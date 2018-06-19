За кусок удавил

В Подмосковье вынесен приговор приемным родителям, погубившим 6-летнюю дочь в городе Озеры. Глава семейства Роман Черников, зверски разделавшийся с малолетним ребенком, получил 17,5 лет колонии строгого режима. Его супруга, помогавшая скрыть следы преступления, отделалась 5,5 годами колонии за злостное неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Подробности чудовищного поступка родителей, расправившихся с девочкой из-за съеденного без спросу кусочка шашлыка, — в материале портала iz.ru.

Воспитательное убийство

О пропаже ребенка — 6-летней Вероники жители города Озеры Московской области узнали в начале августа 2016 года. На поиски девочки отправились волонтеры и полицейские. На столбах появились ориентировки: рост 104 сантиметра, худощавая, волосы до плеч, глаза голубые, одета в розовые шорты и розовую футболку с рисунком.

Первые подозрения в отношении родителей у следователей появились после их самоустранения на время поисков ребенка. Внезапно они перестали выходить на связь, переехали в другой район. Отыскали чету на одном из кладбищ Подмосковья, оба были сильно пьяны. Когда супругов привезли на допрос, они сознались, что девочки уже несколько месяцев нет в живых. Но обстоятельства смерти Вероники они прятали за многочисленными версиями.

п1 Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Глава семьи несколько раз менял показания. Сначала он заявил следствию, что ребенок утонул в ванной. Якобы он испугался ответственности за недогляд и решил не сообщать о смерти. Потом, видимо, посчитав эту гипотезу неубедительной, он сказал, что на ребенка напала собака. Позднее Черников предоставил следствию новую версию произошедшего. Еще в апреле во время семейного застолья девочка взяла со стола кусочек шашлыка и подавилась. Мужчина настаивал, что произошел несчастный случай: ребенок задыхался, а он начал трясти девочку, чтобы она смогла выплюнуть злосчастный кусок мяса. Он утверждал, что, несмотря на приложенные усилия, спасти малышку не удалось.

Однако на последующих допросах вскрылись совершенно иные обстоятельства того вечера. Супруги выпивали, в то время как девочка играла во дворе дома. Сначала девочка отказалась от ужина, а спустя полчаса подошла к столу, чтобы поесть, и взяла кусочек мяса. Мужчину вывело из себя то, что ребенок взял шашлык, не спросив разрешения отца.

Рассвирепев, мужчина повалил ребенка на землю и начал запихивать ей в рот другие куски мяса, а затем тряс задыхающуюся девочку до тех пор, пока та не перестала подавать признаки жизни. Осознав, что ребенок не дышит, он пытался самостоятельно реанимировать ее. Черников обливал девочку водой и бил по лицу. В этот момент во двор вышла его теща Елена Зубарева, которая работает детским массажистом. Женщина пыталась освободить глотку ребенка от кусков мяса. Однако вскоре она поняла, что сделать что-либо уже поздно.

Недолго думая все трое: отец, мать и бабушка погибшего ребенка — решили замести следы преступления. В первую очередь они придумали, как избавиться от улик. Черников сначала разрубил тело дочери на несколько частей в сарае, а после всей семьей они сжигали останки ребенка в строительной ванной, чтобы развеять их над рекой.

Над алиби работали всей семьей

Соучастники долго думали над тем, как избежать уголовной ответственности за убийство, и придумали общий план лжи, в который также была посвящена бабка погибшего ребенка. Сотрудники опеки должны были приехать с проверкой в семью в сентябре. Они подгадали с инсценировкой самовольного ухода девочки из дома ко Дню города (отмечался 6 августа). Согласно легенде, родители не взяли девочку на празднование, а Вероника обиделась да в лес ушла.

«Она [Вероника] сказала им [приемным родителям]: если вы меня не возьмете на праздник, то и у вас не будет праздника. Она такая мстительная девочка у нас. Вот такой праздник нам всем устроила», — так бессовестно врала съемочной группе «Вестей» мать осужденной Елена Зубарева в один из дней, когда ребенка искали под каждым кустом. Напомним, поиски велись трое суток — привлекались волонтеры, полиция, армия, местные жители, сельчане из соседних населенных пунктов и горожане.

п2 Фото: Global Look Press

Родители даже заставили остальных детей (родного и еще одного приемного) заучивать истории о том, где была Вероника всё это время до ее таинственного исчезновения.

