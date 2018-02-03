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В Подмосковье опекунов заподозрили в избиении трехлетнего мальчика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следственные органы в Московской области задержали опекунов трехлетнего мальчика, подозреваемых в его избиении. В настоящее время ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и множественные ушибы. Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, изъят из семьи, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, о случившемся стало известно накануне. Установлено, что 2 февраля 37-летний мужчина и 33-летняя женщина обратились в скорую помощь и сообщили, что у ребенка случился приступ. Мальчика с многочисленными травмами доставили в одну из районных больниц Москвы, после чего он был переведен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Известно, что приемные родители ребенка являются жителями Москвы. В отношении них возбуждено  уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «в» «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова заявила, что намерена ходатайствовать о лишении приемных родителей опекунства над вторым ребенком после попадания избитого ребенка в больницу в тяжелом состоянии. Однако решение остается за властями Москвы, сообщает «РИА Новости».

«В момент происшествия опекуны, жители Москвы, находились на даче в Апрелевке с еще двумя подопечными 2015 и 2016 годов рождения. Полномочия по решению судьбы второго опекаемого малыша находятся у органов опеки Москвы. Мы будем ходатайствовать о прекращении над ним опеки этих людей, чтобы обеспечить ему безопасность», — подчеркнула Мишонова.

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