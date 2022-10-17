Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в Москве

Частичная мобилизация в Москве завершена. Об этом 17 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года в 14:00», — сказано в сообщении в блоге градоначальника.

Собянин уточнил, что повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

Мэр также выразил благодарность мобилизованным и заверил, что власти города будут заботиться об их семьях и близких. Он пообещал вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, содействовать улучшению их быта в воинских частях.

14 октября президент России Владимир Путин объявил об окончании частичной мобилизации в России к концу месяца в ходе пресс-конференции в Астане. По его словам, в России на сегодняшний день мобилизованы 222 тыс. человек.

Российский лидер также объяснил необходимость проведения частичной мобилизации. По его словам, «невозможно держать линию соприкосновения в 1100 км войсками, состоящими только из контрактников».

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что мобилизация завершится до конца октября. В связи с тем что Минобороны не предлагало дополнительные мобилизационные меры, частичная мобилизация завершится.

Ранее, 4 октября, министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу в кратчайший срок дать призывным комиссиям и военным комиссарам разъяснения по вопросу отсрочек в рамках частичной мобилизации.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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