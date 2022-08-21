Занять железный дрон: как беспилотники помогут в спасении людей

Частные беспилотники с сентября можно будет применять в поисково-спасательных работах. Работа добровольная, но ущерб обещают возмещать, — Минтранс выпустил проект правил субсидирования владельцев БПЛА, которые понесли затраты на поисковые работы. Участвуют ли сейчас беспилотники в спасении людей, какие условия для этого нужны и что может помешать направить свой дрон на благое дело — в материале «Известий».

Как будут применять частные беспилотники

С 1 сентября вступят в силу поправки в Воздушный кодекс, касающиеся беспилотников. Одно из новшеств — дроны, принадлежащие частным лицам и организациям, можно будет задействовать в поисково-спасательных работах. Параллельно Минтранс разработал проект правил субсидирования авиационных предприятий, организаций экспериментальной авиации и владельцев беспилотников, которые участвуют в поисково-спасательных работах. Проще говоря, добровольцы, которые согласятся поучаствовать в поиске или спасении людей с помощью своих беспилотников, смогут рассчитывать на возмещение понесенных на эти цели затрат.

Занять железный дрон Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В Росавиации пояснили «Известиям», что раньше беспилотные воздушные суда не привлекались в поисково-спасательных работах, эта возможность будет предоставлена с 1 сентября. Были случаи, когда БПЛА Минобороны России, группы «ЛизаАлерт» и других участвовали в спасении людей, но это происходило «на общественных началах, затраты их ранее не компенсировались».

В МЧС «Известиям» сообщили, что также не привлекают частных владельцев беспилотников к поискам, но имеют в своем арсенале более 380 беспилотных авиационных систем.

Депутат Госдумы Анатолий Выборный считает меру «крайне эффективной для поисково-спасательных работ при крушении воздушного судна или водного транспорта».

— Зачастую для обнаружения пострадавших недостаточно сил и средств, которыми обладают Росавиация и МЧС, во всяком случае личный состав не может в кратчайшее время прочесать многокилометровую площадь водной поверхности или труднопроходимых лесных массивов, — сказал он «Известиям». — С помощью беспилотника можно охватить и осмотреть значительные пространства, не направляя туда людей, транспорт, не тратя горючее и самое ценное в таких ситуациях — время.

Занять железный дрон Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Новые правила субсидирования, по сути, переиздаются уже несколько раз. Выборный пояснил, что ранее речь в них шла только про авиационные предприятия и организации экспериментальной авиации, а теперь правила распространяются на владельцев беспилотных воздушных судов и беспилотных авиационных систем.

Как будут возмещать затраты после поисковых работ

Учредитель именной юридической компании Елена Загоруйко поясняет, что возмещение фактически понесенных затрат теперь предполагается осуществлять по результатам отбора организаций и владельцев беспилотников на основании поданных в Росавиацию заявок. При этом, замечает она, в правилах прописано, что очередной этап отбора не проводится при отсутствии лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, — то есть может сложиться ситуация, когда возмещение получить не удастся.

Руководитель департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при правительстве РФ Владимир Соловьев считает, что для авиационных предприятий правила предоставления субсидий достаточно понятные, но для владельцев беспилотных воздушных судов порядок привлечения к поисково-спасательным работам и перечень подлежащих возмещению затрат по-прежнему не определен в достаточной степени.

Занять железный дрон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Директор юридического института РУТ (МИИТ) Евгений Нестеров отмечает, что использование беспилотников, владельцами которых являются частные лица, требует внесения изменений в ряд документов. Например, в Федеральные авиационные правила «Требования к проведению обязательной сертификации физических лиц, юридических лиц, выполняющих авиационные работы, порядок проведения сертификации».

— Думаю, вопросы компенсаций владельцам беспилотников целесообразно было бы рассмотреть после соответствующей актуализации значительного количества нормативно-правовых актов и решения принципиального вопроса о правовых основаниях использования частной собственности для государственных нужд, — сказал Нестеров «Известиям».

Самую большую проблему, связанную как раз с сертификацией лиц, выполняющих авиационные работы, озвучила внешний эксперт ГК «Геоскан» Елена Никитина.

— Поисково-спасательная операция, как и аэрофотосъемка, — это тоже авиационная работа, — сказала она «Известиям». — Но с 1 марта этого года организации могут привлечь для выполнения авиационных работ только внешнего пилота, прошедшего обучение по программе, согласованной Росавиацией. Только вот ни одной утвержденной Росавиацией программы нет, а предложенные программы обучения пилотов беспилотников были отвергнуты.

