Российский турист утонул во Вьетнаме

Российский турист утонул на вьетнамском курорте Муйне (провинция Биньтхуан). Мужчину опознала жена.

Погибшего звали Александр Колосков, ему было 46 лет. В пятницу, 6 сентября, он пошел купаться, несмотря на то, что из-за неблагоприятных погодных условий это было запрещено. Тело мужчины извлекли из воды спасатели, передает ТАСС.

В августе неоднократная чемпионка мира и Европы по кикбоксингу Фатима Жагупова и действующая вице-чемпионка мира по тому же виду спорта Алина Гисмеева утонули во время купания в шторм в Севастополе. Они приехали в Крым на сборы и перед отъездом напоследок решили искупаться. Президент Федерации кикбоксинга России Владимир Украинцев рассказал, что Гисмеева полезла в воду первой и не смогла выбраться. Жагупова стала помогать подруге и тоже погибла. Инцидент произошел на территории яхт-клуба, где нет спасателей.