За собой на дно: молодая мать утопила двух детей в ледяной воде

В городе Вилючинске Камчатского края молодая мать утопила двоих детей. Оставив на берегу коляску, клетчатый плед и ведерко, женщина привязала к себе пятилетнего сына, взяла на руки полуторамесячную дочь и пошла в ледяную воду. На крик детей прибежали очевидцы, но прибывшие на место оперативники спасти детей не смогли. Младенец погиб на месте, а старший ребенок скончался в реанимации. Что толкает молодых матерей на чудовищные преступления и почему убийства новорожденных наказываются менее строго, чем убийства младенцев, — в материале «Известий».

Никому не нужные

Утром 9 сентября в 11 часов Екатерина вместе с младенцем и пятилетним сыном, привязанными к ней, зашла в бухту Крашенинникова и отплыла на несколько метров. На крики сбежались очевидцы, которые не сразу поняли, что происходит. Прибежавшему на помощь мужчине удалось достать женщину из воды, дети в тот момент захлебнулись водой. По словам очевидца, при попытке спасти ее 27-летняя мать отталкивала спасателей и кричала, что она «никому не нужна» и ей «никто не нужен».

Вскоре после случившегося женщину задержали. В этот момент, по словам очевидцев, она находилась в неадекватном состоянии. В отношении матери уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух малолетних лиц». Наказание за подобные деяния составляет от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы. Однако последнее не применяется к женщинам.

утопила Те самые коляска и клетчатый плед, оставленные на берегу Фото: ИА «Кам24»

Уже на допросе подозреваемая объяснила свой поступок разрывом с мужем, который ей изменил, и отсутствием средств для воспитания детей. Известно, что семья не состоит на профилактическом учете, в их доме есть необходимые условия для ухода за детьми. Краевая прокуратура намерена провести проверку, по результатам которой в том числе будут даны оценки действиям сотрудников органов опеки.

Знакомые девушки утверждают, что она всегда была замкнутой, но при этом легко поддающейся чужому влиянию. После свадьбы муж настаивал на том, чтобы прописаться у супруги и приватизировать часть ее квартиры. Незадолго до трагедии в связи с угрозой депортации он вернулся к себе на родину и рассказал Екатерине, что там у него есть другая жена.

Судя по странице подозреваемой в соцсетях, она училась в Московском государственном университете леса и готовилась стать специалистом по древообработке: публиковала фотографии чертежей, свои лабораторные работы. Спустя два года учебы она вернулась в родной Вилючинск — маленький закрытый город на краю страны. Устроилась продавщицей в местный магазин и родила сына. Первый муж ушел после появления ребенка. На одной из своих страниц в соцсети Екатерина пишет, что ее вдохновляет «всё, что связано с водой».

утопила Обвиняемая в убийстве детей Екатерина Фото: со страницы в соцсетях

В соцсетях всё чаще слышатся призывы линчевать матерей-убийц и ввести для них смертную казнь. Психологи и психиатры склонны видеть причины деструктивного поведения не во внешних факторах, таких как, например, развод с мужем или трудности с выплатой кредитов, а в острых психозах, послеродовой депрессии и других расстройствах психики у матерей.

Нехватка инстинкта

Всего за две недели это убийства на Камчатке произошло другое резонансное преступление в отношении младенца, совершенное его матерью. 27-летняя жительница села Исмаилово в Башкирии задушила младшего сына, а его тело закопала во дворе своего участка. Изначально Юлия Хабирова обратилась к полицейским с заявлением о пропаже мальчика, однако в ходе нескольких допросов следователи пришли к выводу, что женщина расправилась с годовалым ребенком. Женщина призналась в убийстве младенца и рассказала, что вынесла его ночью в поле и оставила там. Тело ребенка со следами удушения обнаружили в указанном ей месте на глубине полуметра.

Женщина воспитывала двух детей одна и после развода с мужем стала жаловаться на кредитную загруженность и финансовые трудности. На допросе Хабирова заявила, что пошла на убийство из-за нехватки денег.

утопила Юлия Хабирова во время следственного эксперимента Фото: СУ СК Роcсии по Башкирии

Как и в истории из Вилючинска окружающие характеризовали жительницу Башкирии как хорошую мать, которая заботилась о своих детях. За несколько месяцев до случившегося она обратилась за помощью в социальный центр: попросила помочь устроить старшую дочь в детский сад и подыскать няню для сына. В семью приходили специалисты центра, а женщине помогли погасить долги за электричество.

Психиатры часто рассматривают инфантицид, или убийство ребенка, как вариант расширенного самоубийства. При этом мотивы для совершения этого преступления разделяются на несколько подвидов. Один из наиболее распространенных — психотический, когда преступление совершается в момент приступа психического расстройства. Также исследователи выделяют так называемый альтруистический мотив, когда женщина стремится избавить своего ребенка от страданий и жестокости окружающего мира. Существует и обратная ситуация, когда мать видит причину собственных нереализованных желаний и неустроенности семейной жизни в наличии ребенка, а при помощи убийства или оставления малыша в опасности стремится отомстить его отцу.

Образцовое безразличие

Знакомые матерей, которые совершили инфантицид, нередко характеризуют их как образцовых матерей. Однако эта образцовость является не более чем «разыгрыванием» чувств при полной неспособности их испытывать, считает магистр психологии, психоаналитический психотерапевт Гелена Иванова, которая специализируется на проблеме девиантного материнства.

