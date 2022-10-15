 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
В Белгороде полностью восстановили электроснабжение
Мир
Лавров заявил о принятии странами СНГ нового состава РФ
Мир
Число погибших при взрыве на шахте в Турции возросло до 22
Мир
В Николаевской и Одесской областях сообщили о воздушной тревоге
Происшествия
Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе
Происшествия
Из-за аварии без света остались жители двух районов Санкт-Петербурга
Происшествия
В Мелитополе отбили атаку дронов ВСУ
Происшествия
В Херсоне прогремело четыре воздушных взрыва
Мир
Число погибших при взрыве на шахте в Турции увеличилось до 14
Мир
В США сообщили об отсутствии у Запада решения по потолку цен на нефть
Мир
Советник Зеленского спрогнозировал окончание конфликта с Россией
Мир
Захарова раскритиковала позицию Швейцарии по осквернению памятника
/

Сомкнут ряды: в Минобороны не просили расширить мобилизацию

В воинские части уже направили 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил 14 октября президент России Владимир Путин. По его словам, в воинские части уже направили 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс. В Минобороны РФ в этот же день рассказали о новых ударах по объектам системы военного управления и энергетики Украины. Также был уничтожен арсенал с западным вооружением в Львовской области. Эксперты отмечают, что разрушение инфраструктуры и тыловых складов поможет нашим войскам на передовой и сохранит жизни людей в городах и селах, по которым беспощадно бьют ВФУ.

Две недели на мобилизацию

Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Астану. Он сообщил, что в воинские части уже направили 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс., никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало.

Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается, — отметил Владимир Путин.

Сомкнут ряды_1
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к прессе по итогам заседания глав государств-участников Содружества Независимых Государств

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к прессе по итогам заседания глав государств-участников Содружества Независимых Государств

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент пояснил, что длина линии соприкосновения в зоне СВО превышает тысячу километров, держать ее только силами контрактников невозможно. По этой причине, объяснил он, объявили частичную мобилизацию.

Точка сборов: Путин сообщил о завершении мобилизации в течение двух недель
При этом президент подчеркнул, что процесс призыва нужно усовершенствовать

Позднее в Минобороны заявили, что в рамках ЧМ призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем. Отметив, что это касается всех без исключения представительниц слабого пола вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других обстоятельств.

«Стоят другие задачи»

На встрече с журналистами Владимир Путин также отметил, что в нанесении массированных ударов по Украине нет необходимости.

Сейчас нет необходимости массированных ударов, сейчас другие задачи стоят, — сказал он.

По его словам, Минобороны России ударило не сразу по всем объектам на территории Украины.

— Из, по-моему, 29 объектов семь не было поражено, так, как это планировало Министерство обороны, но они добивают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну во всяком случае сейчас, пока, — подчеркнул президент.

Сомкнут ряды_2
Мобилизационный пункт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На одной волне: от чего зависят сроки проведения частичной мобилизации
В Кремле признали недостатки в системе призыва резервистов и пообещали привести ее в порядок

14 октября в Минобороны РФ сообщили о продолжении ударов высокоточным оружием. В частности, ВМФ уничтожил арсенал с западным оружием в Бродах (Злочевский район Львовской области). На нем хранились значительные запасы поступивших от западных стран вооружений, военной техники и боеприпасов.

Ранее украинская сторона подтвердила поражение военного объекта на территории Злочевского района Львовской области — об этом сообщил глава областной военной администрации региона Максим Козицкий, уточнив, что двумя ракетами было «уничтожено военное имущество».

Кроме того, ВКС России поразили объекты системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.

Удары по инфраструктуре, штабам и тыловым складам помогут нашим войскам на передовой, сказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Сомкнут ряды_3
Пуск крылатых ракет морского базирования «Калибр» с борта малого ракетного корабля по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Пуск крылатых ракет морского базирования «Калибр» с борта малого ракетного корабля по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
«Прямое столкновение приведет к глобальной катастрофе»
Выступление российского президента Владимира Путина в Астане. Основные цитаты

Украинские власти не скрывают, что собираются продолжать наступление, — объяснил эксперт. — В частности, его ожидают в Херсонской области. Поэтому сейчас очень важно выбивать у них личный состав, танки, средства ПВО и другую технику. И лучше уничтожить всё это в тыловых районах, не дожидаясь прибытия на фронт. Но самое главное, что эти западные снаряды и ракеты уже никогда не прилетят в мирные города, по которым наносят удары украинские силы. Из-за обстрелов опустел Донецк, из Херсонской области мы тоже сейчас вынуждены эвакуировать людей.

