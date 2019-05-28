Доигрались: маниакальных геймеров начнут лечить

Всемирная ассамблея здравоохранения 28 мая ратифицировала одиннадцатое издание Международной квалификации болезней (МКБ-11). Впервые в перечень болезней и расстройств попала зависимость от компьютерных и видеоигр. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года. «Известия» разбирались, что из этого следует.

Люблю поиграть. Я болен?

Новое заболевание «Игровое расстройство» (6С51) касается как компьютерных, так и видеоигр на приставках. При этом абсолютно неважно, какие это будут игры: шутеры из разряда Counter-Strike, футбольный симулятор FIFА или многопользовательские онлайн-игры вроде World of Tanks. Впасть в зависимость можно от любой игры.

Доигрались Фото: Global Look Press/imago stock&people

Зависимость — это упорное повторение человеком одного и того же поведения, несмотря на очевидные нарастающие физиологические, психические, социальные или финансовые проблемы , рассказал «Известиям» психиатр-нарколог, специалист по лечению больных игровой и компьютерной зависимостью МНИИ психиатрии Минздрава России Виктор Ханыков.

Такая потеря контроля над собой в буквальном смысле может стоить человеку жизни. В 2005 году китайская девочка под ником Snowly скончалась от истощения после многосуточной игры в World of Warcraft. Событие получило широкую известность, благодаря онлайн-похоронам Snowly. Участие в них приняли десятки персонажей из дружественных кланов.

Чтобы пациенту можно было с уверенностью поставить диагноз, симптомы должны проявляться как минимум в течение года. Хотя в острых случаях этот срок может быть и сокращен.

На что повлияет МКБ?

МКБ используют для того, чтобы обеспечить все страны мира едиными терминами для регистрации заболеваний. Это необходимо для планеты с населением 7,6 млрд человек, которые говорят на почти 7000 языках. Документ содержит примерно 55 000 уникальных кодов травм, болезней и причин смертности.

Доигрались Фото: Global Look Press/scully/imageBROKER.com

Внесение игровой зависимости в МКБ означает возможность госпитализировать или лечить пациентов с этой проблемой амбулаторно, не камуфлируя ее другими диагнозами , сообщил Ханыков. Кроме того, теперь будут активнее публиковаться научные исследования в области игромании.

Однако разработчикам компьютерных игр вряд ли есть повод беспокоится , считает эксперт. «Разве признание алкоголизма заболеванием сотни лет назад обернулось чем-то неприятным для производителей спиртного?» — говорит Ханыков.

Рынок киберспорта

Мировой рынок киберспорта сейчас оценивается в $1,1 млрд, из которых на Россию приходится приблизительно $40 млн , рассказал «Известиям» ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта, директор АНО «МКЛ» («Межконтинентальная киберспортивная лига») Александр Горбаченко. Такую разницу в объемах он объясняет в количестве игроков.

«В компьютерные игры в мире играют 1,7 млрд человек, а в России всего 143 млн жителей. Наверное, это просто наш процент», — сказал Горбаченко. На сегодняшний день самыми популярными играми являются Dota 2, Counter-Strike и League of Legends. При этом самыми крупными и престижными соревнованиями являются те, которые проводят сами производители игр. Так, одним из крупнейших считается ежегодный киберспортивный турнир The International по Dota 2.

Доигрались Ведущие финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе «Главкино» в Московской области Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Если в 2013 году призовой фонд составил $2,8 млн, то в 2018 году призовые турнира составили $25,53 млн. Из них европейская команда OG выиграла $11,25 млн. Такие цифры впечатляют, но стоит помнить, что, как и в любом традиционном спорте, играют миллионы, а лучшими становятся единицы.

В России компьютерный спорт официально признали только в 2016 году. Он входит во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта наравне с футболом и хоккеем и является видом спорта, развиваемым на общероссийском уровне.

Фото: TASS/Darryl Dyck/The Canadian Press via ZUMA Press Международный киберспортивный чемпионат по Dota 2

В компьютерном спорте присутствуют все те же аспекты, характерные для традиционных видов состязаний. Это турниры, призовые фонды, рекламные контракты, оборудование, организация мероприятий. Также до России в последние годы добрался мировой тренд — образование киберспортсменов.

Например, в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма есть целая кафедра «Теории и методики компьютерного спорта и прикладных компьютерных технологий». За четыре года можно получить диплом бакалавра и пойти работать тренером, судьей или организатором турниров.

Спорт в стороне?

Горбаченко считает, что решение сделать игровую зависимость болезнью к компьютерному спорту отношения иметь не будет. «Если у человека будет диагностирована эта болезнь, его будут лечить. Кто он — в этот момент совершенно неважно. Он может быть ученым, студентом, доцентом, а может быть и спортсменом, но это не имеет отношения к виду его деятельности», — сказал Горбаченко.

Из интервью с киберспортсменами следует, что именно реальные чемпионы проводят в играх строго определенное количество времени, которое не мешает их иным интересам и которое ими полностью контролируется от и до, в свою очередь рассказал Виктор Ханыков.

Доигрались Международная выставка компьютерных игр Gamescom Фото: Global Look Press/imago stock&people

В то же время он отметил, что среди киберспортсменов, вероятно, есть много зависимых игроков, которые менее успешны, потому что почти всегда утомлены. «Представьте себе хоккеиста, тренирующегося по 12–14 часов в день. Каким он выйдет на ответственный матч?» — объяснил специалист.

Отчасти эту идею поддержал директор АНО МКЛ, отметив, что киберспортсмены всегда проходят тренировочный процесс при подготовке к соревнованиям. Подготовка в обязательном порядке идет организованно и по плану в отличие от развлечений рядового геймера.

Легализация киберотрасли постепенно увеличивает популярность компьютерных игр. Однако проблема с игровой зависимостью настолько масштабна, что обращаемость с ней к специалистам в настоящее время сравнялась с темой наркотиков, отметил Виктор Ханыков.

«Другое дело, что обращаются близкие, подчас друзья, но самих пациентов в большинстве случаев невозможно уговорить даже проконсультироваться», — заключил врач.