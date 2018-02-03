Прямой эфир

СК предлагает пересмотреть порядок усыновления из-за насилия над детьми

0
Фото: пресс-служба СК РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко призвала пересмотреть действующий порядок передачи детей в приемные семьи в связи с участившимися случаями насилия в отношении взятых под опеку несовершеннолетних.

Соответствующее заявление она сделала после того, как стало известно об избиении семейной парой своего трехлетнего приемного сына. В отношении проживавших в Москве приемных родителей возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». 

«В связи с тем, что это уже далеко не первый случай в следственной практике, где имело место насилие со стороны приемных родителей, назревают определенные вопросы к механизму передачи детей в приемные семьи и системе контроля над ними. Очевидно, что это требует самого серьезного внимания, детального анализа, совершенствования или переработки действующего порядка», — заявила Петренко.

Она подчеркнула необходимость особого внимания со стороны различных органов и инстанций к заботе о благополучии детей, оставшихся без попечения родителей, и отметила, что «формальное» отношение к этой работе влечет за собой тяжкие и непоправимые последствия, говорится на сайте СК. 

Как сообщал портал iz.ru, правоохранители задержали приемных родителей, избивших своего трехлетнего сына. Под их опекой находился еще один ребенок, который в настоящее время изъят из семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Калугой медики ответят в суде за лечение ребенка по телефону
Северным кочевникам упростили процесс усыновления детей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017