В пятницу ВФУ продолжили атаковать Белгород. Вечером под ракетный удар попала подстанция на ТЭС «Луч», что привело к перебоям в поставках электроэнергии. Из-за повторяющихся обстрелов губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что школы, колледжи и вузы в одиннадцати приграничных муниципалитетах области, в том числе в Белгороде, на две недели переходят на дистанционное обучение.

Ракеты для наемников

«Если не остановимся, то это точно дойдет до третьей мировой»
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей — о недальновидности политики стран Запада, будущем диалога Москвы и Киева и угрозе ядерного конфликта

Вооруженные силы России и подразделения ДНР и ЛНР продолжили отбивать атаки украинских формирований, рассказали 14 октября в Минобороны РФ.

На Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск. На дальних подступах огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Краснолиманском направлении в течение суток подразделения ВФУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение. Остатки подразделений были отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 120 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре автомобиля, уточнили в военном ведомстве.

Сомкнут ряды_4
Уничтоженный танк ВСУ

Уничтоженный танк ВСУ

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

На времевском тактическом направлении в ходе преследования отступающих подразделений ВФУ российские ВС овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка (ДНР). Уничтожено более 90 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

«Я буду зубами за землю эту цепляться — у меня здесь семья»
Корреспонденты «Известий» побывали на подступах к Первомайскому в легендарном батальоне «Сомали»

На николаево-криворожском направлении противник предпринял несколько неудачных атак. Все они были отбиты. Уничтожено более 130 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин и семь автомобилей, сообщили в Минобороны.

Ракетными ударами поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВФУ и формирования наемников «Иностранный легион». Потери противника составили более 170 военнослужащих и боевиков, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники.

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили два пункта управления, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 156 районов сосредоточения войск. Кроме того, в воздушном бою в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

Сомкнут ряды_5
Расчет самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» ведет огонь по позициям ВСУ в ходе специальной военной операции

Расчет самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» ведет огонь по позициям ВСУ в ходе специальной военной операции

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российская ПВО за сутки сбила 15 беспилотных летательных аппаратов, а также 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Томарино, Отрадокаменка, Новая Каховка, Веровка и Веселое Херсонской области.

Нанесенный дрон: беспилотник ВС России уничтожил артустановки и танки
Расчеты ВДВ применили БПЛА-камикадзе на краснолиманском направлении

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 322 самолета, 161 вертолет, 2226 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5753 танков и других боевых бронированных машин, 869 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3473 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6560 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Держать рубежи

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Расчет боевой машины РСЗО старшего сержанта Ивана Сеня оказывал поддержку подразделениям мотострелков, сдерживающим наступление украинских формирований. Благодаря смелости Ивана и слаженным действиям его подчиненных, наступление было сорвано. Иван лично уничтожил склад ракетно-артиллерийского вооружения и две минометные позиции с расчетами. 

Во время освобождения населенного пункта группу ефрейтора Алдара Дылыкова обстреляли украинские боевики. В ходе столкновения Алдар уничтожил вражеский пулеметный расчет и шесть боевиков. После этого противник отступил.

Сомкнут ряды_6
Работа бойца артиллерийского расчета
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Снаряд вне очереди: в ВДВ появится собственное тыловое соединение
В Воздушно-десантных войсках сформируют отдельную бригаду материально-технического обеспечения

Смелые и решительные действия ефрейтора Алдара позволили выбить националистов из населенного пункта, рассказали в российском военном ведомстве.

Отражая атаки противника, сержант Сергей Гринченко вел огонь из боевой машины пехоты, уничтожив до шести боевиков. Грамотно руководя отделением, он не допустил прорыва боевиков на своем участке обороны. Понеся потери, украинские формирования были вынуждены отступить.

В результате мужественных и самоотверженных действий сержанта Сергея Гринченко был блокирован важный населенный пункт.

Группа украинских диверсантов напала на колонну ефрейтора Дмитрия Колесниченко, которая везла боеприпасы и другие грузы. Дмитрий лично уничтожил четырех диверсантов из стрелкового оружия. Спустя несколько дней, находясь на оборонительном рубеже, ефрейтор уничтожил еще шесть боевиков, рассказали в российском военном ведомстве.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022