве признание алкоголизма заболеванием сотни лет назад обернулось чем-то неприятным для производителей спиртного?» — говорит Ханыков.

Рынок киберспорта

Мировой рынок киберспорта сейчас оценивается в $1,1 млрд, из которых на Россию приходится приблизительно $40 млн, рассказал «Известиям» ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта, директор АНО «МКЛ» («Межконтинентальная киберспортивная лига») Александр Горбаченко. Такую разницу в объемах он объясняет в количестве игроков.

«В компьютерные игры в мире играют 1,7 млрд человек, а в России всего 143 млн жителей. Наверное, это просто наш процент», — сказал Горбаченко. На сегодняшний день самыми популярными играми являются Dota 2, Counter-Strike и League of Legends. При этом самыми крупными и престижными соревнованиями являются те, которые проводят сами производители игр. Так, одним из крупнейших считается ежегодный киберспортивный турнир The International по Dota 2.

Доигрались
финал Континентальной лиги League of Legends

Ведущие финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе «Главкино» в Московской области

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Если в 2013 году призовой фонд составил $2,8 млн, то в 2018 году призовые турнира составили $25,53 млн. Из них европейская команда OG выиграла $11,25 млн. Такие цифры впечатляют, но стоит помнить, что, как и в любом традиционном спорте, играют миллионы, а лучшими становятся единицы.

В России компьютерный спорт официально признали только в 2016 году. Он входит во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта наравне с футболом и хоккеем и является видом спорта, развиваемым на общероссийском уровне.

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Фото: TASS/Darryl Dyck/The Canadian Press via ZUMA Press
Международный киберспортивный чемпионат по Dota 2

В компьютерном спорте присутствуют все те же аспекты, характерные для традиционных видов состязаний. Это турниры, призовые фонды, рекламные контракты, оборудование, организация мероприятий. Также до России в последние годы добрался мировой тренд — образование киберспортсменов.

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Например, в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма есть целая кафедра «Теории и методики компьютерного спорта и прикладных компьютерных технологий». За четыре года можно получить диплом бакалавра и пойти работать тренером, судьей или организатором турниров.

Спорт в стороне?

Горбаченко считает, что решение сделать игровую зависимость болезнью к компьютерному спорту отношения иметь не будет. «Если у человека будет диагностирована эта болезнь, его будут лечить. Кто он — в этот момент совершенно неважно. Он может быть ученым, студентом, доцентом, а может быть и спортсменом, но это не имеет отношения к виду его деятельности», — сказал Горбаченко.

Из интервью с киберспортсменами следует, что именно реальные чемпионы проводят в играх строго определенное количество времени, которое не мешает их иным интересам и которое ими полностью контролируется от и до, в свою очередь рассказал Виктор Ханыков.

Доигрались
Gamescom 2016

Международная выставка компьютерных игр Gamescom

Фото: Global Look Press/imago stock&people
Опубликовано фото уcтроившего стрельбу во Флориде геймера

В то же время он отметил, что среди киберспортсменов, вероятно, есть много зависимых игроков, которые менее успешны, потому что почти всегда утомлены. «Представьте себе хоккеиста, тренирующегося по 12–14 часов в день. Каким он выйдет на ответственный матч?» — объяснил специалист.

Отчасти эту идею поддержал директор АНО МКЛ, отметив, что киберспортсмены всегда проходят тренировочный процесс при подготовке к соревнованиям. Подготовка в обязательном порядке идет организованно и по плану в отличие от развлечений рядового геймера.

Легализация киберотрасли постепенно увеличивает популярность компьютерных игр. Однако проблема с игровой зависимостью настолько масштабна, что обращаемость с ней к специалистам в настоящее время сравнялась с темой наркотиков, отметил Виктор Ханыков.

«Другое дело, что обращаются близкие, подчас друзья, но самих пациентов в большинстве случаев невозможно уговорить даже проконсультироваться», — заключил врач.

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