В итоге, говорит Никитина, нет ни одной легальной программы и ни одного легального пилота для беспилотников массой до 30 кг. Пока в поисковых работах Росавиация на это закрывает глаза, позволяя искать людей с помощью БПЛА, но для привлечения добровольцев в официальных поисковых работах в дальнейшем это может стать серьезным препятствием.

Еще одна проблема, о которой говорит Никитина, — это необходимость регистрировать все беспилотники. Любой владелец беспилотника свыше 30 кг должен зарегистрировать его или поставить на учет, если вес дрона — от 150 г до 30 кг. Однако большинство граждан не регистрируют свои БПЛА. При использовании таких дронов Росавиация просто не будет иметь права закрыть небо на время поисково-спасательной операции.

Нужны ли частные беспилотники в поисковых работах

В МЧС и Росавиации частных владельцев беспилотных систем пока не привлекают, но вообще-то поиском людей с помощью БПЛА занимаются уже давно. В частности, «ЛизаАлерт». Однако сейчас это объединение скорее примет в дар беспилотник, чем воспользуется помощью простого человека, имеющего свой БПЛА.

Руководитель направления беспилотной авиации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Евгений Герасимов поясняет, что практика привлечения владельцев беспилотников со стороны не очень хорошо себя зарекомендовала. В частности, из-за очень низкого качества материала, который получают от непрофессионалов.

— Мы тратим время человека, который захотел помочь, тратим время группы анализа фото- и видеоматериалов, но ничего не добиваемся при этом, — сказал он «Известиям». — Поэтому уже не первый год эта практика у нас фактически закрыта.

Елена Никитина, которая также работала в многочисленных поисках, поясняет: очень многие думают, что в поисково-спасательных работах съемка с беспилотника ведется в реальном времени, в режиме видеомониторинга. Однако на самом деле принимаются только фотоснимки, а беспилотник должен двигаться по летному заданию, чтобы не пропустить ни единого клочка земли. Управление человеком не дает надежного результата — сложно ориентироваться на местности, сложно быть уверенным, что просмотрено всё.

Занять железный дрон Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Фото должно быть высокого разрешения, минимум 4 на 3 тыс. точек, его нужно сделать в определенном диапазоне высот — с высоты до 60 м, если ищут взрослого человека, — говорит она. — Получившиеся снимки передаются группе просмотра и анализа, которая осматривает фотоснимки: ищут человека либо признаки его присутствия — следы, одежду, поломанные ветки, места лежки, укрытия и т.д.

Беспилотник должен передавать качественные снимки, в противном случае время на обработку материалов кратно увеличивается. По сути, самые популярные беспилотники для этих целей не подойдут, а модели, озвученные Никитиной, стоят от 180 тыс. рублей и выше.

Особенные требования предъявляются и к человеку, занимающемуся поиском. Он должен уметь настроить камеру так, чтобы снимок получился качественным. Должен правильно выстроить полетное задание и ориентироваться на местности. Поэтому даже видеооператоры с большим полетным стажем не подойдут для этих целей. По сути, это профессиональная работа.

— Мы своих волонтеров обучаем, — говорит Герасимов. — У нас большой опыт, и обучение проходит небыстро. Более того, человек должен не только научиться правильно работать беспилотником в условиях поиска, он должен и побывать на поиске, чтобы понимать, как всё происходит.

Даже когда неопытный владелец беспилотника приносит уже готовый материал поисковикам, его помощь могут не принять — просто чтобы сэкономить время. Без специального обучения реально помочь в поисках сложно.

Из организаций на помощь могут прийти специализированные — геодезисты, например, работа которых максимально близка к поисково-спасательным, говорит Герасимов.

— Они используют примерно те же технологии, с ними можно общаться на одном языке, — говорит он. — Когда спасателей из МЧС просишь предоставить фотографии с определенным перекрытием (перекрытиями называют части аэроснимков, на которых изображена одна и та же местность. — Ред.), они не понимают, о чем речь, а специалисты из области геодезии и картографии понимают. Но таких людей не так много, как хотелось бы.

Герасимов замечает, что нужно обучать пользоваться беспилотниками как комплексом — сам по себе дрон становится бестолковым, если к его работе не подходят системно.

