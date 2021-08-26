Потери от потерь: 667 человек погибли в российских лесах с начала года

Свыше 5 тыс. человек потерялись в лесу с начала года, сообщили «Известиям» в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» . Из них 667 человек найдены погибшими, а судьба 368 до сих пор неясна. Только с 1 июля в отряд уже поступило более 600 заявок на поиск пропавших в лесах . Всего же за 2021 год организация получила 26 374 заявки на поиск людей — как в городах, так и в природной среде, и это уже на тысячу больше, чем за весь 2019 год. Обычно заблудившиеся в лесу не углубляются больше чем на 2–3 км, но из-за отсутствия навыков ориентирования не могут найти путь к цивилизации . Самая распространенная причина смерти потерявшегося — переохлаждение, говорят эксперты.

Ушли и не вернулись

За время, прошедшее с начала 2021 года, добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» получил 26 374 заявки на поиск пропавших людей на территории России . Об этом «Известиям» рассказали в организации. При этом за аналогичный период прошлого года в отряд поступило почти на 30% заявок меньше — 19 333 (в целом за 2020 год «ЛизаАлерт» приняла 31 987 заявок). А за весь 2019 год отряд получил 25 255 заявок на поиск людей — то есть более чем на 1 тыс. меньше, чем за семь с половиной месяцев 2021-го .

В «ЛизаАлерт» добавили, что иногда одна заявка может относиться к нескольким людям.

В большинстве случаев (около 80%) россияне пропадают в городах, остальные теряются в природной среде — в основном в лесах . В этом году, по данным «ЛизаАлерт», примерно 21 тыс. человек пропала в городе и свыше 5 тыс. — в лесу. Только с 1 июля 2021 года в отряд уже поступило более 600 заявок на поиск таких пропавших.

Потери от потерь Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Один из последних случаев, связанных с лесом, произошел в Смоленской области 17 августа. Полуторагодовалая девочка Люда заблудилась в лесном массиве , который находится рядом с частным домом, куда семья приехала отдыхать. По словам матери пропавшей, она была у соседки, в то время как ее дочь со старшей сестрой играли во дворе дома. Затем старшая девочка прибежала к матери, а Люда потерялась по дороге. Малышку искали четыре дня — и нашли живой , здоровью ребенка ничто не угрожает, рассказал «Известиям» директор АНО «Центр поиска пропавших людей», председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

Еще одно ЧП случилось в Краснодарском крае. 23 августа семейная пара пошла собирать грибы и обнаружила в лесу человека, который пропал неделю назад , сообщали местные СМИ. Оказалось, что 39-летний мужчина поехал отдохнуть в лес с друзьями. По его словам, друзья куда-то пропали, а он не смог сам выйти к людям.

Целую неделю искали семью грибников в районе Вологды . Супруги отправились в путь из деревни Огибалово 18 августа. Разыскать мужчину и женщину удалось только вечером 24 августа. Неудачливые грибники, по сообщению СМИ, чувствуют себя нормально.

Большую часть потерявшихся на природе спасателям удается найти живыми. Тем не менее с начала этого года 667 человек обнаружены погибшими, а судьба 368 до сих пор неизвестна . При этом что касается последних полутора месяцев, то погибшими за этот срок были обнаружены четыре человека, не найдены до настоящего времени шестеро. В 90% ситуаций умирают из-за переохлаждения, в 10% — из-за обезвоживания и других причин, уточнили в поисково-спасательном отряде.

Потери от потерь Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Кроме волонтеров к поискам пропавших грибников и трекеров при необходимости привлекаются и спасатели МЧС. Так, с начала 2021 года сотрудники ведомства были задействованы в 114 таких операциях, сообщили «Известиям» в пресс-службе МЧС России .

По числу заблудившихся в лесу в нынешнем году лидируют Кемеровская, Московская, Ивановская, Нижегородская и Тверская области, сказали в «ЛизаАлерт».

Бесполезный мобильник

В большинстве случаев люди в природной среде теряются из-за отсутствия навыков ориентирования, заметил Григорий Сергеев. Количество заблудившихся он напрямую связал с обилием грибов.



— В нашей стране очень развито собирательство грибов и ягод. От года к году на количество пропавших влияет урожай даров леса. Встретив кого-то с ведром, полным грибов, другие тоже устремляются в лес, причем без особой подготовки . И потом не все в состоянии выйти оттуда самостоятельно. Одному стало плохо, а лекарства он забыл дома, у еще одного началась паника, третий спутал направление. К тому же в лесах часто не обозначены просеки. Еще там много поваленных деревьев, бурелом, и это становится дополнительным препятствием для грибников: когда приходится обходить завалы, люди теряют ориентиры, — отметил председатель «ЛизаАлерт».



По статистике, большинство людей теряется в 2–3 км от населенного пункта. Особенно это характерно для Московской области. Грибники, пытаясь выйти к жилью, в итоге ходят кругами , рассказал эксперт.

Потери от потерь Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

К сожалению, люди до сих пор гибнут на природе, имея в кармане работающий мобильный телефон. За 2020 год у 976 умерших аппарат был включен, а за семь с половиной месяцев 2021 года таких случаев уже 412 , сообщили в «ЛизаАлерт».

1 июля 2021 года вступил в силу закон, позволяющий начинать поиск пропавших по данным мобильных телефонов сразу после поступления заявления об исчезновении. Но определить точное местонахождение человека бывает затруднительно, даже если телефон у него работает, отметил в беседе с «Известиями» заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

— Точность биллинга по телефону зависит от количества и близости сотовых вышек. Если сигнал от них слабый, то возможны значительные погрешности в определении местоположения . В Московской области спасатели чаще используют звуковой сигнал, например сирену, чтобы дать заблудившемуся ориентир, и тогда он сам может найти выход из леса, — объяснил эксперт.

Главное — подготовка

Большая часть заблудившихся в лесах не знает простых правил выживания, подчеркнул Сергей Щетинин.

— Они берут с собой корзиночку, одеваются в цвета хаки и, не зная местности, идут в лес, надеясь быстро насобирать грибов и вернуться. А ведь даже зная лес, можно заблудиться. Или, к примеру, человеку может стать плохо. Особенно часто это происходит с пожилыми, — отметил эксперт.

Потери от потерь Фото: РИА Новости/Александр Кряжев