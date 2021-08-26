Черная серия: 22 тыс. детей за год стали жертвами педофилов

За последние пять лет количество преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних выросло на 20%. По данным Следственного комитета России, предоставленным «Известиям», в 2020 году возбуждено 22 004 уголовных дела . В этом году одним из самых громких дел станет трагедия в Тюмени, где спустя полтора месяца после исчезновения 8-летней Насти Муравьевой были найдены её останки . Подозреваемого задержали через шесть дней после обнаружения трупа — это произошло благодаря тому, что к расследованию подключились специалисты центрального аппарата СК. 40-летний подозреваемый — экс-милиционер — задержан и дает признательные показания . Следователям предстоит выяснить, является ли убийство 8-летней Насти отдельным «эпизодом биографии» подозреваемого или он причастен к схожим преступлениям, которые сотрясают Тюмень с 1997 года .

Найти Настю

По информации Следственного комитета, число зарегистрированных преступлений сексуального характера в отношении детей растет.

— Если в 2015 году было возбуждено 18370 уголовных дел, то в 2020 году — уже 22 004 , — сообщили «Известиям» в ведомстве. — В суды в прошлом году направлено 4375 уголовных дел о ненасильственных половых деяниях и о развратных ненасильственных действиях.

Дело Насти Муравьевой пополнит печальную статистику. Она пропала днем 30 июня в тюменском районе с нелучшей репутацией — на Лесобазе. Девочка и ее сестра жили с бабушкой в другом не слишком благополучном районе — Маяк. Мать бросила детей еще маленькими, отец отбывал наказание за убийство, а когда вышел на свободу, поселился на Лесобазе, куда на выходные к нему приезжали дочери.

— Папу все сейчас ругают, но хоть он и пил, он их любил, — рассказала «Известиям» жительница района Валерия Исхакова. — Бабушка сейчас пьет много, может, потому что ребенок пропал.

Черная серия_1 Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой Фото: TASS/URA.RU/Денис Моргунов

Поиски Насти были беспрецедентными — с участием волонтеров, полиции и спасателей . Тщательно обследовали берега озера Оброчное, где полтора месяца спустя, 19 августа, вдруг обнаружился сверток с расчлененными останками ребенка .

— Все это время мы ходили утром, днем и вечером. Искали на обоих берегах. Пешком, на лодках проходили реку, по тому берегу на болотоходе ездили, — поделился с «Известиями» волонтер Михаил Кравцов. — Не было никаких останков и зацепок. Мы бы заметили.

19 августа решением главы Следственного комитета Александра Бастрыкина материалы уголовного дела были переданы для расследования в центральный аппарат ведомства. В Тюмень направилась группа из Главного следственного управления СК России . В том числе следователь Евгений Карачевский, которому в 2012 году удалось раскрыть дело «ангарского маньяка», на чьем счету рекордное для РФ количество доказанных убийств — 80. По некоторым данным, следователь приехал в Тюмень еще 6 августа.

Есть подозреваемый

Тот факт, что преступник подбросил тело, подтверждает Следственный комитет . Установлено, что ребенок был убит в день исчезновения, а затем подозреваемый «в целях сокрытия преступления 17 августа отнес и спрятал коробку с телом потерпевшей в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где оно впоследствии было обнаружено», — сообщила в четверг официальный представитель СК России Светлана Петренко.

26 августа Следком уже смог назвать имя подозреваемого и описать в общих чертах картину преступления . В совершении преступления по статье «убийство малолетнего, сопряженного с изнасилованием» (п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) подозревается 40-летний уроженец города Сургута Виталий Бережной. Кстати, как и «Ангарский маньяк» Михаил Попков, Бережной — бывший милиционер. До 2011 года он служил помощником участкового в городе Нягань, потом вернулся в Сургут и оттуда в 2015 году перебрался в Тюмень. У мужчины есть жена и дочь, с которыми он не поддерживает отношения.

Черная серия_3 Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой Фото: TASS/URA.RU/Денис Моргунов

— В ходе допроса он дал признательные показания, согласно которым утром указанного дня (30 июня. — «Известия»), находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал , после чего задушил, — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Бережной работал сборщиком мебели на фабрике. На следующий за убийством день он принес с работы коробку от бытовой техники, пластиковые пакеты, скотч, упаковал тело и полтора месяца хранил его дома в холодильнике. Подозреваемый жил один на съемной квартире.

Восемь плюс одна

Настя стала по крайней мере девятым ребенком, исчезнувшем в Тюмени при сходных обстоятельствах . Первой была Люба Симонова. Она пропала в 1997 году. Жители города уже 10 лет уверены в том, что в Тюмени действует маньяк-педофил . Если рассматривать эту версию, то Бережному тогда было 17 лет.

— Маловероятно запустить серийность в таком возрасте , — предположил в разговоре с «Известиями» юрист и председатель общественной организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский. — И, насколько я знаю, на те старые преступления он ни в какую не «колется».

Эксперт предполагает, что, дело Насти может стоять особняком, но в Тюмени все равно нужно искать серийного преступника . Профессиональные сыщики придерживаются того же мнения.

