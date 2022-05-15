Живут по чужой сказке: как богачи становятся добычей для шарлатанов

Cкончавшийся в Подмосковье предприниматель, бывший топ-менеджер «Лукойла» Александр Субботин мог стать жертвой нездоровых экспериментов с сильнодействующими веществами. Стали известны детали случившегося: тело миллиардера было обнаружено в жилище скандально известной четы, тяготеющей к шаманизму. По одной из версий, в кровь погибшего перед смертью могли попасть отравляющие или наркотические вещества. Что из себя представляет гламурный шаманизм, чем опасны мистические псевдомедицинские обряды и почему шарлатаны, практикующие их на возмездной основе, популярны в среде отечественного бомонда, выясняли «Известия».

Смерть с экзотикой

По факту смерти предпринимателя Александра Субботина в подмосковных Мытищах возбуждено уголовное дело — уж слишком необычными оказались обстоятельства остановки сердца миллиардера. Сообщение о том, что мужчина потерял сознание, поступило на подстанцию скорой помощи 8 мая, прибывшие по вызову врачи констатировали смерть Субботина. Место печальных событий — частный дом уроженца Харькова Алексея Пиндюрина, известного в кругах отечественного шоу-бизнеса как шаман Магуа. Якобы тело находилось в комнате, где хозяин жилища проводил так называемые ямайские ритуалы вуду, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уже назначены экспертизы, которые раскроют точную причину смерти мужчины. Полицейским Пиндюрин сообщил, что гость пришел к нему в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Гламурные маги

По данным СМИ, Алексей Пиндюрин, в доме которого произошла трагедия, много лет продвигает себя на полулегальном рынке целителей как некоего гуру, лидера культа, связанного с различными языческими обрядами. Он проводил так называемые концерты-медитации, ретриты (выезд групп в уединенное место для «духовных практик»). Пиндюрин — основатель и тренер площадки для курсов и тренингов Qmahtec по «настройке тела человека», учредитель «Фонда древнего наследия и культуры», также занятого зарабатыванием денег на желающих исцелиться и прозреть. В соцсети на странице, связанной с ФДНК, размещены десятки объявлений о проведении семинаров и ретритов на оккультную тематику, причем всё вперемешку: йога, шаманизм, зороастризм и прочее.

Живут по чужой сказке_1 Предприниматель, бывший топ-менеджер «Лукойла» Александр Субботин Фото: ТАСС/Егор Алеев

Пиндюрин и его спутница Тина Кордоба фигурировали в скандале с избиением визажистки из Екатеринбурга Рады Русских, о котором сообщал канал РЕН ТВ в августе прошлого года. Девушка-блогер пожаловалась на своей странице в соцсети, что Алексей и Тина якобы избили ее во время поездки в Мексику, где они вместе постигали практики местных шаманов. Екатеринбурженка изъявила желание покинуть лагерь, тогда Магуа, со слов Рады, начал подстрекать остальных к расправе над ней за осквернение традиций.

В посте Русских выложила свое фото с окровавленной головой и следами насилия на лице, она утверждала, что ей было нанесено больше сотни ударов по голове ее же туфлей. Пострадавшая якобы обратилась в медучреждение, где ей наложили швы, однако расследование не проводилось — принимающая сторона обещала самой Раде проблемы с законом в случае обращения в мексиканскую полицию. Блогер также сообщила, что все постояльцы лагеря шаманов, кроме нее, употребляли наркотики. Впрочем, история происходила не в России и о деталях и юридических последствиях инцидента можно только гадать. Не исключено, что вся эта история могла быть хорошо спланированной пиар-акцией для шумихи вокруг шаманизма. Почти все участники этой истории — персоны с претензией на медийность и заинтересованы в раскрутке.

Живут по чужой сказке_3 «Шаманы» Тина и Магуа Фото: соцсети

В 2020 году Магуа (сценический псевдоним Magua Flores) вместе со своей спутницей Тиной выпустил музыкальный клип на тему шаманизма с участием шоумена Никиты Джигурды (клип на момент публикации собрал чуть более 1,5 тыс. просмотров).

Богатые тоже плачут

Именно раскрученность шаманизма и безосновательная вера в эффективность псевдонаучных ритуалов могли стать косвенными причинами гибели влиятельного бизнесмена. По словам адвоката Александра Корелова, специализирующегося на правовой помощи людям, попавшим под влияние сект, и их родственникам, обеспеченные люди часто становятся объектом охоты для шарлатанов и аферистов. Разрабатываются целые операции для того, чтобы втереться в доверие к человеку с деньгами.

