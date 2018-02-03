СК предлагает пересмотреть порядок усыновления из-за насилия над детьми

Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко призвала пересмотреть действующий порядок передачи детей в приемные семьи в связи с участившимися случаями насилия в отношении взятых под опеку несовершеннолетних.

Соответствующее заявление она сделала после того, как стало известно об избиении семейной парой своего трехлетнего приемного сына. В отношении проживавших в Москве приемных родителей возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

«В связи с тем, что это уже далеко не первый случай в следственной практике, где имело место насилие со стороны приемных родителей, назревают определенные вопросы к механизму передачи детей в приемные семьи и системе контроля над ними. Очевидно, что это требует самого серьезного внимания, детального анализа, совершенствования или переработки действующего порядка», — заявила Петренко.

Она подчеркнула необходимость особого внимания со стороны различных органов и инстанций к заботе о благополучии детей, оставшихся без попечения родителей, и отметила, что «формальное» отношение к этой работе влечет за собой тяжкие и непоправимые последствия, говорится на сайте СК.

Как сообщал портал iz.ru, правоохранители задержали приемных родителей, избивших своего трехлетнего сына. Под их опекой находился еще один ребенок, который в настоящее время изъят из семьи.