Черная серия_2 Стихийный мемориал у дома по адресу Судостроителей, 38, где проживала Настя Муравьева Фото: TASS/URA.RU/Денис Моргунов

— Я бы поднял все нераскрытые дела по убийству девочек, — поделился с «Известиями» Амурхан Яндиев, экс-начальник отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма прокуратуры Ростовской области, участвовавший в поимке маньяков Чикатило и Муханкина . — Надо собрать все нераскрытые дела и искать. Обычно по разным убийствам смотришь, один и тот же фигурирует в одном-втором-третьем делах. Наверняка он попадал в поле зрения, но по каким-то причинам соскочил. У нас Чикатило попадал в поле зрения дважды. Поэтому я бы порекомендовал следователям изучить все нераскрытые убийства детей.

Именно этим сейчас в Тюмени занимается группа из центрального аппарата СК. Им предстоит расследовать уголовные дела о фактах безвестного исчезновения восьми детей. Руководство регионального управления, видимо, уже не справится с задачей. Как сообщили в СК, в отношении руководителя следственного управления по Тюменской области Александра Кублякова назначена служебная проверка .

Старая версия

Версия о серии преступлений у тюменцев появилась в 2010 году, когда пропала Аня Анисимова .

— Это была самая громкая пропажа и последняя до Насти. Перед Аней пропали Настя Ложкина, другие девочки. В Омске пропала Даша Некрасова. Ее мама, увидев фотографию Ани Анисимовой, написала нам в соцсетях — как же эта девочка похожа на мою дочь. Тогда мы обратились к Дмитрию Кирюхину — известному эксперту из Петербурга — и попросили его приехать в Тюмен ь, — рассказал Андрей Крамарский.

Дмитрий Кирюхин — криминалист, профессиональной исследователь феномена серийных маньяков, сразу понял, что приехал в Тюмень не зря.

Черная серия_4 Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной Фото: ТАСС/СК РФ

— Мне сказали, что пропала девочка Аня Анисимова и ее не могут найти ни живой, ни мертвой, — рассказал «Известиям» Дмитрий Кирюхин . — Я связался со следователем, который вел это дело, а после моего увольнения из органов внутренних дел, я перешел на должность консультанта следственного управления и поехал в регион для помощи. Когда приехал и познакомился с делом Ани Анисимовой, понял, что преступление совершено очень грамотно и явно, что человек совершал не первое преступление. Следствие открыло передо мной серию пропаж детей с 1997 года. Но тюменские следователи не связывали эти дела из-за того, что прошло почти семь лет после последнего убийства — Ани Букриной .

Из девяти пропавших обнаружены тела трех девочек, включая Настю. Дети умерщвлены по-разному. Эксперты продолжают дискутировать — серия это или нет, следствие не раскрывает тайны, а пока город Тюмень хочет знать, в безопасности дети или все еще нет.

Защита детей

Вопреки общепринятому мнению, превалирующему в соцсетях, специалисты не считают, что фактором риска для потенциальных жертв таких преступлений является то, что девочки могли расти в неблагополучных семьях. Как, в частности, Настя Муравьева.

— Люди пишут, дети пропали, потому что беспризорные. Это глупость , — возмущается Андрей Крамарский. — У 70% семей дети «беспризорные», потому что родители пашут на работе . Если вы дома сидите и у вас есть возможность водить за руку своего ребенка, соседнего тоже отведите. Его мать просто не может этого сделать.

Криминолог Дмитрий Кирюхин иллюстрирует ту же мысль на примере восьми тюменских детей, пропавших до 2010 года.

— Из неблагополучной среды только одна девочка — Софья Телешева. После школы все подружки пошли домой, а она пошла в сторону реки. Потому что, как она сказала, дома пьют и дерутся . Если бы она сразу пришла домой, то не стала бы жертвой из-за безнадзорности. Когда нашли ее труп, приехала милиция в квартиру, им открыла мать полуживая. Полицейские сказали: «Мы по поводу Софьи». Мать оборачивается и кричит в комнату: «Софья, иди, к тебе менты пришли». Она даже не знала, что ее дочь пропала. Все остальные семьи были благополучные, все дети были под надзором, все дети ехали из школы и не были предоставлены сами себе , — рассказал эксперт.

Черная серия_5 Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной во время следственного эксперимента Фото: ТАСС/СК РФ

Руководитель общественной организации «За безопасное детство» считает, что нужно немедленно принимать меры для защиты детей от маньяков и эти меры вполне осуществимы.

— Не выпускать детей на улицу — утопия. Не надо учить их распознавать преступника , — настаивает эксперт. — Ребенок никогда не распознает, особенно педофила — они так доброжелательны, в отличие от иных родителей. Не надо вбивать шаблоны про котят и конфеты. Завтра подойдет женщина и скажет, очки потеряла за углом — и ребенок с ней пойдет. Ведь про очки ему не говорили. С помощью родителей ребенок должен нарисовать круг и вписать в него только близких. Все остальные, кто не попал в этот круг — чужие. Даже полицейский в форме или человек, которого ребенок знает .

Андрей Крамарский настаивает на том, чтобы спальные районы Тюмени оснастили видеокамерами — они установлены только в центре, но детей не похищают на центральных площадях и набережных.

— Давайте ставить камеры на пути следования детей из школы домой , — говорит эксперт. — Есть основные пути следования детей. После школы они не разбегаются в разные сторон, а идут определенным маршрутом. Давайте исследуем эти маршруты в целом по России. Давайте начнем хотя бы с этого.

Собеседник «Известий» рассчитывает на то, что в стране появится новая концепция детской безопасности. «Рабочая, не для галочки», — заключил он.