Растущие пропажи: можно ли остановить исчезновения детей

Пропажа пятилетнего мальчика в Волгоградской области вновь привлекла внимание к проблеме исчезновения детей. На этот раз всё закончилось трагедией — через сутки выяснилось, что ребенок утонул в реке. За полгода по всей стране объявлено в розыск 314 несовершеннолетних, пропавших без вести. Из них нашли 278, сообщили «Известиям» в МВД. Это сопоставимо с показателями прошлого года. При этом добровольческие поисковые отряды фиксируют рост числа заявок. Снизить количество инцидентов можно исключительно массовой профилактикой — сами дети и их родители должны знать, как правильно вести себя в кризисной ситуации, уверены специалисты.

Велосипед без мальчика

Вечером 8 августа в отдел полиции по Иловлинскому району Волгоградской области поступило заявление, что на хуторе Медведев около 19:30 пятилетний мальчик уехал из дома на велосипеде и не вернулся. Сообщила о пропаже мать ребенка, а до этого его хватились бабушка и дедушка, у которых он находился, пока не ушел гулять. Родственники пытались искать мальчика самостоятельно, но это не дало никаких результатов.

На хуторе и в окрестностях оперативно развернули поиски с участием более 50 полицейских и добровольцев. Ориентировки с описанием пропавшего мальчика разлетелись по СМИ и соцсетям. В них говорилось, что ребенку на вид 5–6 лет, рост 90 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие. Мальчик был инвалидом детства, с признаками аутизма, плохо разговаривал.

Воспитывался в многодетной семье, рассказали местные жители: сейчас его мама беременна десятым ребенком. В этом году у них уже случилось горе: весной стало известно, на Украине погиб 20-летний старший сын, он был десантником. Некоторые знакомые называют семью неблагополучной, однако отмечают, что дети там были активными и общительными, тянулись к людям.

Растущие пропажи Поиски пятилетнего мальчика в Волгоградской области Фото: СК РФ

За резонансными поисками следил весь регион, но уже на следующий день после пропажи пришли неутешительные новости: водолазы обнаружили тело мальчика в реке, которая протекает всего в сотне метров от дома.

— Признаки криминального характера смерти отсутствуют. Следователями СК России назначен комплекс экспертиз, в ходе проведения которых будет установлена в том числе причина смерти ребенка. По предварительным данным, мальчик скончался в результате утопления, — коротко отчитались в СК.

Большинство находятся

Каждый поиск ребенка, особенно закончившийся трагедией, как в Волгоградской области, неизменно привлекает к себе внимание. Однако количество детей, которых объявили в розыск как пропавших без вести, в этом году примерно сопоставимо с прошлогодним — за шесть месяцев их оказалось 314, сообщили «Известиям» в МВД. 278 нашли.

За тот же период прошлого года объявили в розыск 322 несовершеннолетних, пропавших без вести. Из них нашли 272.

Всего на начало июля этого года числились без вести пропавшими, по данным МВД, 29 164 человека, в том числе 975 детей.

Растущие пропажи Акция «84», посвященная Дню пропавших детей, в парке «Музеон». 84 ребенка пропали в России в 2018-м и так и не были найдены. Их фигуры появились в парке «Музеон» в рамках акции «84», организованной поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт», Москва, май 2019 года Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

При этом количество заявок о пропаже детей гораздо больше, чем число тех, кого официально объявили в розыск. В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что за первое полугодие 2022 года они получили 4692 заявки на детские поиски, живыми найдены 4213 детей. Год назад таких заявок было 3972, живыми нашли 3597 детей. Эти цифры фиксируют количество обращений о фактах пропажи ребенка, зачастую его удается найти до момента официального объявления в розыск.

Абсолютное большинство пропаж — порядка 90% случаев — происходит в городах, отметили в отряде.

Ждут внимания

Среди основных причин, по которым детей объявляют в розыск, — самовольные уходы , рассказали «Известиям» в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

— Конфликты дома и в школе нередко приводят к тому, что дети убегают из дома. Реже ребенок теряется, если заблудился, еще реже дети пропадают по криминальным причинам , — добавили там.

Большинство историй о пропаже детей свидетельствуют о недостатке внимания к ним, особенно если речь идет о тех, кто ушел из дома по своей воле, уверены эксперты.

Растущие пропажи Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Чтобы не допускать самовольных уходов, родителям стоит больше времени уделять своим детям, интересоваться их жизнью, окружением, увлечениями, обращать внимание на изменения в поведении ребенка, — рекомендуют в центре.

Снизить число пропавших детей поможет массовая профилактика, считает председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

— Нужна мощная просветительская работа среди всех категорий населения: родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер, среди всех категорий школьников и дошкольников, — уверен он.

Пока отряд ведет эту работу своими силами, распространяя листовки, на которых для детей доступно расписано, что делать, если они потерялись в различных обстоятельствах. Поисковики и сами проводят лекции, но этого явно недостаточно, считает Григорий Сергеев. По его мнению, нужна комплексная работа на уровне школьных образовательных программ.

Важно, чтобы к этой работе подключились и лидеры мнений, подчеркнул он.

— Нужно, чтобы блогеры и телевизор имели такую повестку. Нужны какие-то регулярные детские программы про безопасность, которые будут интересными. Пока этого нет, — констатировал Григорий Сергеев.

Растущие пропажи Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Отряд, по его словам, готов участвовать в таких инициативах, делиться своей экспертизой и знаниями.

Ежегодно к Международному дню пропавших детей 25 мая отряд придумывает акции, которые способны привлечь внимание к проблеме. В этом году установили инсталляцию на ВДНХ. Она называлась «Не проходи мимо». Посетителей приглашали пройти по черному коридору, на одной стене которого ориентировки на пропавших детей, вырезки из статей о происшествиях с детьми, а на другой — ролики об инцидентах, словно снятые случайными очевидцами и камерами наблюдения. Ориентировки на детей, которых до сих пор не нашли, демонстрировали даже на медиафасаде Останкинской телебашни.