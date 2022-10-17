Конец мобилизации: разосланные москвичам повестки утратили действие

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 17 октября, заявил, что задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены в полном объеме. Ранее о завершении призывных мероприятий отчитались власти Санкт-Петербурга. «Известия» вспомнили о ходе мобилизации и выяснили, что делать, если повестка пришла совсем недавно.

Мобилизация в Москве завершилась — что это значит?

Повестки, разосланные москвичам по месту жительства и на рабочее место, прекращают свое действие . Это значит, что те, кто должен был прийти в призывные пункты, начиная с 18 октября, могут остаться дома. Как пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, «по информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00».

Мэр также выразил благодарность мобилизованным и заверил, что власти города будут заботиться об их семьях и близких. Он пообещал вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, содействовать улучшению их быта в воинских частях.

Когда завершится мобилизация в России

Москва — не единственный регион, в котором частичная мобилизация подошла к концу. На 12 октября о выполнении плана сообщили 36 субъектов страны. Первым еще 25 сентября отчитался глава Крыма Сергей Аксенов.

Конец мобилизации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

До конца сентября аналогичные заявления были сделаны в Брянской, Архангельской, Ивановской областях, республике Адыгея, Бурятии, Хакасии, Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе, республике Тыва, Забайкальском и Пермском краях.

А в первую неделю октября призыв по мобилизации завершился в Тамбовской области, в Краснодарском и Ставропольском краях, Новосибирской, Волгоградской и Ростовской областях, в Мордовии, Карелии, Удмуртии, Марий Эл, Кабардино-Балкарии и Пензенской области.

В пятницу, 14 октября, президент России Владимир Путин заявил, что полностью частичная мобилизация завершится в течение двух недель — к концу октября. По его словам, в России на сегодняшний день из планировавшихся 300 тыс. мобилизованы 222 тыс. человек.

Необходимость проведения частичной мобилизации президент пояснил тем, что «невозможно держать линию соприкосновения в 1100 км войсками, состоящими только из контрактников».

Как проходят учения

Конец мобилизации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Глава Минобороны Сергей Шойгу объяснял, что обучение вновь сформированных подразделений проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах. Первичная подготовка длится от пяти до 10 дней, затем мобилизованные поступают в военные части в зависимости от военно-учетной специальности. Учения проходят с повышенной интенсивностью, в том числе и в ночное время.

В районы боевых действий мобилизованные направляются после подготовки и боевого слаживания. При этом Шойгу подчеркнул, что внимание в ходе учений уделяется только подготовке к боевым действиям. «Если человек заряжающий, то он должен тренироваться заряжать, если он стрелок, то должен осваивать свое оружие и изучать тактику боя».

Первый опыт

Ранее российский лидер обратил внимание на «бестолковщину», о которой не раз становилось известно во время частичной мобилизации. По его словам, если бы призыв не объявили, то и накопившиеся проблемы не увидели бы. Теперь базы данных планируется обновить, а работу призывных комиссий в будущем — организовать на современный лад.

Такое мероприятие, как частичная мобилизация, проходит впервые в истории России, и соответствующего опыта нет вообще ни у кого , даже у старых военкомов, пояснил «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. По его словам, во время чеченских кампаний необходимости проводить частичную мобилизацию не было, так как к боевым действиям активно привлекали солдат-срочников второго года службы. В современной истории военкоматы не проводили мобилизаций, подобных нынешней.

Конец мобилизации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Отложенный призыв

На смену мобилизации с 1 ноября в России приходит осенний призыв солдат-срочников, он продлится до 31 декабря . Впервые в истории РФ сезонное мероприятие отложили на месяц и, соответственно, сократили на 30 дней, чтобы развести потоки призывников и мобилизованных в военкоматах. В рамках призывной кампании планируется направить на службу 120 тыс. солдат-срочников 18–27 лет. Впервые отсрочку предоставили работникам IT-сферы.

Второй волны нет

Сообщения о том, что в России проходит вторая волна мобилизации, опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Процесс мобилизации вынужденно растянут по времени, — рассказал „Известиям“ военный эксперт Алексей Леонков. — Граждан берут в армию партиями — примерно по 100 тыс. человек. На это есть причины. Очень много полигонов были ликвидировано во время военных реформ предыдущих лет. На части из них появились приватизированные частные постройки и объекты. По этой причине быстро вернуть их в строй невозможно».



Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Конец мобилизации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. На сегодня линия боевого соприкосновения составляет свыше 1000 км.