Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином

Трехлетний мальчик, утонувший в бассейне частного дома на Кипре, был гражданином Украины, а не России, как сообщалось ранее. Об этом заявили в российском посольстве на Кипре.

Дипломаты уточнили, что выяснили гражданство ребенка, обратившись к кипрским властям, передает ТАСС.

Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям. Отец мальчика обнаружил его в воде без сознания, вытащил и сразу вызвал «скорую». Медики не смогли спасти пострадавшего, он умер по пути в больницу.