Дрон-хранитель: искусственный интеллект поможет найти пропавших людей

Сотовые операторы подключились к поиску пропавших людей –– они предлагают спасателям высокотехнологичные инструменты анализа аэрофотоснимков на основе нейросетей, SMS-рассылки с применением Big Data и другие инструменты. «Вымпелком» и отряд «Лиза Алерт» тестируют анализ фотографий, сделанных с дронов, а «Мегафон» –– опросы абонентов, которые могли видеть исчезнувшего человека. Свои услуги поисковикам готовы предложить и другие операторы. Сотовые компании, которые имеют доступ к местонахождению абонентов, должны нести социальную ответственность, уверены эксперты. Законодательство о персональных данных лояльно к использованию личной информации для поиска пропавших людей, пояснили «Известиям» в Роскомнадзоре.

Спасительный взгляд робота

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» тестирует технологию, позволяющую искать пропавших людей, пропуская через самообучающуюся нейронную сеть фотографии, сделанные с дронов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель направления по использованию беспилотников «Лиза Алерт» Александр Ломоносов. Решение для поиска людей с использованием нейронной сети разработал «Вымпелком». Сейчас сеть обучают отличать снимки, на которых есть люди или оставленные ими предметы, от снимков, на которых их нет, объяснил он. По словам Александра Ломоносова, для тренировок используются как постановочные фотографии, так и кадры, сделанные «Лиза Алерт» в ходе реальных поисков.

До сих пор фильтровать аэрофотоснимки, размещенные на специальном сайте, спасателям помогали волонтеры, рассказала «Известиям» представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Для проверки примерно 2,5 тыс. кадров (столько генерируют дроны «Лиза Алерт» за день поисков) требовалась работа 30 человек в течение 5–7 часов, то есть 150–210 человеко-часов, рассказывает она. По ее словам, нейросеть фильтрует эти снимки с точностью 98% за 1–2,5 часа в зависимости от количества фотографий. Алгоритм настраивается на работу в любое время года и потенциально сможет распознавать любую одежду человека, в том числе камуфляжную. Высота полета дронов при этом может составлять до 100 м, утверждает представитель компании. В целом система дает возможность экономии времени, потраченного волонтерами, в 2,5 раза.

По данным «Лиза Алерт», только в июне 2019 года отряд получил 1997 заявок на поиск людей. Нашлось 1662, из них 1526 — живыми.

Анна Айбашева отмечает, что поиск с помощью дронов и машинного зрения оптимален на малолюдных территориях, где нейросеть не «зашумляют» людские потоки.

Но есть и другое поисковое решение. В июне «Мегафон» и «Лиза Алерт» протестировали социальный поисковый сервис на основе Big Data. Суть в следующем: оператор получает примерные координаты места, где последний раз видели пропавшего человека, и рассылает находившимся поблизости абонентам сообщения с его описанием. В рассылке может быть от 30 сообщений до 1 тыс., рассказывал ранее представитель сотовой компании. Предложения помочь получают только абоненты, давшие согласие на получение информационных рассылок, подчеркивал он. Уже проведено 200 рассылок, рассказал «Известиям» сотрудник оператора.

C конца прошлого года такие рассылки ведет и «Вымпелком», уже разослано более 3 млн уведомлений, причем две трети получили подписчики конкурентов «Билайна», рассказывает Анна Айбашева.

Поиск с перспективой

В целом законодательство о персональных данных лояльно к использованию личной информации в целях поиска пропавших людей, сказал «Известиям» представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Например, СМИ запрещено публиковать фотографии детей, пострадавших в результате противоправных действий, отмечает он. Однако когда речь идет о поиске пропавшего ребенка, этот запрет не действует. СМИ могут публиковать фотографии без ретуши до того момента, пока ребенок не будет найден.

Использование данных сотовых операторов для определения геопозиции пропавшего человека также может быть допустимо с точки зрения закона, отмечает Вадим Ампелонский. По его словам, детали конкретных проектов нужно анализировать, но ключевое правило таково –– обработка персональных данных должна соответствовать заявленной цели. Если цель –– поиск человека, то очевидно, она социально значима и не противоречит закону, подчеркивает он.

Поиск людей заинтересовал и другие компании. Благотворительный фонд АФК «Система» в июле 2018 года запустил конкурс по созданию поисково-спасательных технологий нового поколения: проект называется «Одиссея», сказал «Известиям» Алексей Меркутов, представитель МТС («дочка» «Системы», которая выступает партнером конкурса). «Одиссея» призвана вовлечь специалистов разных профессиональных областей в создание решений для поиска и спасения потерявшегося в лесу человека. Искать надо пропавшего, оставшегося без средств связи, в радиусе не менее 10 км в течение 10 часов при максимальном спектре погодных условий –– таковы условия конкурса. По словам Алексея Меркутова, помимо этого, оператор сотрудничает со спасательными отрядами — в частности, помогает им необходимым для поиска людей оборудованием.

Внедрение выигравшей «Одиссею» технологии намечено на 2020 год, следует из описания конкурса.

Для поиска пропавших перспективна технология сотовой связи LTE-450 –– она позволит отрядам быть на связи в отдаленных и труднодоступных местах, там, где отсутствует покрытие сетей других операторов, считает представитель Tele2 Дарья Колесникова. Это особенно актуально в сезон сбора грибов и ягод, когда фиксируется рекордное число пропавших в лесах людей, утверждает она. По ее словам, вопрос уже обсуждался с «Лиза Алерт».

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков уверен, что связанные с поиском людей проекты –– логичный и даже обязательный элемент социальной ответственности для операторов: никто, кроме них, не располагает столь подробной информацией о местонахождении граждан. С другой стороны, накопленный опыт и апробированные технологии могут быть использованы в коммерческих проектах и в сегменте госзаказа, говорит эксперт. Следственные органы, МЧС и другие госструктуры заинтересованы в поиске людей и различных объектов, их мониторинге, выявлении и локализации очагов стихийных бедствий и прочее, объясняет он. Что касается LTE-450, то эту технологию государство, как известно, намерено использовать не только для поисково-спасательных операций, но и для создания специальной сети связи госслужащих, напоминает Денис Кусков.

В МЧС «Известиям» сказали, что активно используют высокотехнологичные продукты. Более развернутый комментарий ведомство представит позже.