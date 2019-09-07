Прямой эфир

Российский турист утонул во Вьетнаме

0
Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский турист утонул на вьетнамском курорте Муйне (провинция Биньтхуан). Мужчину опознала жена.

Погибшего звали Александр Колосков, ему было 46 лет. В пятницу, 6 сентября, он пошел купаться, несмотря на то, что из-за неблагоприятных погодных условий это было запрещено. Тело мужчины извлекли из воды спасатели, передает ТАСС.

В августе неоднократная чемпионка мира и Европы по кикбоксингу Фатима Жагупова и действующая вице-чемпионка мира по тому же виду спорта Алина Гисмеева утонули во время купания в шторм в Севастополе. Они приехали в Крым на сборы и перед отъездом напоследок решили искупаться. Президент Федерации кикбоксинга России Владимир Украинцев рассказал, что Гисмеева полезла в воду первой и не смогла выбраться. Жагупова стала помогать подруге и тоже погибла. Инцидент произошел на территории яхт-клуба, где нет спасателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пропавшую после крушения катера в Крыму женщину нашли мертвой
Верблюд наступил туристке на лицо в Испании

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019