«Ребенок становится единственным способом выразить собственные эмоциональные потребности, игнорируя эмоциональные потребности самого ребенка, поэтому эмоционально эти женщины не способны заботиться о своем ребенке. Ребенок, таким образом, используется для доказательства обществу «хорошести» самой матери, — отмечает психотерапевт, — Дети, подвергающиеся жестокому обращению в детстве, входят в группу риска развития в дальнейшем тяжелых форм соматизации, расстройств пищевого поведения, злоупотребления психоактивными веществами, депрессивного и суицидального состояния и других тяжелых личностных расстройств».

Иванова считает ситуацию, произошедшую на Камчатке, зеркальной в сравнении с историей девочки, которую мать бросила в запертой квартире в Кировске. Обе матери ощущали себя брошенными и никуда не могли обратиться за помощью. Послеродовая депрессия проходит у матерей через полгода-год после рождения ребенка, но для этого необходима поддержка со стороны близких людей и наблюдение у психолога. В противном же случае расстройство может перейти в стадию острого психоза.

Психотерапевт предположила, что при сложившейся психотравмирующей ситуации, когда матери никто не помогал и не поддерживал ее эмоционально, началась послеродовая депрессия, а в момент утопления детей и себя у женщины развился психоз. При этом не исключено, что экспертиза признает женщину невменяемой на момент совершения преступления. В таком случае ничто не сможет помешать ей родить новых детей после прохождения принудительного лечения.

утопила Фото: Depositphotos

«Девиантное материнство в силу социально приемлемого стереотипа, связанного с идеализацией материнства, зачастую не диагностируется специалистами ни на ранних стадиях развития ребенка, ни в подростковом возрасте, что в итоге приводит к психическим нарушениям у ребенка, расстройствам поведения, формированию пограничных и психотических структур личности во взрослом возрасте, к более тяжелым патологиям развития — психозам, а порой и к реальной, физической смерти ребенка», — уверена Иванова.

С послеродовой депрессией сталкиваются не только девиантные матери, но в обществе на нее не принято обращать внимание до момента, когда ситуация принимает критический оборот. Для лечения этого недуга необходима помощь психиатра, но в действительности к специалистам с этой проблемой обращаются лишь единицы из числа тех, кому эта помощь крайне необходима.

«Детская травма женщины преобразуется в «триумф взрослого» над собственной матерью и над собственным беззащитным ребенком, что и является благоприятной почвой для дегуманизации, злоупотребления, тотального контроля и насилия над своими детьми. Подобные матери, чувствуя себя несостоятельными и незащищенными, находят в своем ребенке единственный источник эмоционального насыщения или разрядки, ощущая ребенка как часть себя, как свое нарциссическое продолжение, с которым женщина никогда не разделится, не позволит ребенку развить собственную идентичность и достигнуть индивидуации », — поясняется в работе Ивановой.

Среди основных причин девиантного материнства специалисты выделяют небезопасные отношения женщины с собственной матерью в детстве. Женщины, пережившие травмирующие ситуации в юном возрасте, нередко проецируют враждебность к собственной матери на свое тело и занимаются самоистязанием, а впоследствии — и на собственных детей.

«Обществу трудно принять, что женщина может жестоко обращаться со своим ребенком или, тем более, его убить. Эти матери сами сталкивались в своем детстве с крайне травмирующим и жестоким обращением к себе, поэтому сценарий жестокого обращения со своим ребенком передается в семье из поколения в поколение, поддерживая цикл семейного насилия. Эти матери в своем детстве были лишены подлинной заботы, ими пренебрегали или жестоко обращались, у них никогда не было безопасного вида привязанности», — отмечает психаналитический психотерапевт.

Привилегированное убийство

В российском законодательстве инфантицид выделен в отдельную статью Уголовного кодекса —106. Однако эта статья касается лишь случаев неонатицида — убийства новорожденных матерями и наказывается сроком до пяти лет лишения свободы. За те же деяния, совершенные в отношении ребенка старшего возраста, предусмотрено куда более строгое наказание. С точки зрения законодательства привилегированный состав преступления объясняется тем, что в момент родов и сразу после них женщина находится в эмоционально неустойчивом состоянии.

Однако для квалификации дела по 106-й статье речь идет об убийстве в первые же часы или даже минуты жизни младенца — в каждом отдельном случае этот срок остается на усмотрение судьи. Юристы связывают более мягкое наказание в отношении убийц новорожденных детей с тем, что сразу после родов эти женщины не воспринимают их как младенцев, а видят в них лишь источник боли.

Определяющим понятием в составе преступления, предусмотренного в ст. 106 УК РФ, является «новорожденный ребенок». Таковым признается ребенок в возрасте до четырех недель, пояснила в беседе с «Известиями» преподаватель юридического факультета МГИМО, адвокат Виктория Данильченко.

утопила Фото: Depositphotos

«Основной принцип статьи предполагает, что женщина во время и сразу после родов находится в состоянии тяжелых психических перегрузок, которые снижают ее способность осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими. Такое состояние считают сходным с ограниченной вменяемость, проявляющейся в послеродовой период. Возникает оно на фоне накапливания негативных эмоций под действием сильных психических нагрузок. Данное преступление считается совершенным с привилегированным составом и со смягчающими обстоятельствами и наказывается значительно мягче — ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок», — отметила Данильченко.

Однако если же анализ конкретной ситуации покажет, что у роженицы отсутствовали психические расстройства и ее психофизическое состояние было стабильно, то преступление будут квалифицировать по 105-й статье. Одновременно с этим оцениваются умысел на совершение преступления и его внезапность.