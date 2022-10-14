«Я буду зубами за землю эту цепляться — у меня здесь семья»

Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики продолжают вести наступательные бои на авдеевском направлении. Сейчас главная цель — это поселок Первомайское. Важность этого наступления сложно переоценить. Именно из Авдеевки украинские вооруженные формирования каждый день обстреливают мирных жителей Донецка. Но чтобы туда попасть, надо сначала взять Первомайское . Поэтому тяжелые бои идут за каждый дом, противник предпринимает безуспешные попытки контратаковать. Корреспонденты «Известий» побывали на подступах к Первомайскому в легендарном батальоне «Сомали».

«Яндекс Такси» премиум

— На данный момент силами нашего батальона, 11-го полка и 100-й бригады взяты все высоты, прилегающие к поселку. В самом поселке продолжаются бои , — дает нам вводные по обстановке офицер отдельного штурмового батальона «Сомали» с позывным «Воробей».

Первомайское штурмовали из освобожденного поселка Пески. После того как под контроль армии ДНР перешли «мосты» — эстакады на кольцевой автотрассе, превращенные Украиной в оборонительные сооружения, и стал возможен штурм.

Я буду зубами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Первомайское — это узкий, вытянутый в длину и неудобный для наступления поселок. Поэтому ключевыми факторами стали координация действий и опыт штурмовых групп, которые смогли зацепиться за застройку.

Наш путь начинается в небольшой лесопосадке. Туда нас доставил УАЗ «буханка». Эти небольшие и невзрачные, но крайне надежные автомобили стали настоящим символом специальной военной операции. На них перевозят на передовую грузы и личный состав, обратно в тыл отвозят раненых.

— Это наше «Яндекс Такси» премиум, — шутит сопровождающий нас боец батальона «Сомали». В ответ мы обещаем поставить водителю пять звездочек, правда, без чаевых.

Дальше идти только пешком. Путь неблизкий. Сначала мы идем в поселок Пески. Оттуда 11-й полк и батальон «Сомали» ведут наступление на Первомайское. Пока на линии фронта спокойно. Изредка слышна работа артиллерии. Но выстрелы и разрывы идут далеко от нас.

Вся дорога изрыта следами гусениц. Сопровождающие предупреждают: идти только по свежим отпечаткам траков боевой техники. Украинские военные постоянно рассыпают мины «Лепестки». Но, попав под гусеницы, эти «адские машинки» сразу же детонируют, не причиняя вреда. Поэтому танки и боевые машины очищают дороги от «лепестковой угрозы» не хуже саперов.

Мы останавливаемся на небольшую передышку. И в этот момент в воздухе отчетливо слышится гудение винтов. Где-то рядом с нами летает квадрокоптер. Пытаемся его увидеть. Но в чистом голубом небе «квадрика» не видно. И непонятно, чей он — наш или противника. Поэтому не исключено, что в любой момент на нас могут начать падать мины или даже артиллерийские снаряды. Сразу появляются неприятные ощущения — понимаешь, что перед таким противником ты беззащитен. В какой-то момент я ловлю себя на мысли, что хочу бежать и спрятаться в ближайших кустах.

Наш отдых окончен, и мы, набрав безопасную дистанцию друг от друга, идем дальше. Бежать, конечно, мы не стали — но шаг ускорили. Спустя несколько минут противное жужжание исчезает. Или украинский боевик решил не тратить на нас боеприпасы, или расчет «квадрика» союзных сил опознал нас своими.

Я буду зубами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Тяжелые руины

Мы входим в Пески и движемся в сторону Первомайского. Но сам поселок пока недоступен: там продолжают идти тяжелые бои. Недалеко отчетливо видны вышки шахт, а если присмотреться, можно увидеть останки Донецкого аэропорта. Бои здесь шли упорные. В Песках нет ни одного целого здания — кругом руины и обломки. Наконец мы доходим до позиций батальона «Сомали». Бойцы радушно встречают нас, офицеры сразу предлагают кофе и чай.

Но мы не успеваем начать разговор, как из радиостанции доносится сообщение, что в воздухе находится «крыло».

Я буду зубами Фото: пресс-служба НМ ДНР

— Это мы так называем украинские беспилотники «Фурия» и «Лелека», — поясняет нам офицер-«сомалиец».

Появление «крыла» — верный признак того, что скоро противник активизируется. И буквально спустя несколько минут до нас доносятся первые разрывы. Сначала противник открывает огонь из 120-миллиметровых минометов, чуть позже к ним присоединяются 155-миллиметровые гаубицы. Последних можно опознать по характерному свистящему звуку. От былой тишины не осталось и следа. В ответ на работу артиллерии противника в действие вступают союзные силы. Слышен огонь артсистем, а потом и свист ракет РСЗО. Артиллерийский бой начинает закручиваться в тугую спираль.

На данном участке союзным войскам противостоит 56-я бригада ВФУ, отдельные батальоны «Хортица», «Киев» и отряды запрещенной в РФ организации «Правый сектор» , хорошо подготовленные и слаженные.

Интересно, что в контратаки с украинской стороны отправляют подразделения из резервистов. Большей частью из Западной Украины. И, хотя некоторые из них демонстрируют неплохую военную подготовку, их действия в целом «Воробей» оценивает невысоко.

Я буду зубами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Когда идут в контратаки, используют мобилизованных, парней, только что из военкоматов, не знающих местности. И просто гонят их по улицам вперед. Без связи, глухие, слепые. Это не такая большая проблема (для нас) , но приходится сталкиваться, — рассказывает «Воробей».

Бронетехнику противник стал использовать меньше, чем в начале боев. Видимо, сказываются крупные потери. Но снова пыталась активизироваться украинская артиллерия — гаубицы М777 и минометы.

В небе

Сегодняшние действия войск трудно представить без постоянного контроля с помощью БЛА. Офицер-беспилотчик «Фунт» знает действия противника, он видит самую полную картину своими глазами.

Мы находимся на его рабочем месте, оборудованном по всем правилам. На небольшом столе удобно расположились зарядные устройства для батарей квадрокоптера, тут же рядом лежит пульт, стоит ноутбук. Сперва этот набор высокотехнологичных гаджетов на фоне разрухи и обломков вызывает диссонанс.

Я буду зубами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Сейчас «Фунт» внимательно следит за обстановкой, которая начала портиться.

— Много их там, банда приехала. Но, судя по их действиям, они не поняли, кто их встречает, — говорит «Фунт», не отрываясь от пульта квадрокоптера. — Мы понимаем, что сзади наши семьи, наши родные. Я буду зубами за землю эту цепляться, хотя я и не местный, но у меня здесь семья.

Украинские боевики прекрасно понимают все опасности от «квадратов». Поэтому спустя несколько минут беспилотник «Фунта» теряет связь со спутниками. Это работает радиоэлектронное противодействие противника.

По словам офицера, ВФУ либо собираются забрать своих раненых, которых бросили вчера после очередной контратаки, либо планируют прикрыть работу своей артиллерии. Совсем скоро начался обстрел. Раненых резервистов противник забирать не собирался.

Я буду зубами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм