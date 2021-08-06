Брошенные дети: почему взрослые выкидывают младенцев из окон

За одну неделю в России произошло сразу три случая, когда родители выбрасывали своих детей из окон многоэтажных домов : сразу два 4 августа и один — день спустя. Такие инциденты бывали и раньше и будут происходить впредь, считают психиатры. По их мнению, крайне сложно выявить человека, который находится в группе риска и может совершить такое преступление. В чем причина страшного «поветрия» и есть ли всё-таки способы предупреждения подобных трагедий, разбирались «Известия» .

Преступления и наказания

В среду, 4 августа, в Екатеринбурге из окна третьего этажа выпрыгнула женщина с трехлетним ребенком на руках. Оба выжили . Мать госпитализирована в больницу в городе Верхняя Пышма. По предварительным данным, у женщины проблемы с психическим здоровьем. Мальчик находится в детской больнице с черепно-мозговой травмой. В пятницу председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о промежуточных результатах расследования дела, сообщается на официальном сайте СК.

В этот же день в Москве 24-летний отец-наркоман выбросил двухлетнего сына с пятого этажа . Виновник попытался скрыться, но позже был задержан. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу .

Брошенные дети Фото: МВД РФ

В четверг, 5 августа, в Новосибирске пьяная женщина выкинула своего годовалого сына из окна первого этажа. Мальчик госпитализирован с ушибами головы и рук , его мать задержана.

Подобные случаи происходили и раньше. В октябре 2020 года в Саратове мать выбросила двух дочерей из окна четвертого этажа, обе выжили. В декабре 2019 года в этом же городе отец сделал селфи, после чего выпрыгнул вместе с двумя детьми с девятого этажа. Все они погибли. В декабре 2020 года в «новой Москве» беременная женщина выбросила с 13-го этажа дочь подруги.

Причину, побудившую родителя или другого взрослого совершить такой поступок, устанавливает судебно-психиатрическая экспертиза, уточнил криминолог Яков Гилинский.

Женщину из Екатеринбурга, выпрыгнувшую из окна с ребенком, проверят на вменяемость. Если экспертиза не выявит психических отклонений, ей грозит до 15 лет лишения свободы за покушение на убийство малолетнего, рассказал «Известиям» глава AVG Legal юрист Алексей Гавришев.

Аналогичным образом будут развиваться события в Новосибирске и Москве . Однако суд не всегда суров к детоубийцам . В Саратове он освободил от уголовной ответственности женщину, выкинувшую из окна двоих своих детей, ей было назначено принудительное лечение в психиатрической больнице, добавил эксперт.

Брошенные дети Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— В данном случае принудительное лечение применено вместо заключения под стражу . А вот женщину, выбросившую ребенка подруги с 13-го этажа в «новой Москве», признали виновной по ч. 2 ст. 105 УК РФ и назначили ей наказание в виде 17 лет лишения свободы, — заключил Алексей Гавришев.

Не в последний раз

Детоубийцы были, есть и будут в нашем обществе, считает криминолог Яков Гилинский.

— Такого типа преступления могут быть вызваны сложной жизненной ситуацией, бедностью, а сейчас еще и издержками пандемии, которая привязывает людей к месту , ограничивает возможность покидать дом, ездить на отдых. В одних случаях толчком к покушению на жизнь ребенка может быть алкогольное опьянение, в других — ссора между супругами. Людям кажется, что везде всё плохо, у них ничего не получается, и в результате мы видим такие исходы. К сожалению, мы и дальше будем слышать о таких эпизодах , — рассказал «Известиям» Яков Гилинский.

Преступления, связанные с нанесением вреда собственным детям, существуют с давних времен, признает заведующий отделом медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Сергей Ениколопов. Но с появлением многоэтажных домов родилось новое страшное «поветрие» — детей стали выбрасывать из окон.

— Есть люди, склонные подражать образцам чужого поведения. Когда информация о таких историях публикуется, находятся люди, которые хотят испытать тот же опыт . Этот механизм можно сравнить с суицидом. В ряде стран, например в США, Австралии, СМИ не сообщают о таких инцидентах на первых страницах, дабы не плодить подражателей. У нас нет таких ограничений, — заметил Сергей Ениколопов.

Брошенные дети Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

По его мнению, в России уделяется недостаточно внимания психическому здоровью населения. А ждать инициативы от самих психически больных не приходится — в отличие от, скажем, онкологических пациентов они не рвутся в диспансер.

— Если опять же проводить аналогию с суицидами, то в группах риска ведется работа по раннему выявлению суицидального поведения, проводятся психиатрические обследования. В случае с предупреждением таких действий, как выбрасывание детей из окна, выявить, находится ли человек в группе риска, крайне сложно , — добавил Сергей Ениколопов.

Ученый считает, что потенциально почти любой человек может стать опасным для ребенка.

— Такие происшествия крайне сложно предотвратить. У абсолютно нормального человека может возникнуть острый психоз . Например, так произошло с няней, которая отрезала голову своей воспитаннице в Москве. Раньше она искренне любила этого ребенка, занималась им, — отметил Сергей Ениколопов.