Однако в доме и в сарае эксперты нашли многочисленные пятна бурого цвета — биологические следы принадлежали убитому ребенку, это позже установят экспертизы.

Никакой, за исключением моральной, ответственности Елена не понесла. Что, собственно, вполне законно. Дело в том, что формально действия тещи детоубийцы подпадают под статью 316 УК РФ («Укрывательства преступлений»). По факту женщина помогала замести следы тяжкого преступления Черниковых, подтверждала их алиби и легенду. Но в законе есть оговорка, что ответственности по этой статье не подлежат лица, помогавшие укрыть преступления близких родственников. К тому же женщина стала одним из главных свидетелей обвинения по делу — из всей троицы ей веры было больше остальных фигурантов расследования.

Елена сообщила следствию и суду, что Роман Черников якобы угрожал ей физической расправой и велел держать язык за зубами. «Он сказал мне: нет тела, нет дела. Рот закрой, или следующей будешь ты», — рассказала Зубарева корреспонденту НТВ.

Беспечная опека

Несмотря на то что супруги пьянствовали на глазах у соседей — их чуть ли не каждый день видели в непотребном состоянии, у социальных служб не возникало вопросов по поводу нахождения у парочки трех детей, двое из которых были приемными. После привлечения к уголовной ответственности Черниковых в отношении местных органов опеки прокуратура проводила проверку. По итогам ревизии было возбуждено уголовное дело по статье о халатности в отношении завотделом местного органа опеки и попечительства Ольги Алениной. По версии следствия, она не выполняла должным образом своих обязанностей по контролю за воспитанием погибшего ребенка.

Чиновница работала в подразделении с 2007 года. Как выяснили правоохранители, к работе она относилась формально — писала липовые отчеты о том, что у ребенка в новой семье все хорошо. Вместо выезда в семью она довольствовалась фотографиями от бабушки ребенка, присланными по мессенджеру. Также вскрылся факт давнего знакомства начальницы опеки с бабушкой, которая помогала скрывать убийство девочки.

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В октябре 2017 года сотруднице предъявили окончательное обвинение: Аленина не проверяла, как обходятся с ребенком в семье, и игнорировала жалобы от педагогов на избиение малолетней. Правоохранительные органы установили, что в течение трех лет с 2013 по 2016 год малышку неоднократно били кулаками и ногами, привязывали к кровати, заставляли спать в собачьей конуре, морили голодом. Воспитатели детского сада, в который ходила Вероника, неоднократно сообщали о том, что ребенок ходит в неопрятном виде и что в семье явно есть проблемы. Несмотря на всё это сотрудница опеки предпочла не вмешиваться в дела неблагополучной многодетной семьи.

«Однако должных мер принято не было. При этом ежегодно составлялись формальные отчеты о результатах обследования условий жизни удочеренной девочки без обязательного выезда по месту проживания семьи в Озеры. Вместо детального анализа условий жизни ребенка в документах указывалось, что потребности семьи удовлетворены в полном объеме, дополнительная помощь не требуется, удочерение прошло успешно, а в семье нормальная обстановка. Таким образом, ненадлежащее исполнение обязанностей заведующей отделом управления опеки и попечительства не просто повлекло неоднократное нарушение законных прав ребенка, но и фактически создало все условия для совершения особо тяжкого преступления в отношении ребенка», — пояснили в пресс-службе Следственного комитета России по Подмосковью.

В прошлом году дело в отношении Алениной было передано в суд. О результатах рассмотрения дела не сообщалось.

Как бы благополучные

Именно воспитательницы подняли тревогу, когда узнали о том, что девочка пропала. Работники детского сада сразу заподозрили неладное, вспомнив о том, как к ребенку относились дома, и сообщили о насилии в семье в полицию.

Черниковы поженились в 2004 году. В семье воспитывался еще один приемный ребенок — мальчик. Усыновление Вероники одобрили как раз в тот момент, когда пара узнала, что ждет первенца. Тоже девочку. За усыновление второго ребенка и рождение еще одного Черниковы получили материнский капитал. Сперва супруги снимали квартиру, а затем переехали в дом, доставшийся от покойного отца Татьяны, жены Черникова.

Как впоследствии установило следствие, бабушка погибшей девочки и сотрудники детсада жаловались в опеку на побои со стороны отца. На теле ребенка неоднократно фиксировали синяки и ссадины, о происхождении которых девочка подробно рассказывала воспитателям.