— То, что у людей много денег, вовсе не избавляет их от житейской глупости. Человек может хорошо ориентироваться в финансовой сфере, быть прекрасным бизнесменом, но в сфере личных взаимоотношений, житейских вопросов уязвим. Есть и другая сторона — вокруг людей с деньгами всегда крутятся те, кто хочет эти деньги отнять под любым предлогом. То есть рядом всегда шарлатаны, манипуляторы психикой и так далее. Эти люди, обладая определенными познаниями в области психологии, используют его слабые стороны, для того чтобы поработить сознание человека и получить деньги, — рассказывает юрист.

Живут по чужой сказке_2 Рада Русских после избиения «шаманами» Магуа и Тиной Фото: соцсети

По его словам, в окружении обеспеченных персон крутятся не только религиозные и околорелигиозные манипуляторы, но и простые мошенники. Такие же манипуляторы обрабатывают детей и близких сильных мира сего.

— Мы нередко сталкиваемся с тем, что и жены олигархов, и дети попадают в сектантские структуры, вовлекаются в употребление наркотиков, — добавил он.

В криминальной истории России немало примеров, когда влиятельные люди и их родные попадали под влияние проходимцев.

— Нужно всегда осознавать, что для решения любой проблемы есть нормальные подходы, не связанные с наличием или отсутствием больших денег. Если нужно обращаться к врачу — значит, нужно обращаться к врачу. Если нужен специалист, то нужно идти не к шарлатану, а к специалисту с ученой степенью, имеющему авторитет в среде, научные работы. Главный принцип — сохранять здравомыслие, — уточнил эксперт.

Одним внушением болезнь не победить

По факту ясновидящие и гадалки используют методы внушения , рассказал «Известиям» Даниил Петров, специалист по экстракорпоральным методам детоксикации, неотложной наркологии клиники доктора Исаева в контексте обращения зависимых людей (алкоголиков, наркоманов) к различного рода нетрадиционным «специалистам».

— При этом желание человека употреблять, исходящее из внутренних сценариев, никуда не исчезает. Условно такой «магический метод» можно сравнить с кодировкой. Да, человек будет считать, что благодаря этому вмешательству он больше не зависимый. Но зависимость сама по себе является психологической проблемой, а уже после физической. Стоит ли говорить о том, что магия едва ли может справиться с любого рода заболеванием, — отмечает нарколог.

На практике нарколог Петров и его коллеги десятки раз сталкивались с теми, кто прошел через иглоукалывание, гипноз, шаманские обряды и другие нетрадиционные методы.

Живут по чужой сказке_4 В доме «шаманов» в Подмосковье Фото: соцсети

— Болезнь Паркинсона, хроническая боль, синдром раздраженного кишечника, депрессия, тревожность, некоторые виды астмы и аутоиммунные нарушения — все они очень чувствительны к плацебо. Но если мы говорим о лечении зависимости, то, исходя из своей практики, могу сказать, что это своего рода быстрый выход из положения, словно «таблетка для похудения», которой по факту не существует. А существует доказательная медицина, которая на протяжении многих лет открыто ведет статистику выздоровления путем прохождения 12-шаговой программы и других комплексных мероприятий, — уточняет Петров.

Что касается любого аддиктивного поведения (зависимости), следует учитывать взаимодействие нескольких факторов риска: они связаны с самим человеком, а также с объектом зависимости и социально-окружающим контекстом.

— Если говорить простым языком, то наркотическая или алкогольная зависимость является скорее следствием, а причины употребления могут скрываться настолько глубоко, что без длительной проработки этих проблем со специалистом человек будет раз за разом сталкиваться со срывом, — считает врач.

Не терять время для помощи

По словам Даниила Петрова, в клинической практике первым этапом реабилитации в большинстве случаев является детоксикация.

Живут по чужой сказке_5 Фото: Global Look Press/Wang Kai

— Этот процесс помогает вывести токсичные вещества и способствует восстановлению организма. На этапе детоксикации в организм вводятся лекарственные препараты, витамины, седативные вещества. Сможет ли человек выйти из клиники, пройдя данный этап, выздоровевшим? Безусловно нет. Сможет ли человек выйти здоровым после кодировки? Ответ отрицательный, — подчеркивает специалист.

Ключевую роль играет реабилитация и постреабилитационная поддержка. Для некоторых борьба с алкогольной зависимостью — это дело чуть ли не всей жизни, говорит специалист. Особо тяжелым пациентам требуется посещение групп, психологическая терапия и ряд пожизненных правил поведения, чтобы избежать срыва.

Опасность опохмела

Несмотря на распространенное заблуждение о спасительной бутылке пива после бурного застолья — это прямой путь к запою, как следствие, и к зависимости, считает доктор Петров.

— Телу требуется около часа, чтобы усвоить или обработать один напиток, — объясняет врач. — Похмелье очень часто встречается у людей, употребляющих слишком много алкоголя.

Специалист напомнил о важных правилах, которые помогут избежать похмелья: употребление не больше одного напитка в час, важно поглощать газированные напитки медленно, быть разборчивым в выборе алкоголя, чередовать спиртное с питьем воды во время застолий и закусывать.