— Комплексно работа с ним должна в себя включать хорошую камеру, вычислительные мощности, программное обеспечение, которое позволит управлять БПЛА максимально безопасно и эффективно , — говорит он. — Кроме того, важны нейронные сети, чтобы отсматривать все снимки не глазами, а искусственным интеллектом, и так далее.

Что могут беспилотники

При этом эффективность беспилотников в поисково-спасательных работах реально высока.

— Скажем, поле с высокой травой площадью 500 на 500 м пешая группа «закроет» за пять-восемь часов, беспилотник бытового уровня — за полтора-два часа, а промышленный беспилотник — за 10–15 минут, — говорит Герасимов. — Понятно, что используются беспилотники только там, где они эффективны, — над лесами мы не летаем, за исключением участков с ветровальными деревьями или болотами. Они как раз хорошо просматриваются с воздуха, и это гораздо безопаснее, чем посылать туда пешие группы.

В «ЛизаАлерт» научились использовать и нейронные сети — и они уже дают результат. Так, вспоминает Герасимов, в прошлом году в природной среде пропал пожилой мужчина с деменцией. Два-три дня его искали пешие группы, но найти не могли. Вылетел беспилотник, но снимки передать в группу просмотра и анализа было невозможно из-за отсутствия сети. Спас ситуацию искусственный интеллект, который отсмотрел фотографии самостоятельно.

— Через полтора часа после полета нейросеть нашла человека, — говорит Герасимов. — У него уже началась стадия гипотермии — есть определенные косвенные признаки, которые даже по фотографии видны. Мы успели, мужчину спасли, передали медикам. Если бы полетели на следующее утро, скорее всего, человек бы уже погиб.

Занять железный дрон Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Он замечает, что функции у беспилотников очень велики — например, доставка грузов в отдаленные районы. Можно применять спецоборудование — например, виртуальные базовые станции, которые позволят организовать аварийную связь, обеспечить ее заблудившимся людям, узнать, сколько мобильных телефонов осталось в затопленном поселке, и т.д.

— Есть еще тепловизоры, которые потихоньку начинают применять, и уже есть найденные с их помощью люди, — говорит Елена Никитина. — Но тепловизор — это дорого, и тут уже поле для деятельности организаций, которые могут предоставлять это оборудование. Можно развивать сотрудничество.

Директор отдела промышленных решений компании Skymec Антон Ларсен замечает, что дроны могут работать днем и ночью, в горах, лесах, ущельях, в задымлении или при резких температурных перепадах.

— С помощью БПЛА спасатели научились доставлять медикаменты, воду и пищу и даже первично опрашивать пострадавших при обнаружении , — сказал он «Известиям». — Один из недавних примеров, доказывающих эффективность беспилотников, произошел в Анапе на Центральном пляже, где человека в воде обнаружили с помощью системы мониторинга. Он подавал сигналы о бедствии. Для спасения был направлен беспилотник, который скинул спасательный жилет пострадавшему.

Будут ли активнее использовать дроны

Системы беспилотников для поисково-спасательных операций пытаются развивать — появляются различные продукты у частных компаний. Так, ООО «Вершина» несколько лет назад предложила интеллектуальный модуль «ИРКам», который автоматически может обнаружить людей, животных, технику, огонь.

Занять железный дрон Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— С этим продуктом мы участвовали в технологическом конкурсе, но в финале проиграли — устройство пока лежит на полке, — говорит гендиректор компании Алекс Гришаев. — МЧС интерес проявляло, но устройство дорогое (в 2019 году — от 680 тыс. рублей. — Ред.) и пока невостребованное. Но в целом рынок к такому оборудованию абсолютно готов, и если правительство по новым правилам будет компенсировать именно вылеты, произведенные для поиска пропавших людей, то даже мы сможем предоставлять свою технологию по просьбе МЧС и других организаций.

Заместитель гендиректора лаборатории дронов BRLab Роман Орехов замечает, что в России ощущается нехватка беспилотников в поисково-спасательных работах. Однако Антон Ларсен замечает, что с закупкой могут быть проблемы: цены на продукцию выросли в летние месяцы в два раза.

— Ориентировочно, если раньше беспилотник стоил 500 тыс. рублей, то сейчас его цена может превышать 1 млн рублей, — сказал Ларсен.

Роман Орехов считает, что важно создавать центры обучения операторов БПЛА для различных подразделений, а также находить компетентные организации с готовыми решениями на базе беспилотников.