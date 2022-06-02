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Заблудившиеся души: почему в российских городах теряется всё больше людей

В один лишь поисковый отряд «ЛизаАлерт» с начала года за помощью обратилось почти 15 тыс. человек
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в январе–мае 2022 года принял 14,5 тыс. заявок на поиск потерявшихся людей, рассказали «Известиям» представители организации. На данный момент найдено 10,5 тыс. человек. Из года в год число заявлений о пропаже людей растет, следует из статистики и «ЛизаАлерт», и МВД. Чаще всего теряются старики и дети — не могут найти дорогу домой. Чтобы повлиять на ситуацию, поисковики шире внедряют «островки безопасности». С 1 июня они, помимо некоторых банков и супермаркетов, появились и в отделениях «Почты России». Это снизит время поиска некоторых пропавших, что критично важно для их самочувствия, а зачастую и жизни, отмечают эксперты.

Старики и дети

С начала 2022 года в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» за помощью в розыске людей обратились 14 500 раз, сообщили «Известиям» представители организации. Почти 90% случаев исчезновения (12 981) приходится на города, остальные терялись на природе, чаще всего — в лесах. За тот же период прошлого года заявок на поиск пропавших людей было меньше — 13 995 (+3,6%).

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Рост числа потерявшихся — устойчивая тенденция последних лет, отметил председатель «ЛизаАлерт», директор АНО «Центр поиска пропавших людей» Григорий Сергеев.

— Больше всего людей теряется в весенне-летний период. Пришла весна — начали теряться дети. Потеплело — идет шквал заявок на поиск грибников в лесах. Проблема пропавших просто огромна, — считает он.

За 2021 год отряд «ЛизаАлерт» получил свыше 42 тыс. заявок на поиски, в 2020-м их была 31 тыс. Эти данные коррелируют со статистикой МВД, подчеркнул Григорий Сергеев. Согласно ей, в 2019 году были поданы заявления о пропаже 180,5 тыс. человек (нашлось 163 тыс.), в 2020-м — 181,2 тыс. (нашлось 176 тыс.), в 2021-м — чуть более 200 тыс.

Статистика потерявшихся людей

— В статистику МВД попадают все зарегистрированные в полиции обращения о пропаже человека. Часть случаев связана с криминалом, но далеко не все. В большинстве своем теряются пожилые люди и дети, — отметил эксперт по безопасности, бывший спасатель МЧС Александр Старостин. — Рост числа пропавших связан с тем, что пожилых людей становится больше, а болезни, им присущие, молодеют. К тому же зачастую люди настолько привыкают к использованию гаджетов, что, если телефон сел, дорогу до дома они найти не могут. Особенно это касается детей.

Создать «открытые двери»

Искать человека спасатели обычно начинают со сбора информации о пропавшем, месте, где его видели в последний раз. Кроме того, волонтеры собирают все данные о работе и увлечениях пропавшего — часто, когда теряется пожилой человек, он идет именно в те места, которые хорошо знает. Но бывает и так, что ребенок или старик могут уехать в абсолютно незнакомый город или даже в другой регион.

— Время играет не в пользу спасателей. От того, насколько быстро мы найдем пропавшего, зависит не только его самочувствие, но порой и жизнь. Иногда, к сожалению, операция затягивается, и мы находим человека уже мертвым или при смерти, — рассказал Григорий Сергеев.

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Чтобы трагических случаев стало меньше, нужно менять парадигму самого поиска, считает он. Если бы потерявшийся и дезориентированный человек знал, что есть «открытые двери», в которые он может войти и где ему окажут помощь, сценарий поиска кардинально бы изменился, полагает эксперт.

Три года назад в России впервые появились «островки безопасности». Это места, куда потерявшиеся дети и пожилые люди могут обратиться за помощью. Проект реализует «Центр поиска пропавших людей» совместно с «ЛизаАлерт» и крупным бизнесом. Среди партнеров инициативы — Сбербанк, «Пятерочка», «Перекресток», «ВкусВилл». В 2021 году «островки безопасности» помогли вернуть домой более 1,5 тыс. человек. Похожий проект реализует и Московский метрополитен. С 1 сентября 2021 года на его станциях появились специально выделенные места для встречи потерявшихся детей с их родителями — они притягивают внимание яркими персонажами советских мультиков.

С 1 июня к проекту «ЛизаАлерт» присоединилась и «Почта России». Сотрудники уже прошли специальный курс обучения и знают, как действовать в подобных ситуациях, сообщили «Известиям» в пресс-службе организации. Так, оператор или руководитель почтового отделения должен успокоить потерявшегося, предложить ему воды, а после этого позвонить в службу поиска. Сам потерявшийся может находиться на почте до приезда родственников или специалистов, которые помогут ему вернуться домой.

— Это позволит существенно сократить время поиска человека. Не все и не всегда без подготовки могут определить дезориентированного человека. Иногда такие люди думают, что им нужно на работу, хотя они давно не пенсии. И неравнодушные прохожие помогают им сесть в автобус, в то время как надо вызывать спасателей, — отметил Григорий Сергеев.

Инициаторы проекта призывают всех москвичей рассказать о нем своим детям или пожилым родственникам.

— Они должны знать, что если потеряются или забудут дорогу домой, то всегда могут пойти на почту, отделения которой есть в шаговой доступности практически в любом месте в городе, — отметила в беседе с «Известиями» руководитель департамента внутренних коммуникаций «Почты России» Анастасия Сальникова.

Пока что проект стартует только в московском регионе, но затем может расшириться и на всю Россию.

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