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Трамп обсудил насилие с разработчиками компьютерных игр в США

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп встретился с представителями игровой индустрии, чтобы обсудить вопрос насилия в компьютерных играх. Он начал встречу с видеонарезки самых жестоких, по его мнению, кадров. Соответствующий ролик позже был опубликован на официальном канале Белого дома.

Большинство сцен было взято из игры Call Of Duty, также в видео появились кадры из Dead by Daylight, Wolfenstein: The New Order, Fallout 4, Sniper Elite 4 и хоррора The Evil Within.

По словам присутствующих на закрытом заседании, правительство США не угрожало какими-либо ограничениями или запретами. Большая часть разговора была посвящена более тщательной возрастной маркировке и принятию мер для того, чтобы сделать игры «более здоровыми для общества», сообщает The Washington Post.

Причиной проведения такой встречи стала недавняя стрельба в штате Флорида. Огонь по учащимся и преподавателям школы открыл 19-летний Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Жертвами происшествия стали 17 человек, еще пятеро были тяжело ранены.

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