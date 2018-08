Опубликовано фото уcтроившего стрельбу во Флориде геймера

СМИ опубликовали фото участника соревнований по киберспорту в американском городе Джексонвилле, который 26 августа из-за проигрыша в видеоигре открыл стрельбу.

Злоумышленником оказался 24-летний Дэвид Катц из Балтимора (штат Мэрилэнд), сообщает The Mirror.

Отмечается, что у Катца был профиль в игре под псевдонимом Брэд, он принимал участие в марафоне по онлайн-игре в американский футбол. Ранее он даже становился победителем соревнований Madden NFL Club Series.

Жертвами стрельбы стали два человека, еще девять пострадали, по данным полиции. Сам стрелок покончил с собой.

Ранее, в понедельник, было опубликовано видео стрельбы в Джексонвилле.

David Katz from Buffalo Bills Twitter Page from 2017 winner of Madden NFL football eGaming Event: Photo.#BreakingNewsNow #Breaking_News #BreakingNews #BreakingNow #Breaking #DavidKatz #JacksonvilleLandingShooting #JacksonvilleShooting #JacksonvilleLanding #eGaming #eFootball pic.twitter.com/SsyXGtnPGt