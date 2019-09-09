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Жительницу Камчатки заподозрили в убийстве двух малолетних детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В отношении жительницы города Вилючинска возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних детей, сообщает Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

По имеющимся данным, 9 сентября в 11:00 (02:00 мск) подозреваемая 1992 года рождения утопила двух детей в прибрежной полосе бухты Крашенинникова. Одному из них было полтора месяца, второму — пять лет.

Саму женщину вытащили из воды находившиеся неподалеку люди, сообщает ТАСС.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, решается вопрос о задержании подозреваемой.

6 сентября сообщалось, что в Забайкалье внедорожник с людьми в салоне утонул в реке.

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